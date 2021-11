ما قصة الساعة الاستثنائية التي سيحصل عليها الفائز بالكرة الذهبية هذا العام؟

أعلنت شركة ”purnell“ العالمية لصناعة الساعات أنها ستمنح الفائز والفائزة بجائزة الكرة الذهبية لسنة 2021، ساعة ذهبية استثنائية صنعت خصيصا لهذه المناسبة.

وتعتبر الشركة العالمية المتخصصة في الساعات شريكا رسميا لجائزة الكرة الذهبية، وقررت تجسيد شراكتها من خلال إهداء ساعة ذهبية قيراط “ 18 “ للفائز والفائزة، تجسد الكرة الذهبية من خلال تصميم خاص، حيث يوجد بداخلها كرة ذهبية أيضا ضمن تصميمها.

وصمم إيريك كوداري مصمم الساعات الشهير الساعة الهدية بطريقة مبتكرة وفريدة وتضم داخلها كرة ذهبية، ويبلغ ثمن الساعة حوالي ربع مليون يورو على الأقل.

وقال ماوريسيو مازوشي المدير التنفيذي لشركة “ purnell ”، إن ساعة الشركة مزيج بين التكنولوجيا والتراث. وعن شراكته مع جائزة الكرة الذهبية قال: ”بورنيل يرتبط بالتميز وحاليا كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية والرياضة رقم واحد في العالم؛ وبالتالي يعطي حماسا فريدا“.

وأضاف المدير التنفيذي للشركة العالمية للساعات: ”هذه الشراكة تم تجسيدها عبر صناعة ساعة فريدة فقط من أجل الكرة الذهبية فقط“.

"Purnell ties itself to excellence. Football is the most popular sport in the world today, and it triggers a unique passion in people today." – Purnell CEO Maurizio Mazzocchi, presenting the France Football Ballon d'Or partnership and Purnell Escape Ballon d'Or Unique Piece. pic.twitter.com/hVwaF66bQI

— Purnell Watches – Official (@purnell_watches) November 29, 2021