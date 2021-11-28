ترتيب الدوري الفرنسي: باريس سان جيرمان يتجاوز سانت إيتيان ويطير بالصدارة

استفاق فريق باريس سان جيرمان من خسارته أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، وفاز على سانت إيتيان 3/1، خلال المباراة التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب جوفري جوشار، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الفرنسي.

وفي مباراة أقيمت وسط عاصفة ثلجية، تقدم دينيس بوانجا لسانت إيتيان في الدقيقة 23، من متابعة لتسديدة زميله كولودجياك التي ارتدت من يد دوناروما حارس البي إس جي.

وتحصل كولودجياك لاعب سانت إيتيان على بطاقة حمراء مباشرة بسبب عرقلة مبابي في الدقيقة 44، لتكون نقطة التحول في المباراة.

ولم يمر سوى ثوان قليلة حتى سجل ماركينيوس هدف التعادل لباريس قبل نهاية الشوط الأول.

ونجح أنخيل دي ماريا في إضافة الهدف الثاني لباريس في الدقيقة 79، ثم أضاف ماركينيوس برأسه في الشباك الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الوقت بدل الضائع.

بهذا الفوز رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 40 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي.

نهاية المباراة! 🔚⏱️ ✅ باريس سان جيرمان يقتنص فوز جديد وثلاث نقاط جديدة في رحلة الحفاظ على الصدارة! 🔝 📲 #إيتيان_باريس | #الدوري_الفرنسي pic.twitter.com/wG6794yLPp — الدوري الفرنسي (@Ligue1_Arab) November 28, 2021

يذكر أن المدافع الإسباني سرخيو راموس، الذي انضم الصيف الماضي لصفوف باريس جيرمان قادماً من ريال مدريد، قال في تصريحات اليوم الأحد وقبل المباراة، أن وجوده مع ليونيل ميسي في نفس الفريق يمثل مصدراً للسعادة بالنسبة له.

قال النجم الإسباني في مقابلة مع أمازون برايم فيديو: ”كان دائماً بالنسبة لي واحداً من أفضل اللاعبين في العالم، إن لم يكن الأفضل، ووجوده الآن ضمن فريقنا أعتقد أنه يجعل المجموعة تكتسب قيمة أكبر بكثير، وأن تحظى بمزيد من الأهمية“.

كما يحظى راموس في صفوف نادي العاصمة الفرنسية بزملاء قدامى، وفي هذا الصدد قال: ”لطالما كانت علاقتي جيدة مع اللاعبين الموجودين هنا بالفعل، هذا هو الحال مع كيلور نافاس، وهو بمثابة أخ لي، ومع نيمار الذي ربطتني به تلك العلاقة أيضاً لسنوات عديدة، ومع فيديو الذي لعب كذلك في ريال مدريد“.

كما أن راموس كان يعرف لاعبين آخرين في باريس سان جيرمان كونه لعب أمامهم، مثل كيليان مبابي، واللاعبين الدوليين الآخرين، الذين كنا دائماً نحترم بعضنا البعض في بعض المواجهات أو غيرها“، مضيفاً أن الانضمام إلى فريق يضم العديد من النجوم يكون دائماً مصدراً للسعادة“.

ونشرت تصريحات راموس (35 عاماً) قبل قليل من مباراة باريس سان جيرمان أمام سان إيتيان بالدوري الفرنسي، والتي تم استدعاء راموس لها وذلك للمرة الثانية منذ وصوله للفريق، بينما تم إدراجه في تشكيلها الأساسي للمرة الأولى.