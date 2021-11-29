قبل حفل الكرة الذهبية: رونالدو يتهم باسكال فيريه رئيس تحرير فرانس فوتبول بالكذب

اتهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، باسكال فيريه رئيس تحرير مجلة ”فرانس فوتبول“ الفرنسية بالكذب، حول سبب عدم حضوره حفل الكرة الذهبية.

وتقدم الجائزة العالمية من قبل مجلة ”فرانس فوتبول“ الفرنسية في كل عام، من خلال تصويت المديرين الفنيين وقادة المنتخبات الوطنية وتصويت الجمهور بشكل مباشر.

ولن يحضر رونالدو الحفل الذي يقام مساء اليوم الإثنين، وحيث قال باسكال فيري إن رونالدو يريد إنهاء مسيرته بعدد كرات ذهبية أكثر من ميسي“.

ورد رونالدو عبر بيان على حسابه بموقع إنستغرام قال فيه: ”لقد استخدم اسمي للترويج لنفسه وللمجلة التي يعمل بها، من غير المقبول أن يكذب الرجل المسؤول عن منح مثل هذه الجائزة المرموقة بهذه الطريقة، في ازدراء مطلق لشخص كان يحترم دائمًا فرانس فوتبول وبالون دور“.

وأضاف: ”وقد كذب مرة أخرى اليوم بتبرير غيابي عن الحفل بحجر صحي مزعوم ليس له سبب لوجوده“.

وفيما يلي كلام رونالدو كاملا:

”أهنئ دائمًا أولئك الذين يفوزون، في ظل الروح الرياضية واللعب النزيه اللذين يرشدان مسيرتي المهنية منذ البداية، وأنا أفعل ذلك لأنني لست ضد أحد أبدًا“

“ أفوز دائمًا من أجلي وللأندية التي أمثلها، أفوز من أجلي ومن أجل أولئك الذين يتمنون لي التوفيق. أنا لا أفوز ضد أي شخص. أكبر طموح في مسيرتي هو الفوز بالألقاب الوطنية والدولية للأندية التي أمثلها ولمنتخب بلدي“.

”

أعظم طموح في مسيرتي هو أن أكون مثالاً جيداً للذين يرغبون في أن يصبحوا لاعبين محترفين. أكبر طموح في مسيرتي هو أن أترك اسمي مكتوباً بأحرف من ذهب في تاريخ كرة القدم العالمية“.

وكانت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، كشفت أن ميسي، هو من سيتوج بالكرة الذهبية للمرة السابعة في مسيرته.

وأوضحت أنَّ البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، سيكون المنافس الأبرز للبرغوث، وسيحل في الترتيب الثاني.

وأشارت الصحيفة المدريدية إلى أن الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، يعلم أنه لن يحصد الجائزة في حفل اليوم، حيث سيأتي في المركز الثالث.

ولن يقتصر حفل الليلة على إعلان هوية الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم فقط، بل هناك كذلك جائزة ياشين لأفضل حارس مرمى، وجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب، وجائزة أفضل لاعبة.