الصحف الرياضية: غضب رونالدو بعد فوز ميسي بالكرة الذهبية.. وبرشلونة لا يستبعد ضم هالاند

شكل فوز الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية للمرة السابعة في مسيرته، وفوز ألكسيا بتيلاس بجائزة الكرة الذهبية للسيدات، والنجم الشاب بيدري لاعب برشلونة بجائزة كوبا لأفضل شاب، وجوائز مجلة فرانس فوتبول، وغضب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من الجائزة، وتصريحات رئيس تحرير فرانس فوتبول، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف بتعيين الألماني رالف رانجنيك رسميا مدربا مؤقتا لمانشستر يونايتد، ورغبة برشلونة في التعاقد مع النرويجي إيرلينغ هالاند، وتصريحات مدرب نيوكاسل يونايتد حول وضعية الفريق.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية..

الصحف الإسبانية

ماركا

أصدرت الصحيفة عددين خصصت الأول لحفل توزيع جوائز الأفضل في الدوري الإسباني للموسم الماضي وكتبت :“ الأفضل ”.

وخصصت الثاني لجائزة الكرة الذهبية لسنة 2021 وكتبت عن فوز ليونيل ميسي بالجائزة للمرة السابعة :“ ليونيل ميسي يرتفع للسماء السابعة ”.

وعن فوز ألكسيا بوتيلاس بالكرة الذهبية للسيدات :“ تاريخي “ وعن فوز بيدري بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب كتبت :“ بيدري يفوز بجائزة كوبا ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على فوز ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان وبرشلونة سابقا بجائزة الكرة الذهبية، وفوز ألكسيا بتيلاس لاعبة برشلونة بجائزة الكرة الذهبية، ونجم برشلونة الشاب بيدري بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب، وكتبت :“ ثلاثي ذهبي ”.

كما اهتمت برغبة برشلونة في التعاقد مع المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند وكتبت :“ برشلونة لا يستبعد التعاقد مع هالاند ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز ليونيل ميسي لاعب برشلونة السابق وألكسيا بتيلاس لاعبة الفريق النسائي لبرشلونة بجائزة الكرة الذهبية لسنة 2021 وكتبت :“ ذهب برشلوني ”.

الصحيفة اهتمت بفترة غياب البرازيلي نيمار عن باريس سان جيرمان بسبب الإصابة وكتبت :“ نيمار يغيب لمدة 6 أسابيع ”.

آس

ركزت الصحيفة على تتويج ليونيل ميسي وألكسيا بتيلاس بجائزة الكرة الذهبية للرجال والسيدات لسنة 2021 وفوز بيدري بجائزة كوبا وكتبت :“ هم من ذهب ”.

كما اهتمت بملاعب كأس العالم قطر 2022 والكشف عن ملعب جديد.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على تعيين الألماني رالف رانجنيك مدربا مؤقتا لفريق مانشستر يونايتد ومصير بول بوغبا وكتبت :“ رانجنيك وبول بوغبا ”.

كما تحدثت عن فوز ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية وغضب كريستيانو رونالدو وكتبت :“ غضب كريستيانو رونالدو بعد فوز ميسي بالكرة الذهبية ”.

الصحيفة اهتمت بتصريحات إيدي هاو مدرب نيوكاسل وكتبت :“ هاو : التعهد بدفعة مالية ”.

ذا صن

ركزت الصحيفة على تعيين الألماني رالف رانجنيك مدربا مؤقتا لفريق مانشستر يونايتد وكتبت :“ رسميا المدرب هو رالف رانجنيك ، المدرب الجديد يتعهد بإعادة انطلاقة مانشستر يونايتد ”.

كما اهتمت الصحيفة بتتويج ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية لسنة 2021 وكتبت :“ ضربة في الكرات “ و “ كريستيانو رونالدو غاضب من الجوائز “ و “ مهزلة أن يخسر ليفاندوفسكي أمام ميسي ”.

الصحيفة اهتمت بتصريحات إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد حول وضعية الفريق.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية لسنة 2021 وللمرة السابعة في مسيرته وكتبت :“ لعبة و 7 والمباراة ”.

كما اهتمت بفوز ألكسيا بتيلاس بجائزة الكرة الذهبية للسيدات لسنة 2021 وكتبت :“بتيلاس فخر برشلونة ”.

الصحف الإيطالية

كورييري ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على نابولي وتصدره الدوري الإيطالي منفردا وكتبت :“ قوة نابولي ”.

كما تحدثت عن فوز ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية لسنة 2021 وكتبت :“ الكرة الذهبية السابعة لميسي وغضب كريستيانو رونالدو ”.

الصحيفة اهتمت بفريق يوفنتوس الذي يستعد لمواجهة فريق سارنيتانا في الدوري الإيطالي وكتبت :“ يوفنتوس تحت الصفعة ”.

كما اهتمت بقرب ألفاريز مهاجم ريفربليت من إنتر ميلان.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على يوفنتوس ومشكلة التحقيق في صفقاته المالية ولقائه أمام سالرنيتانا في الدوري الإيطالي وكتبت :“ كل شيء على مويس كين “ و “ هواء راكد ، لكن أنييلي للأشخاص المتهمين: نكون هادئين ”.

الصحيفة اهتمت بفوز ميسي بجائزة الكرة الذهبية لسنة 2021 وكتبت :“ ميسي السابعة لكن ليفاندوفسكي الأول لدى توتوسبورت ”.