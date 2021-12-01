الصحف الرياضية: "ريال مدريد يسعى لترسيخ الصدارة".. "الإنذار الأخير لديمبلي".. و"أخيرا ديبالا"

شكلت نتائج لقاءات الدوريات الأوروبية أمس، ولقاءات اليوم الأربعاء، وأبرزها لقاء ريال مدريد وأتلتيك بلباو في إسبانيا، وديربي ليفربول وإيفرتون في إنجلترا، وباريس سان جيرمان ونيس في فرنسا، والصراع الثلاثي في إيطاليا بين إنتر وميلان ونابولي على الصدارة، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بتعادل نيوكاسل، وفوز يوفنتوس في إيطاليا، وتطورات صفقات برشلونة المحتملة في يناير، وأهمها صفقة فيران توريس، وتصفيات كأس العالم في أوروبا للسيدات.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو المؤجلة في الدوري الإسباني، وكتبت: ”فينيسيوس جونيور يواجه جبل التورمولات“، و“ضد أتلتيك بلباو اليوم ثم أمام ريال سوسيداد وبعده إنتر ميلان في 70 ساعة“.

الصحيفة اهتمت بفوز منتخب إسبانيا للسيدات على اسكتلندا 8-0 في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم للسيدات.

كما اهتمت بكأس ديفيز للتنس المقامة في مدريد ونتائج الدور الأول من كأس ملك إسبانيا.

سبورت

ركزت الصحيفة على تطورات مفاوضات برشلونة لضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وكتبت: ”40 مليون يورو من أجل فيران توريس“، وعن باقي الصفقات، كتبت: ”اتصال جديد بين برشلونة وتشيلسي بشأن حكيم زياش وفيرنر“، و“لا تقدم في صفقة داني أولمو“، و“ديمبلي يخبر برشلونة بأنه لن يرحل في يناير حال عدم تجديد عقده“.

الصحيفة تحدثت عن لقاء ريال مدريد وأتلتيك بلباو المؤجل في الدوري الإسباني، وكتبت: ”ريال مدريد يسعى لترسيخ الصدارة“.

كما أجرت حوارا مع فرانشيسكو توتي، نجم روما السابق، وكتبت: ”توتي: كان سيكون رائعا لو لعبت في برشلونة“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة، وكتبت عن تجديد عقد عثمان ديمبلي: ”الإنذار الأخير لديمبلي“، وعن مفاوضات التعاقد مع فيران توريس، كتبت: ”برشلونة ومانشستر سيتي يسارعان المفاوضات بشأن فيران توريس“، وعن قمة برشلونة وبايرن ميونخ، كتبت: ”اللقاء الحاسم ضد بايرن ميونخ يقام دون جمهور“.

الصحيفة اهتمت بلقاء ريال مدريد وأتلتيك بلباو المؤجل في الدوري الإسباني، وكتبت: ”ريال مدريد لفتح مزيد من الفجوة في الصدارة“.

كما اهتمت بفوز منتخب إسبانيا للسيدات على أسكتلندا 8-0 في تصفيات التأهل لكأس العالم.

آس

ركزت الصحيفة على لقاء ريال مدريد وأتلتيك بلباو المؤجل في الدوري الإسباني، ومواجهة حارس المنتخب الإسباني أوناي سيمون، وكتبت: ”جدار أمام المتصدر“.

كما تحدثت عن تصريحات صامويل إيتو بشأن الكرة الذهبية، وكتبت: ”إيتو: نتمنى أن يكون مبابي عظيما أكثر“، و“إيتو يعتقد أن ميسي سيفوز بكرات ذهبية أخرى“.

الصحيفة اهتمت بلقاء برشلونة وبايرن ميونخ في دوري الأبطال، وكتبت: ”نهائي ميونخ سيكون دون جمهور“.

كما اهتمت بفوز منتخب إسبانيا على اسكتلندا 8-0 في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم للسيدات.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء ديربي ليفربول وإيفرتون وعودة رافائيل بينيتيز لمواجهة فريقه السابق، وكتبت: ”بينيتيز: أنا أزرق حقيقي“.

كما تحدثت الصحيفة عن تعادل نيوكاسل يونايتد أمام نوريتش سيتي 1-1، وكتبت: ”بوكي يبعثر أوراق نيوكاسل بـ10 لاعبين“.

كما اهتمت الصحيفة بجاك غريليش نجم مانشستر سيتي، وكتبت: ”غريليش: لقد كانت معركة“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء باريس سان جيرمان ”المتصدر“ ونيس أحد مطارديه في الدوري الفرنسي، وكتبت: ”السباق نحو الشمس“.

كما اهتمت الصحيفة بمستوى فريق أولمبيك مارسيليا هذا الموسم ومواجهته لفريق نانت، وكتبت: ”أولمبيك مارسيليا في موضة بارد وحار“.

الصحيفة اهتمت بلقاء رين الوصيف أمام ليل، وكتبت: ”رين دون حدود“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز يوفنتوس على ساليرتينانا 2-0 في الدوري الإيطالي، وكتبت: ”باولو ديبالا يوقظ يوفنتوس“.

كما اهتمت بالصراع الثلاثي على قمة الدوري الإيطالي بين إنتر وميلان ونابولي، وكتبت: ”ميلان وإنتر من أجل مطاردة نابولي“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز يوفنتوس على ساليرتينانا 2-0 في الدوري الإيطالي، وكتبت: ”وأخيرا ديبالا“.

كما اهتمت بمشكلة يوفنتوس والتحقيق المالي، وكتبت: ”جون: يوفنتوس لا تلمس“.

الصحيفة اهتمت بفوز أتلانتا على فينيزيا 4-0، وكتبت: ”هاتريك ماريو ياساليتش وأتلانتا ثالث.. غاسبريني حتى 2024“.