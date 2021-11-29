بث مباشر لحفل إعلان الفائز بجائزة الكرة الذهبية

تستعد جماهير كرة القدم، على مستوى العالم، لمعرفة الفائز بجائزة الكرة الذهبية، المقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية اليوم الإثنين.

ويتواجد النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول، ضمن المرشحين لتلك الجائزة، إلى جانب عدد من النجوم، أبرزهم ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو، وروبرت ليفاندوفسكي، وكريم بنزيما، وجورجينيو، وغيرهم.

وأطلقت الجائزة عام 1956، ولم تتوقف في أي مرة سوى العام الماضي، نظرا لظروف جائحة كورونا، علما بأنه تم دمجها مع جائزة ”فيفا“ في الفترة ما بين 2010 وحتى 2015.

وبدأ الموقع الرسمي لمجلة ”فرانس فوتبول“ بالكشف عن الترتيب التنازلي للقائمة النهائية للمتنافسين على الكرة الذهبية لعام 2021:

وفيما يلي القامة التي تم الكشف عنها حتى الآن:

– 17 لويس سواريز (أتلتيكو مدريد)

– 18 سيمون كياير (ميلان)

– 19 ماسون ماونت (تشيلسي)

– 20 رياض محرز (مانشستر سيتي)

– 21 لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)

– 21 برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد)

– 23 هاري كين (توتنهام هوتسبير)

– 24 بيدري غونزاليس (برشلونة)

– 25 فيل فودين (مانشستر سيتي)

– 26 روبن دياز (مانشستر سيتي)

– 27 جيرارد مورينو (فياريال)

– 28 نيكولو باريلا (إنتر ميلان)

– 29 سيزار أزبيلكويتا (تشيلسي)

– 30 لوكا مودريتش (ريال مدريد)

وفيما يلي بث مباشر لمراسم الحفل:

وتقدم الجائزة العالمية من قبل مجلة ”فرانس فوتبول“ الفرنسية في كل عام، من خلال تصويت المديرين الفنيين وقادة المنتخبات الوطنية وتصويت الجمهور بشكل مباشر.

ويأتي الأرجنتيني ليونيل ميسي المرشح للجائزة هذا العام، على رأس قائمة الفائزين بالجائزة، حيث استطاع حصد اللقب في ست مناسبات مختلفة.

ويعد ميسي هو الفائز بآخر نسخة من الكرة الذهبية وذلك عام 2019، حيث تم إلغاء الجائزة في العام الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكانت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، كشفت أن ميسي، هو من سيتوج بالكرة الذهبية للمرة السابعة في مسيرته.

وأوضحت أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، سيكون المنافس الأبرز للبرغوث، وسيحل في الترتيب الثاني.

وأشارت الصحيفة المدريدية إلى أن الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، يعلم أنه لن يحصد الجائزة في حفل اليوم، حيث سيأتي في المركز الثالث.

ولن يقتصر حفل الليلة على إعلان هوية الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم فقط، بل هناك كذلك جائزة ياشين لأفضل حارس مرمى، وجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب، وجائزة أفضل لاعبة.