الصحف الرياضية: ريال مدريد يهرب.. برشلونة خارج الكامب نو.. صراع الدوري الإيطالي

شكلت نتائج مباريات الأربعاء في الدوريات الأوروبية، التي شهدت استمرار الصراع الثلاثي في إنجلترا وإيطاليا وتعزيز ريال مدريد صدارته في إسبانيا وتعثر باريس سان جيرمان في فرنسا، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بتأكيد دخول برشلونة سوق الانتقالات الشتوية القادمة واستفتاء تجديد ملعب الكامب نو، وقيادة نوفاك ديوكوفيتش منتخب بلاده صربيا لنصف نهائي كأس ديفيز للتنس، ومستقبل المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش نجم فيورنتينا.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد 1-0 على أتليتك بلباو وتوسيع الفارق في صدارة الدوري الإسباني وكتبت:“ ريال مدريد يهرب“.

كما تحدثت عن برشلونة من خلال تصريح فيران ريفيرتير وكتبت: ”ريفيرتير: برشلونة سيجري تعاقدات في يناير“.

الصحيفة اهتمت بكأس ديفيز للتنس وكتبت: ”ديوكوفيتش يضع صربيا في نصف النهائي“.

كما اهتمت بالسلوفيني يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد وكتبت: ”أوبلاك: أتلتيكو مدريد يفاوض للارتباط معه لأكثر من 2023“.

سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة وإمكانية إجراء تعاقدات في فترة الانتقالات الشتوية وكتبت: ”تعاقدات نعم“ و ”عشاء الاحتفال بجائزة كوبا التي حصل عليها بيدري“ و ”عثمان ديمبيلي أقرب للمغادرة مجانا في يونيو“.

كما تحدثت عن فوز ريال مدريد على أتليتك بلباو 1-0 في لقاء مؤجل من الدوري الإسباني وكتبت: ”بنزيما يعزز صدارة ريال مدريد أكثر“.

الصحيفة اهتمت بالاستفتاء داخل برشلونة على تجديد الكامب نو وكتبت: ”استفتاء تاريخي لإنجاز الكامب نو الجديد في 2025“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على أخبار تعاقدات برشلونة واجتماع لاعبيه والعملية الجراحية لسيرجيو روبيرتو وكتبت: ”فيران توريس يدخل، وعثمان ديمبيلي يخرج“ و ”مؤامرة من أجل ميونيخ“ و“سيرجيو روبيرتو يغيب 4 أشهر“ و“إسباي برشلونة ستربح 200 مليون يورو وأكثر كل سنة“.

كما اهتمت بفوز ريال مدريد على أتليتك بلباو 1-0 في لقاء مؤجل وتعزيز صدارته للدوري الإسباني وكتبت: ”المتصدر يفوز ويسأل عن الوقت بهدف لكريم بنزيما“.

آس

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد 1-0 على أتليتك بلباو وتعزيز صدارته للدوري الإسباني وتألق الحارس البلجيكي تيبو كورتوا وكتبت: ”القفازات الذهبية“.

كما اهتمت بتجديد برشلونة لملعب الكامب نو وتأثيره على الفريق وكتبت: ”برشلونة عام خارج الكامب نو“.

الصحيفة اهتمت بنتائج الدور الأول لكأس ملك إسبانيا الذي لم يعرف مفاجآت كبيرة.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز أولمبيك مارسيليا على نانت 1-0 وارتقائه للمركز الثاني في ترتيب الدوري الفرنسي وكتبت: ”جيرسون البرق الفضي“.

كما تحدثت عن تعادل باريس سان جيرمان سلبيا أمام نيس ومستوى ميسي في اللقاء وكتبت: ”ميسي الاثنين أفضل“.

الصحيفة اهتمت بهزيمة أولمبيك ليون بملعبه أمام ستاد ريميس 2-1 وكتبت: ”أولمبيك ليون يسقط في الفراغ“.

الصحف الإيطالية

كوريير ديل سبورت

ركزت الصحيفة على الصراع الثلاثي على صدارة الدوري الإيطالي بعد تعادل نابولي أمام ساسولو 2-2 وفوز ميلان على جنوة 3-0 وإنتر ميلان على سبيزيا 2-0 وكتبت: ”توازن في ترتيب الدوري الإيطالي، قطبا ميلان يقلصان الفارق عن سباليتي“.

الصحيفة اهتمت بفوز بولونيا على روما 1-0 ولقاء لاتسيو وأودينيزي اليوم الخميس.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز إنتر ميلان على سبيزيا 2-0 وميلان على جنوة 3-0 وتقليص الفارق عن المتصدر نابولي المتعادل 2-2 أمام ساسولو في الدوري الإيطالي وكتبت: ”نحن نتقدم“.

كما اهتمت بمستقبل الصربي دوشان فلاهوفيتش نجم فيورنتينا ومتصدر هدافي الدوري الإيطالي وكتبت: ”فلاهوفيتش بين يوفنتوس وآرسنال“.