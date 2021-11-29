جائزة الكرة الذهبية: رد فعل سلبي من مبابي عقب احتلاله المركز التاسع (صورة)

بدا كليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان مستاء من احتلاله المركز التاسع في ترتيب أفضل لاعبي العالم وفقا لاختيار مجلة ”فرانس فوتبول“ التي تمنح جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

وبعد علمه بأنه احتل المركز التاسع، بدا مبابي منزعجا وفقا لتعبيرات وجهه وهو يصفق إلى جوار زميله الجديد في باريس سان جيرمان ليونيل ميسي ولويس سواريز مهاجم برشلونة السابق وأتلتيكو مدريد الحالي.

ورصدت عدسات المصور تعبير وجه مبابي عقب حصوله على هذا المركز المتأخر من وجهة نظره، لكنه تعامل بشكل طبيعي عندما تمت دعوته إلى المسرح لتقديم جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة بين السيدات.

واعتبر الكثيرون أن المهاجم الشاب الفائز بكأس العالم 2018 مع فرنسا الخليفة المنتظر الذي سيهيمن على الكرة العالمية عقب نهاية سيطرة ميسي وكريستيانو رونالدو، لكن لا تزال هناك حاجة إلى المزيد منه للوصول إلى ما يشفع له بالفوز بالجائزة الذهبية.

وسيكون العام المقبل هائلاً بالنسبة له، حيث من المرجح أن يرحل عن باريس سان جيرمان في اتجاه الليغا للعب إلى ريال مدريد الذي قدم له عرضين الصيف الماضي رفضهما النادي المملوك لجهات قطرية.

وجاء المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ كأفضل مهاجم للعام الحالي 2021، وذلك بعدما حرم من الفوز بالكرة الذهبية العام الماضي بعد إلغاء الجائزة بسبب فيروس كورونا.

وفاز الإيطالي جيانلويغي دوناروما بطل أوروبا وحارس باريس سان جيرمان بجائزة أفضل حارس مرمى بعدما حل في المركز العاشر في الترتيب العام، متأخرا عن زميله مبابي.

وجاء كيفين دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي في المركز الثامن ثم النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول في المركز السابع ويسبقه كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد وكلاهما لم يحضر الحفل.

وطلب المهاجم الفرنسي البالغ عمره 22 عاما من ناديه السماح له بالانضمام إلى ريال مدريد قبل انطلاق الموسم الحالي لكن العملاق الفرنسي رفض أكثر من عرض من نظيره الإسباني.

وسيصبح مبابي حرا في التفاوض مع ريال مدريد وأي أندية أخرى بداية من يناير/كانون الثاني المقبل والانضمام إلى أي ناد يريده مجانا عند نهاية عقده مع باريس سان جيرمان في يونيو/حزيران المقبل، ما لم يتمكن النادي الفرنسي من إقناعه بتوقيع عقد جديد.