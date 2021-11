ماذا قال ميسي بعد التتويج بجائزة الكرة الذهبية للمرة السابعة؟

نال الأرجنتيني ليونيل ميسي جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2021، وذلك للمرة السابعة في تاريخه، متفوقا على البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي والفرنسي كريم بنزيما.

ويأتي تتويج ميسي بالنسخة 65 لجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة ”فرانس فوتبول“ عقب المستوى المميز الذي قدمه مع منتخب بلاده الأرجنتين في ”كوبا أمريكا 2021″، ونجاحه رفة زملائه بالظفر في لقب البطولة بعد الفوز على البرازيل بهدفٍ وحيد.

كما لعب ”البرغوث“ موسما مميزا مع برشلونة في إسبانيا وقاده للحصول على لقب كأس الملك، عقب الانتصار على أتلتيك بلباو برباعية نظيفة سجل ميسي اثنان منها.

وأضاف مهاجم باريس سان جيرمان جائزة 2021 إلى جوائزه أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019، بعد فوزه بلقب كأس كوبا أمريكا لأول مرة مع منتخب بلاده في يوليو/ تموز الماضي.

وحصد ميسي هذه الجائزة 6 مرات قبل ذلك، ثم أضاف الجائزة السابعة له هذا الموسم، بعد منافسة شرسة مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، الذي حل في المركز الثاني.

ويعد ميسي هو الفائز بآخر نسخة من الكرة الذهبية وذلك عام 2019، حيث تم إلغاء الجائزة في العام الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

