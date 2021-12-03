إقامة بطولة جديدة.. نائب رئيس الفيفا يعرض التوصل لحل وسط بشأن خطة كأس العالم كل عامين

ألمح فيكتور مونتالياني نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إلى احتمال التوصل لحل وسط بشأن النقاش حول إقامة كأس العالم كل عامين، وهو ما تسبب في انقسام.

والكندي مونتالياني، رئيس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف)، وهو حليف مهم لغياني إنفانتينو رئيس الفيفا ومن المحتمل مناقشة فكرته الشهر الحالي بإقامة بطولة بديلة.

إنفانتينو: معارضو إقامة كأس العالم كل عامين خائفون على مناصبهم https://t.co/GF8LkeUq9Q pic.twitter.com/FM8oIryHHB — إرم سبورت (@EremSports) November 26, 2021

ودخل إنفانتينو في نزاع مع الاتحاد الأوروبي (اليويفا) بشأن خطته لزيادة نسخ كأس العالم، واعترضت بطولات الدوري الكبرى والأندية على هذه الخطة التي طرحها أرسين فينجر رئيس تطوير كرة القدم في الفيفا.

وقال مونتالياني في مقابلة مع رويترز، إنه من المحتمل إقامة بطولة بدلا من تنظيم كأس العالم كل عامين، ويعتمد أساسها على كأس القارات التي لم تقم منذ 2017 أو نسخة عالمية من دوري الأمم المقام في أوروبا والكونكاكاف.

وأضاف مونتالياني ”الأساس هو إقامة بطولة ما بين نسخ كأس العالم وهو أمر أدعمه تماما.

و ”السؤال هو ما هي هذه البطولة، كيف ستكون، كيف ستؤثر على أمور أخرى منذ نظام التأهل والبطولات الموجودة حاليا بالفعل؟ هذا أمر يجب مناقشته“.

وتقام كأس القارات كل أربعة أعوام قبل عام من انطلاق كأس العالم، ويشارك في البطولة المكونة من ثمانية منتخبات بطل كل قارة بالإضافة إلى حامل لقب كأس العالم والبلد المضيف.

أندية الدوري الإنجليزي تعارض إقامة كأس العالم كل عامين https://t.co/A12hVeHTtT pic.twitter.com/skbAqWJhkU — إرم سبورت (@EremSports) November 11, 2021

وقال مونتالياني: ”تقام بطولة ما بين نسخ كأس العالم وكانت هي كأس القارات القديمة. لم تكن بطولة تجذب الجميع لكن بالنسبة لبعض الاتحادات القارية كانت بطولة مهمة للربط بين البطولات القارية والبطولات الدولية وفقدنا ذلك“.

وأتم ”قبل أربعة أو خمسة أعوام ناقشنا فكرة دوري الأمم العالمي لذا فهذه الفكرة ليست غريبة. ربما تبدو مختلفة سواء كانت دوري الأمم العالمي أو كأس القارات أو فكرة أرسين بإقامة كأس العالم كل عامين، هذه البطولات تقام بين النسخ الحالية لكأس العالم“.

وأضاف ”ما أريده هو (تحليل) لهذا وليس من جانب العائد المالي، لكن أيضا تأثيرها على الوضع الحالي. أعتقد أن نهجنا هو النظر في هذا الأمر من منظور شامل“.

بطولات قائمة

وأشار المسؤول الكندي إلى أن أحد مزايا نظام كأس القارات هو عدم الحاجة إلى نظام منفصل للتأهل بالنظر إلى أن المنتخبات تتأهل للبطولة عبر البطولات القارية القائمة بالفعل.

الفيفا يبلغ الاتحادات الوطنية بإقامة كأس العالم كل عامين بداية من 2026 https://t.co/PAejT7vHYz pic.twitter.com/GVoqNH0rQj — إرم سبورت (@EremSports) October 19, 2021

وتناقش الجمعية العمومية للفيفا هذه الخطط في 20 ديسمبر كانون الأول.

وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي، قال إنفانتينو، بعد تهديد اليويفا بمقاطعة النسخة الإضافية من كأس العالم، إنه يسعى للتوصل إلى حل وسط وجدول زمني جديد للمباريات الدولية. وتنتهي اتفاقية المباريات الدولية الحالية في 2024.

وأضاف إنفانتينو ”نحتاج إلى النظر في المزايا الرياضية والاقتصادية، ثم يمكننا إجراء مناقشة منطقية حول كأس العالم وربما المسابقات الأخرى“.

وقام مونتالياني بتغيير نظام بطولة الكونكاكاف للأندية حيث اعتمد على نظام خروج المغلوب مباشرة بدلا من دور المجموعات، وقال إن النظام لبطولة جديدة سيتم مناقشته.

وتابع ”ربما تكون مختلفة تماما عن كأس العالم… نظام مختلف لم نفكر فيه من قبل يمكن أن يكون مثيرا للجماهير“.