ما قصة الساعة الاستثنائية التي سيحصل عليها الفائز بالكرة الذهبية هذا العام؟

أعلنت شركة ”purnell“ العالمية لصناعة الساعات أنها ستمنح الفائز والفائزة بجائزة الكرة الذهبية لسنة 2021، ساعة ذهبية استثنائية صنعت خصيصا لهذه المناسبة.

وتعتبر الشركة العالمية المتخصصة في الساعات شريكا رسميا لجائزة الكرة الذهبية، وقررت تجسيد شراكتها من خلال إهداء ساعة ذهبية قيراط “ 18 “ للفائز والفائزة، تجسد الكرة الذهبية من خلال تصميم خاص، حيث يوجد بداخلها كرة ذهبية أيضا ضمن تصميمها.

وصمم إيريك كوداري مصمم الساعات الشهير الساعة الهدية بطريقة مبتكرة وفريدة وتضم داخلها كرة ذهبية، ويبلغ ثمن الساعة حوالي ربع مليون يورو على الأقل.

وقال ماوريسيو مازوشي المدير التنفيذي لشركة “ purnell ”، إن ساعة الشركة مزيج بين التكنولوجيا والتراث. وعن شراكته مع جائزة الكرة الذهبية قال: ”بورنيل يرتبط بالتميز وحاليا كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية والرياضة رقم واحد في العالم؛ وبالتالي يعطي حماسا فريدا“.

وأضاف المدير التنفيذي للشركة العالمية للساعات: ”هذه الشراكة تم تجسيدها عبر صناعة ساعة فريدة فقط من أجل الكرة الذهبية فقط“.

"Purnell ties itself to excellence. Football is the most popular sport in the world today, and it triggers a unique passion in people today." – Purnell CEO Maurizio Mazzocchi, presenting the France Football Ballon d'Or partnership and Purnell Escape Ballon d'Or Unique Piece. pic.twitter.com/hVwaF66bQI — Purnell Watches – Official (@purnell_watches) November 29, 2021

وتعلن صحيفة “ فرانس فوتبول“، ليلة اليوم، عن أسماء المتوجين بجائزة الكرة الذهبية رجال وسيدات، وجائزة ليف ياشين لأفضل حارس، وجائزة ريموند كوبا لأفضل لاعب شاب.

ويعتبر الثلاثي الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان، والبولندي روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، والفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد أبرز المرشحين للفوز هذه السنة بالجائزة.

ويتم التصويت على الجائزة من خلال صحفيين يمثلون أكثر من 180 دولة تختارهم مجلة ”فرانس فوتبول“، حيث يختارون خمسة لاعبين بالترتيب من 1 إلى 5، وتمنح للأول 6 نقاط والثاني 4 ثم 3 و2 و1.

وذكرت تقارير إعلامية أن النجم المصري محمد صلاح والبرتغالي كريستيانو رونالدو وهما ضمن لائحة المرشحين للفوز بالجائزة، لن يحضرا الحفل الليلة، والذي سيقدمه النجم الإيفواري ديديه دروغبا اللاعب السابق لأولمبيك مارسيليا وتشيلسي.

وبدا أن الفوز بالكرة الذهبية سباق بين فرسي رهان، حيث اعتبر ليونيل ميسي في البداية المرشح الأوفر حظّا بعد قيادة الأرجنتين للقب كأس كوبا أمريكا في الصيف، ومع ذلك، تراجعت احتمالات فوز روبرت ليفاندوفسكي ليكون ميسي الأقرب بقوة من جائزته السابعة.

واعتقد الكثيرون أن مهاجم بايرن ميونخ الألماني قد حُرم من الحصول على جائزة 2020، لكن مستواه هذا العام جعله منافسا قويا واللاعب الأكثر احتمالية لحرمان ميسي من الكرة الذهبية السابعة.