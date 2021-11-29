ماذا قال ميسي بعد التتويج بجائزة الكرة الذهبية للمرة السابعة؟

نال الأرجنتيني ليونيل ميسي جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2021، وذلك للمرة السابعة في تاريخه، متفوقا على البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي والفرنسي كريم بنزيما.

ويأتي تتويج ميسي بالنسخة 65 لجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة ”فرانس فوتبول“ عقب المستوى المميز الذي قدمه مع منتخب بلاده الأرجنتين في ”كوبا أمريكا 2021″، ونجاحه رفة زملائه بالظفر في لقب البطولة بعد الفوز على البرازيل بهدفٍ وحيد.

كما لعب ”البرغوث“ موسما مميزا مع برشلونة في إسبانيا وقاده للحصول على لقب كأس الملك، عقب الانتصار على أتلتيك بلباو برباعية نظيفة سجل ميسي اثنان منها.

وأضاف مهاجم باريس سان جيرمان جائزة 2021 إلى جوائزه أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019، بعد فوزه بلقب كأس كوبا أمريكا لأول مرة مع منتخب بلاده في يوليو/ تموز الماضي.

وحصد ميسي هذه الجائزة 6 مرات قبل ذلك، ثم أضاف الجائزة السابعة له هذا الموسم، بعد منافسة شرسة مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، الذي حل في المركز الثاني.

ويعد ميسي هو الفائز بآخر نسخة من الكرة الذهبية وذلك عام 2019، حيث تم إلغاء الجائزة في العام الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

When your dad wins an other Ballon d'Or 🙌#ballondor pic.twitter.com/UWKir71mX5 — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) November 29, 2021

وقال ميسي في مسرح دو شاتليه في باريس ”من المذهل وجودي هنا مرة أخرى، قبل عامين اعتقدت أنها ستكون المرة الأخيرة“.

وأضاف: ”التتويج بكأس كوبا أمريكا مع منتخب الأرجنتين كان مفتاح فوزي بجائزة العام الحالي، هذه جائزة استثنائية والإنجاز الذي حقنناه كمنتخب كان استثنائيا وحققنا حلما طال انتظاره“.

وتابع: ”أريد أن أشارك هذه الجائزة مع زملائي في منتخب الأرجنتين وبرشلونة وباريس سان جيرمان، وأود أن أشكر كل زملائي في برشلونة وباريس سان جيرمان وأريد أن أتوجه بالشكر للجهاز الفني وزملائي في منتخب الأرجنتين“.

واختتم ميسي حديثه برسالة إلى ليفاندوفسكي منافسه اللدود على هذه الجائزة قائلا: ”إنه شرف كبير أن أنافسك على هذه الجائزة وأعتقد أنك تستحق أن يكون ضمن الأفضل“.

وتوج البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونخ الألماني بجائزة مهاجم العام في 2021، خلال حفل جائزة الكرة الذهبية.

ونجح ليفاندوفسكي خلال الموسم الماضي في تحطيم رقم الأسطورة جيرد مولر من حيث عدد الأهداف للاعب في البوندسليغا خلال موسم واحد، حيث سجل النجم البولندي 41 هدفا في الدوري خلال الموسم.

كما يتصدر ليفاندوفسكي حاليا قائمة هدافي الموسم الحالي من الدوري الألماني برصيد 14 هدفا ويقتسم مع سباستيان هيلير مهاجم أياكس أمستردام الهولندي قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي برصيد تسعة أهداف لكل منهما.

The striker of the year award goes to… Robert Lewandowski ! 🦾 #ballondor pic.twitter.com/OEy9mlSjki — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) November 29, 2021

وفي نفس السياق حصد بيدرو غونزاليس لوبيز والشهير بـ“بيدري“ لاعب فريق برشلونة ومنتخب إسبانيا للشباب على جائزة أفضل لاعب صاعد في حفل الكرة الذهبية 2021 المقام في باريس.

وحصدت أليكسيا بتيلاس لاعبة نادي برشلونة والمنتخب الإسباني بجائزة الكرة الذهبية “بالون دور“ لأفضل لاعبة في العالم عن عام 2021.

وتُوجت أليكسيا بتيلاس بالنسخة الثالثة من الجائزة التي تم إطلاقها عام 2018، متفوقة على جينيفير هيرموسو وسام كير، وليكي مارتينز، وفيفيان ميادما.

واقتنص جيانلويجي دوناروما، حارس منتخب إيطاليا وباريس سان جيرمان جائزة ياشين لأفضل حارس في العالم، المقدمة من مجلة ”فرانس فوتبول“ على هامش حفل الكرة الذهبية.

وفاز دوناروما بهذه الجائزة، بعد قيادة منتخب بلاده للفوز بكأس الأمم الأوروبية، وحصوله على لقب أفضل لاعب في البطولة.

وتفوق دوناروما على 9 مرشحين في طريقه لنيل الجائزة الكبرى.

وأطلقت الجائزة عام 1956، ولم تتوقف في أي مرة سوى العام الماضي، نظرا لظروف جائحة كورونا، علما بأنه تم دمجها مع جائزة ”فيفا“ في الفترة ما بين 2010 وحتى 2015.

وتقدم الجائزة العالمية من قبل مجلة ”فرانس فوتبول“ الفرنسية في كل عام، من خلال تصويت المديرين الفنيين وقادة المنتخبات الوطنية وتصويت الجمهور بشكل مباشر.