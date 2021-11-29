بعد إصابة في الكاحل.. نيمار يغيب عن الملاعب 8 أسابيع

أعلن نادي باريس سان جيرمان، متصدر دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، اليوم الإثنين، في بيان، أن مهاجمه البرازيلي نيمار سيغيب ثمانية أسابيع عن الملاعب؛ بعد إصابته بالتواء في الكاحل، خلال الفوز 3-1 على عشرة لاعبين من مضيفه سانت إيتيين، أمس الأحد.

وأصيب نيمار في الكاحل الأيسر، خلال فوز فريقه خارج أرضه 3/1 في ملعب سانت إيتيان، في الدوري الفرنسي.

وقال النادي الباريسي في بيانه، بعد أن خضع اللاعب لفحوصات كاملة، اليوم الإثنين: ”الفحوصات التي أجريت الليلة الماضية أكدت معاناة نيمار جونيور من التواء في كاحله الأيسر مع إصابات في الأربطة. ومن المتوقع غيابه عن الفريق من ستة إلى ثمانية أسابيع“.

وأضاف باريس سان جيرمان، أنه سيتم تقييم إصابته مرة أخرى خلال 72 ساعة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تعرض فيه إيفان ماسون مدافع سانت إيتيان الذي تسبب في إصابة نيمار لموجة من ”الكراهية والإهانات“ على مواقع التواصل الاجتماعي؛ ما دفع ناديه للدفاع عنه عبر بيان.

وجاء في البيان: ”بمرارة شديدة، يستنكر سانت إيتيان مرة أخرى موجة الكراهية والإهانات التي عانى منها أحد لاعبيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد مواجهة الفريق أمام باريس سان جيرمان، يجب أن تتوقف المضايقات التي يتعرض لها إيفان ماسو أو غيره عبر الإنترنت“.

وقال نيمار عبر حسابه على إنستغرام إثر إصابته وخروجه من الملعب على محفة: ”عليك أن تتعافى. للأسف هذه الأشياء جزء من حياة الرياضي، عليك أن ترفع رأسك، سأعود أقوى“.

ورفع الانتصار رصيد باريس سان جيرمان إلى 40 نقطة من 15 مباراة في الصدارة، بينما تقدم ستاد رين للمركز الثاني على حساب نيس بعد هدفين من جايتان لابورد وجيريمي دوكو في فوزه 2/0 على ملعب لوريان ليحقق انتصاره السادس في آخر سبع مباريات بالدوري. ورفع ستاد رين رصيده إلى 28 نقطة، متأخرا بفارق 12 نقطة عن سان جيرمان.

ويتذيل سانت إيتيان، الذي كان ندا للمتصدر رغم لعبه بعشرة لاعبين معظم فترات المباراة التي سقطت خلالها الثلوج على استاد جيفري جيشار، ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة.