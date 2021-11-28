رياضة

سرقة سيارة أرتورو فيدال ومجوهرات بـ400 ألف يورو خلال ديربي ميلانو
تاريخ النشر: 28 نوفمبر 2021 13:14 GMT
تاريخ التحديث: 28 نوفمبر 2021 13:45 GMT

سرقة سيارة أرتورو فيدال ومجوهرات بـ400 ألف يورو خلال ديربي ميلانو

لا تعد هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها نجم إنتر ميلان للسرقة

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

اقتحم لصوص منزل لاعب وسط إنتر ميلان، التشيلي أرتورو فيدال، الواقع قرب بحيرة كومو شمالي إيطاليا، وقاموا بسرقة أغراض تقدر قيمتها بـ400 ألف يورو.

وذكرت وسائل الإعلام الإيطالية، اليوم الأحد، أن الحادث وقع في 7 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، خلال ديربي ميلان، ولكن تم الإعلان عنه اليوم.

ووفقا للتقارير الإعلامية، فقد سرق اللصوص سيارة طراز ”مرسيدس“، ومجوهرات، وساعات ثمينة.

وعلى ما يبدو فإن اللصوص دخلوا المنزل، بالتزامن مع انطلاق الديربي، وهم واثقون من عدم وجود أحد بالداخل.

وسبق وتعرض المنزل، الذي كان يستأجره اللاعب البرازيلي السابق أدريانو ليتي، للسرقة في العام 2008.

ومن المعروف عن فيدال حبه لاقتناء السيارات الفارهة، التي يتباهى بها على الشبكات الاجتماعية.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها نجم إنتر ميلان للسرقة، حيث سبق واقتحم لصوص منزله في ضواحي مدينة تورينو أثناء ارتدائه قميص يوفنتوس.

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