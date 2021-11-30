من هي ساندي إيريبر مقدمة حفل الكرة الذهبية؟

شاركت مقدمة البرامج الفرنسية-البريطانية ساندي إيريبر للمرة الثانية على التوالي في تقديم حفل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، إلى جوار النجم الإيفواري المعتزل ديدييه دروغبا مهاجم تشيلسي وأولمبيك مرسيليا السابق، بعد حفل 2019، وذلك بعد إلغاء حفل العام الماضي 2020 بسبب جائحة كوفيد-19.

ووفقا لموقعها الرسمي على الإنترنت، تجيد ساندي الإنجليزية والفرنسية بطلاقة، وقد اتخذت خطواتها الأولى في شبكة ”يوروسبورت“ بعد 5 سنوات من مشاركتها في تغطية الأحداث الرياضية، بما في ذلك مشاركتها في تغطية أولمبياد سوتشي الشتوي عام 2014.

PUSH THE MAGIC BUTTON! 👀 small surprise for Lionel Messi #ballondor pic.twitter.com/UtMcaQyIdE — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) November 29, 2021

وقد عملت في عدة محطات تلفزيونية مثل I-tele و Equipe 21 و Ma chaine Sport لأكثر من عام، وعبرت الحدود الفرنسية إلى بلجيكا للمشاركة في تقديم برنامج حواري يومي على محطة RTL TVi لمدة عامين على الهواء مباشرة من بروكسل.

وحصلت ساندي، المولودة في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 1983، على درجة الماجستير في الصحافة والتسويق الإعلامي، وهي صحفية ومقدمة برامج تفخر بأصولها الأوروبية ومولودة من أم بريطانية وأب فرنسي- بلجيكي.

وحينما كان عمرها ثماني سنوات أعلنت أنها تريد أن تكون مراسلة ميدانية، وبعد 15 عامًا من الخبرة في وسائل الإعلام حول العالم شاركت في العديد من الأحداث الرياضية المهمة.

وعند عودتها من أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، تعاقدت مع شركة ”نتفليكس“ لتقدم النسخة الفرنسية من البرنامج الترفيهي Ultimate Beastmaster الذي أنتجه النجم الشهير سيلفستر ستالون، وقد صورت منه موسمين في عامي 2016 و 2017.

وبعد تجربة رائعة في رالي دكار 2018، عهدت إليها مجموعة إنتاج إعلامية رئاسة تحرير مجلة جديدة للسيارات. وفي بداية عام 2019، تعاقدت معها فرانس 2 مع استمرار مشاركتها في تقديم مسابقة Destination Eurovision السنوية.

وعلى الصعيد الرياضي شاركت ساندي في تغطية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وفي نفس العام شاركت في يورو 2016 في فرنسا، وكذلك بطولة الأمم الستة للرغبي، وغيرها من الأحداث الرياضية العالمية.

وكانت مشاركتها مع دروغبا في تقديم حفل الكرة الذهبية 2019 نقلة نوعية في مسيرتها، حيث تم بث الحفل إلى 120 دولة حول العالم وشاهده أكثر من 130 مليون مشاهد.

وفي حفل 2021 ساهمت مرة أخرى في تقديم الحفل الذي توج خلاله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالكرة الذهبية السابعة في تاريخه، في رقم قياسي غير مسبوق.

وحصد ميسي البالغ عمره 34 عاما، والذي انضم إلى باريس سان جيرمان في صفقة مجانية من برشلونة خلال فترة الانتقالات الأخيرة بعد تتويجه بلقب هداف الليغا، 613 نقطة مقابل 580 نقطة لليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الذي فاز بجائزة أفضل مهاجم.

واحتل الإيطالي جورجينيو، الذي توج بلقب دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي وبطولة أوروبا 2020 مع إيطاليا، المركز الثالث بعدما حصد 460 نقطة، متفوقا على الفرنسيين كريم بنزيما ونغولو كانتي صاحبي المركزين الرابع والخامس على الترتيب.