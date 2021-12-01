في أول مباراة لميسي بعد الكرة الذهبية: نيس يفرص التعادل على باريس سان جيرمان

خاض ليونيل ميسي ليلة للنسيان في تعادل فريقه باريس سان جيرمان بدون أهداف على ملعبه بارك دي برينس مع نيس في مباراة مملة بدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الأربعاء.

ولم يقدم ميسي، الذي غاب عن التدريبات أمس الثلاثاء بسبب التهاب في المعدة والأمعاء بعد يوم واحد من فوزه بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة السابعة في رقم قياسي، أداء جيدا مع فريقه سان جيرمان الذي ظل في الصدارة برصيد 41 نقطة من 16 مباراة.

احتفال باريس سان جيرمان بدوناروما وميسي في بارك دو برانس بعد فوزهما بأفضل حارس مرمى و #الكره_الذهبيه .#BalondeOro pic.twitter.com/XLrmOJZuuC — إرم سبورت (@EremSports) December 1, 2021

وتجاوز أولمبيك مرسيليا ستاد رين ليقتنص المركز الثاني بعد فوزه 1-صفر على ملعب نانت، بينما خسر ستاد رين على أرضه 2-1 أمام ليل حامل اللقب.

ويملك مرسيليا، الذي له مباراة مؤجلة، 29 نقطة مقابل 28 نقطة لستاد رين، بينما يأتي نيس في المركز الرابع برصيد 27 نقطة.

ويحتل لانس، الذي لم ينتصر في اخر ثلاث مباريات، المركز الخامس برصيد 26 نقطة بعد تعادله 2-2 على ملعب كليرمو الوافد الجديد.

ويما يلي جدول ترتيب الدوري الفرنسي: