جائزة الكرة الذهبية: رد فعل سلبي من مبابي عقب احتلاله المركز التاسع (صورة)

بدا كليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان مستاء من احتلاله المركز التاسع في ترتيب أفضل لاعبي العالم وفقا لاختيار مجلة ”فرانس فوتبول“ التي تمنح جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

وبعد علمه بأنه احتل المركز التاسع، بدا مبابي منزعجا وفقا لتعبيرات وجهه وهو يصفق إلى جوار زميله الجديد في باريس سان جيرمان ليونيل ميسي ولويس سواريز مهاجم برشلونة السابق وأتلتيكو مدريد الحالي.

Ranked at the 9th place for the 2021 #ballondor ⤵️@KMbappe 🇫🇷@PSG_inside pic.twitter.com/9YbqjB30RP

— Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) November 29, 2021