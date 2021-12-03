فينيسيوس جونيور: كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم (صورة)

كتب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للتاريخ رقما تاريخيا جديدا بعدما بات أول لاعب يسجل (801 هدف) في مباراة رسمية بعد تسجيله هدفين في فوز مانشستر يونايتد 3/2 على آرسنال في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز أمس الخميس.

وبعد المباراة احتفى رونالدو بالفوز وهدفيه عبر حسابه في موقع ”تويتر“: وكتب اللاعب البرتغالي: ”تركيزنا فقط على المباراة القادمة، لا وقت للاحتفال! فوز كان مهمًا للعودة إلى المسار الصحيح، ولكن لا يزال هناك طريق طويل سنقطعه حتى نصل إلى هدفنا، تهانينا لجميع زملائي وللجماهير.

تعليق فينيسيوس جونيور على كلمة كريستيانو رونالدو بعد ثنائيته في شباك آرسنال وتجاوزه 800 هدف كأول لاعب في التاريخ يصل لهذا الرقم.

"رقم 1”.#كريستيانو #كريستيانو_رونالدو #مانشستر_يونايتد pic.twitter.com/50A94W1LDz — إرم سبورت (@EremSports) December 3, 2021

وحصل المنشور على الكثير من الإعجابات وكان بينها المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد ، الذي سبق أن عبر عن إعجابه بكريستيانو.

وكتب البرازيلي ”رقم 1“ في إشارة إلى أن رونالدو أفضل لاعب في العالم رغم تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للعام 2021.

وبالمعدل يملك رونالدو أكثر من 40 هدفًا في المتوسط ​​في آخر 20 مواسم (ظهر لأول مرة في عام 2002 مع سبورتينغ لشبونة).

ووفقا لشبكة ”أوبتا“ للإحصائيات والأرقام فإن رونالدو وصل إلى تسجيل 801 هدف مع الأندية التي لعب لها والمنتخب البرتغالي.

This angle of Manchester United celebrating Ronaldo's goal 🔥 (via @fredcaldeira)pic.twitter.com/KSlIlxiomL — ESPN FC (@ESPNFC) December 2, 2021

وأضافت أن رونالدو بات أول لاعب في تاريخ كرة القدم يسجل 801 هدف في المباريات الرسمية مع الأندية والمنتخب الوطني.

وسجل رونالدو 130 هدفا مع مانشستر يونايتد، و5 مع سبورتينغ لشبونة، إضافة إلى 450 هدفا مع ريال مدريد، و 101 هدف مع يوفنتوس، و115 هدفا مع منتخب البرتغال.

وعاد رونالدو، البالغ من العمر 36 عاما إلى مانشستر يونايتد صيف 2021 قادما من يوفنتوس، ليعود إلى أولد ترافورد بعد 12 عاما من رحيله إلى ريال مدريد صيف 2009 مقابل 94 مليون يورو، وكانت صفقة قياسية آنذاك.

يوفنتوس: سلطات الادعاء تحقق في صفقة بيع كريستيانو رونالدو https://t.co/OIfMigrVst pic.twitter.com/SAOQLMOw7b — إرم سبورت (@EremSports) December 3, 2021

ورفع رونالدو رصيده إلى 5 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، لكنه يتأخر بـ 8 أهداف عن النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول وهداف المسابقة.

ورفع الفوز رصيد مانشستر يونايتد إلى 21 نقطة في المركز السابع، في حين جمدت الخسارة رصيد آرسنال عند 23 نقطة في المركز الخامس.

وحقق مانشستر يونايتد أول فوز له على آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ سنوات، حيث كان آخر فوز في أبريل 2018، ومنذ ذلك الحين فاز آرسنال في 3 مباريات، وتعادلا في ثلاث مناسبات.

كما أن هذا الفوز الأول لمانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي بعد ثلاثة تعثرات، حيث تعادل مع تشيلسي وخسر أمام واتفورد ومانشستر سيتي.