الصحف الرياضية: خطة ريال مدريد.. رونالدو ينقذ مانشستر يونايتد.. وميسي في حيرة (صور)

شكل فوز مانشستر يونايتد على آرسنال 3/2 وتسجيل كريستيانو رونالدو للهدفين 800 و801 في مسيرته وخطة ريال مدريد لضم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان والصفقات المحتملة لبرشلونة، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف بنتائج لقاءات، الخميس، في إنجلترا وإيطاليا ولقاءات الدور الأول من كأس إسبانيا والحيرة من مستوى ليونيل ميسي رفقة باريس سان جيرمان ومستقبل النجم الصربي دوشان فلاهوفيتش مهاجم فيورنتينا، وعودة كريستيان إريكسن للتدريب مجددا.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تطورات رغبة ريال مدريد في التعاقد مع كيليان مبابي والخوف من باريس سان جيرمان وكتبت: ”ريال مدريد لا يثق في باريس سان جيرمان“ و“يتوقع هجوما مضادا ويحمي لاعبيه“.

وتحدثت الصحيفة عن قضية تجديد برشلونة عقد لاعبه عثمان ديمبلي وكتبت: ”ديمبلي يجلب برشلونة بتهور“.

الصحيفة اهتمت بنتائج الدوري الأول من كأس ملك إسبانيا وتأهل كل أندية الدرجة الأولى للدور القادم.

سبورت

ركزت الصحيفة على المهاجم الأوروغواياني إدينسون كافاني وإمكانية ضمه من طرف برشلونة وكتبت: ”كافاني مجانا“ وتعاقدات برشلونة المحتملة في فترة الانتقالات الشتوية وكتبت: ”تعاقدان في يناير“.

كما اهتمت الصحيفة بتطورات تجديد عقد عثمان ديمبلي وكتبت: ”مشاعر سيئة بعد مفاوضات تجديد عقد عثمان ديمبلي“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة واللاعبين الذين يمكن التعاقد معهم مجانا: الأوروغواياني إدينسون كافاني والحارس النيجيري أونانا والمدافعين الدنماركي كريستينسن والإسباني أزبيليكويتا، وكتبت: ”دون تكلفة“.

كما اهتمت بمصير مفاوضات برشلونة لتجديد عقد الفرنسي عثمان ديمبلي وكتبت: ”اجتماع مطول مع وكيل عثمان ديمبلي“.

أس

ركزت الصحيفة على خطة ريال مدريد للحصول على توقيع النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان وكتبت: ”خطة ريال مدريد“.

كما اهتمت بتصريحات خوان لابورتا رئيس برشلونة وكتبت: ”نأمل في الفوز بلقب الدوري الإسباني“.

الصحيفة اهتمت بنتائج الدور الأول من كأس ملك إسبانيا.

الصحف البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على فوز مانشستر يونايتد على آرسنال 3/2 في الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت: ”كاريك ينهي مهامه بفوز من أجل ترك مكانه لرانجنيك“ و“كريستيانو رونالدو ينقذ مانشستر يونايتد بهدفيه رقم 800 و801″.

كما اهتمت الصحيفة بفوز توتنهام على برينتفورد 2/0 وكتبت: ”كونتي يعود للعمل“.

الصحيفة اهتمت بتجديد رئيس إيفرتون الثقة في المدرب الإسباني رافائيل بينيتيز رغم الهزيمة 4/1 أمام ليفربول.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء المنتخب الفرنسي ومنتخب أنغولا في بطولة العالم لكرة اليد للسيدات وكتبت: ”كرة ذهبية“.

كما اهتمت بلقاء لانس وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي وكتبت: ”ميسي في حيرة من أمرك“.

الصحف الإيطالية

‫كورييري ديلو سبورت‬

ركزت الصحيفة على اللقاء المثير بين لاتسيو وأودينيزي والذي انتهى 4/4 وكتبت: ”من 3/1 إلى 4/3 لصالح لاتسيو ثم تعادل أودينيزي“.

الصحيفة تحدثت عن لقاء روما وإنتر ميلان القادم في الدوري من خلال تصريح أنخيل كوريا لاعب الإنتر وكتبت: ”كوريا: روما سأضربك مرة أخرى“.

كما اهتمت الصحيفة بمشكلة الإصابات التي تضرب لاعبي أندية القمة في الدوري الإيطالي.

واهتمت الصحيفة أيضا بمستقبل المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش نجم فيورنتينا وكتبت: ”مانشستر سيتي يدخل سباق التعاقد مع فلاهوفيتش“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على تصريحات رئيس فيورنتينا بشأن مستقبل نجمه الصربي دوشان فلاهوفيتش وكتبت: ”يوفنتوس هل تريد فلاهوفيتش؟ تحدث معي“.

كما اهتمت بتعادل تورينو أمام إمبولي 2/2 في الدوري الإيطالي وكتبت: ”تورينو ويوريتش: إنها لا تعمل بهذه الطريقة“.

الصحيفة اهتمت بعودة الدنماركي كريستيان إريكسن للتدريب مجددا رفقة فريقه السابق في الدانمارك.