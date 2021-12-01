هل توعد مولر بالانتقام من برشلونة بعد فوز ميسي بالكرة الذهبية على حساب ليفاندوفسكي؟

أبدى توماس مولر مهاجم بايرن ميونخ غضبه من فوز ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية للمرة السابعة في تاريخه، وذلك على حساب روبرت ليفاندوفسكي مهاجم النادي البافاري وزميل مولر، مؤكدا أن ذلك سيمثل دافعا كبيرا لفريقه لحصد كافة الألقاب الممكنة لإثبات جدارة بايرن ميونخ والبوندسليغا.

وتوج النجم الأرجنتيني بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة السابعة بتاريخه في رقم قياسي يوم الإثنين الماضي، متفوقا على ليفاندوفسكي وجورجينيو ليحصد أبرز جائزة لكرة القدم مرة اخرى.

وأضاف المهاجم الأرجنتيني جائزة 2021 إلى أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019، بعد فوزه بلقب كأس كوبا أمريكا لأول مرة مع منتخب بلاده في يوليو/تموز الماضي.

وجاء فوز ميسي بالجائزة بمثابة تقليل من قيمة البوندسليغا بالنسبة لمولر، حيث يعتقد أن زميله البولندي ليفاندوفسكي الأحق بالجائزة.

وكان المهاجم البولندي هو المرشح الأوفر حظًا للفوز بجائزة العام الماضي، لكن الجائزة ألغيت بسبب كوفيد-19، رغم أن ليفاندوفسكي فاز بلقب الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الألماني العام الماضي.

وفي الموسم الحالي، سجل اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا 53 هدفًا في جميع المسابقات، لكنه اضطر إلى الاستسلام للفوز بجائزة مهاجم العام، ما خفف من الضربة الموجعة بخسارة الكرة الذهبية.

ولم يخجل المهاجم الألماني من مشاركة رأيه في الجائزة أيضًا، حيث كتب تعليقا في موقع ”لينكدين“ للتعبير عن خيبة أمله من النتيجة.

وكتب المهاجم البالغ من العمر 32 عامًا: ”من وجهة نظر بافارية وبولندية وأيضًا من وجهة نظر ألمانية ، كانت جائزة الكرة الذهبية مخيبة للآمال بالتأكيد بالنسبة للبعض، بل أكثر من ذلك بقليل.

”على الرغم من أنني أعمل في هذا المجال لفترة طويلة وبالتالي لم أتفاجأ حقًا بالنتيجة (كانت مماثلة لما حدث مع فرانك ريبيري في عام 2013) ، فقد شكّل الأمر برمته فكرة بداخلي أو عززها مرة أخرى: لدينا لاعبون جيدون في الدوري الألماني لكن لا نحظى بالتقدير عالميا. للحصول على اعتراف عالمي من الضروري تحقيق مزيد من النجاحات الدولية.“

وذلك في إشارة إلى عدم فوز الجناح الفرنسي بالكرة الذهبية رغم فوزه مع بايرن ميونخ بالثلاثية في 2013، موضحا في تصريحات نشرتها صحيفة ”إكسبريس“ البريطانية أن نتيجة الجائزة التي تقدمها مجلة ”فرانس فوتبول“ الفرنسية ستدفعه وزملاءه لتحقيق المزيد من الانتصارات لإثبات أن ألمانيا بشكل عام وبايرن على وجه الخصوص يمكن أن يهيمن على كل شيء.

وأضاف: ”كل هذا هو دافع كبير بالنسبة لي، لأنني أريد أن أضع كل شيء في نصابه بهدف إحضار دوري الأبطال إلى ميونخ مرة أخرى وإثبات ما يمكن أن تقدمه كرة القدم الألمانية“.

مولر أشعل موقعة بايرن ميونخ- برشلونة

وقد أشعل مولر موقعة أليانز أرينا الأسبوع المقبل أمام برشلونة في ختام مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، حيث سيستضيف بايرن ميونخ النادي الكتالوني يوم الأربعاء المقبل وهو النادي السابق لميسي ويحتاج للفوز للتأهل إلى دور الستة عشر للبطولة الأوروبية الأبرز للأندية.

وقال مولر: ”لدينا الفرصة القادمة للقيام بذلك وإثبات قدرة بايرن يوم الأربعاء المقبل في مباراة دوري الأبطال ضد برشلونة“.