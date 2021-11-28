ماركا تكشف الفائز بالكرة الذهبية وترتيب المتنافسين

يعود سحر كرة القدم إلى باريس بعد عامين بعد إلغاء حفل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، العام الماضي 2020، بسبب جائحة كوفيد-19، حيث سيقام الحفل، يوم الإثنين، في مسرح دو شاتليه في العاصمة الفرنسية لاختيار الأفضل في 2021 بين الرجال والسيدات في عالم كرة القدم، وكذلك أفضل حارس مرمى، وأفضل لاعب شاب.

وأغلق التصويت، في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، ويوم الإثنين عند الساعة التاسعة بتوقيت باريس ليلًا سيتم كشف تفاصيل الجائزة الأبرز في نسختها الـ65.

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إن المعركة بين الرجال منحصرة بين الأرجنتيني ليونيل ميسي (الذي سيتسلم جائزة هداف الليغا للمرة الثامنة من الصحيفة هذا الإثنين باعتباره الفائز) وهو الأقرب للفوز بالجائزة، ويأتي بعده روبرت ليفاندوفسكي الذي كان يستحق جائزة، العام الماضي، الذي تم إلغاؤها، ويأتي كريم بنزيما في المركز الثالث لكنه يعلم بالفعل أن الجائزة لن تكون له.

ويبدو ميسي المرشح الأوفر حظًا للفوز بالكرة الذهبية للمرة السابعة في مسيرته، تاركًا كريستيانو رونالدو وراءه بخمس كرات ذهبية.

عملية اختيار الفائز بالكرة الذهبية

كيف يتم اختيار المرشحين والفائز؟ يقترح طاقم تحرير مجلة ”فرانس فوتبول“ المرشحين الثلاثين للجائزة، الذين تم التصويت لهم من قبل 180 صحفيًا مختارًا، والذين اختاروا ما مجموعه 5 لاعبين. وبهذه الطريقة، يتم توزيع 6 و4 و3 و2 و1 على هؤلاء الخمسة المختارين، وسيختار 50 صحفيًا متخصصًا أفضل لاعب على هذا الكوكب، وكذلك قائمة أفضل لاعب شاب، وأفضل حارس مرمى (كأس ياشين).

أسس اختيار المرشحين للكرة الذهبية

يدور نقاش حول أسس الترشيح للفوز بالكرة الذهبية، ما تلك الأسس؟ تبدأ بالطبع بمستوى اللعب خلال الموسم، مع مراعاة الإحصاءات مثل الأهداف والتمريرات وكذلك المستوى الذي أظهره فريقه واللاعب داخل الفريق ودوره القيادي بفريقه أو منتخب بلاده.

ثانيًا، يتم تقييم الألقاب التي حصل عليها وأهميتها، والألقاب سواء على مستوى النادي أو المنتخبات الوطنية، حيث توج ميسي مع الأرجنتين بكأس كوبا أمريكا 2021. كما تؤخذ الصورة العامة للاعب سواء داخل الملعب أو خارجه في الاعتبار.

ثم هناك نوعان من الأشياء غير الملموسة مثل التقدير الشخصي والتسويق الذي يحيط باللاعبين، ولا شك أن النقاش سيستمر حتى بعد توزيع الجائزة.

بالإضافة إلى الجائزة نفسها، الفوز بها سيرفع من قيمة اللاعب، حيث يقوم العديد من اللاعبين بوضع بنود في عقودهم تمنحهم مميزات مالية إضافية في حال الفوز بالكرة الذهبية، ولا شك أن التتويج في باريس يرفع من ثمن اللاعب ويغير حياته بالكامل.

صحفي إسباني: تم إبلاغ ميسي بفوزه بالكرة الذهبية 2021 https://t.co/AfYc82DqoZ pic.twitter.com/KdaZVvpGqy — إرم سبورت (@EremSports) November 23, 2021

وفيما يلي قائمة حراس المرمى الذين يتنافسون على جائزة أفضل حراس المرمى:

كيلور نافاس، وجيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان)، وإميليانو مارتينيز (أستون فيلا)، ومانويل نوير (بايرن ميونخ)، ويان أوبلاك (أتليتكو ​​مدريد)، وسمير هاندانوفيتش (إنتر ميلان)، و إيدرسون (مانشستر سيتي)، وكاسبر شمايكل (ليستر سيتي)، وإدوار ميندي (تشيلسي)، وتيبو كورتوا (ريال مدريد).

وفيما يلي المرشحون لجائزة أفضل لاعب شاب في 2021 ويعتبر الإسباني بيدري الأوفر حظًا للفوز بالجائزة:

المرشحون، هم: ميسون غرينوود (مانشستر يونايتد)، بوكايو ساكا (آرسنال) وبيدري (برشلونة) وجيريمي دوكو (ستاد رين)، وريان جرافنبرخ (أياكس)، وجمال موسيالا (بايرن ميونخ)، و فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن)، وبيلينغهام رينا (بروسيا دورتموند)، ونونو مينديز (باريس سان جيرمان).