الصحف الرياضية: أخيرا برشلونة.. البرنابيو يقيس حرارة الليغا.. إنتر ميلان "ينقر" لقب الدوري الإيطالي

شكلت نتائج مباريات السبت في الدوريات الأوروبية، وأبرزها فوز برشلونة على فياريال في إسبانيا وفوز إنتر ميلان وهزيمة يوفنتوس أمام أتلانتا في إيطاليا، وأهم لقاءات الأحد في الدوريات الأوروبية، وأهمها لقاء ريال مدريد وإشبيلية وسانت إيتيان ضد باريس سان جيرمان، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بمطالب مانشستر سيتي للتخلي عن فيران توريس لبرشلونة، وفوز بالميراس بلقب كأس ليبرتادوريس على حساب مواطنه فلامينغو، وإمكانية مشاركة سيرجيو راموس لأول مرة هذا الموسم برفقة فريقه الجديد باريس سان جيرمان، ونتائج لقاءات كأس ديفيز للتنس.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على لقاء ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني وكتبت: ”اللعب من أجل الصدارة“ و ”سانتياغو بيرنابيو يقيس حرارة هذا الموسم في الدوري الإسباني“.

كما تحدثت عن فوز برشلونة على فياريال 3-1 في الدوري الإسباني وكتبت: ”برشلونة تشافي لديه الورود“.

الصحيفة اهتمت بلقاء قاديش وأتلتيكو مدريد وكتبت: ”يوم الموقف“.

سبورت

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة خارج ملعبه أمام فياريال 3-1 في الدوري الإسباني وكتبت: ”فوز سوبر“.

كما تحدثت عن تطورات صفقة انتقال فيران توريس لبرشلونة وكتبت:“ مانشستر سيتي يرغب في 80 مليون يورو للتخلي عن فيران توريس“.

الصحيفة اهتمت بلقاء ريال مدريد وإشبيلية في قمة الدوري الإسباني وكتبت: ”ريال مدريد للحفاظ على الصدارة“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة خارج ملعبه لأول مرة هذا الموسم، وجاء على حساب فياريال في الدوري الإسباني، وكتبت: ”أخيرا“.

كما تحدثت عن لقاء ريال مدريد وإشبيلية في قمة الدوري الإسباني وكتبت: ”اختبار بمخاطر كبيرة في سانتياغو بيرنابيو للمتصدر ريال مدريد“.

الصحيفة اهتمت بفوز بالميراس بكوبا ليبرتادوريس على حساب فلامينغو في النهائي 2-1 وكتبت: ”بالميراس يرفع كأس ليبيرتادوريس بعد التمديد لوقت إضافي“.

كما اهتمت بمباراة قاديش وأتلتيكو مدريد ولقاء إسبانيول برشلونة وريال سوسيداد.

آس

ركزت الصحيفة على لقاء ريال مدريد وإشبيلية في قمة الدوري الإسباني وكتبت: ”ليلة مع الأهداف“.

كما تحدثت عن فوز برشلونة على فياريال 3-1 وكتبت: ”النجم ممفيس ديباي“.

الصحيفة اهتمت بلقاء قاديش وأتلتيكو مدريد وكتبت: ”فريقان تحت الضغط“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء سانت إيتيان وباريس سان جيرمان وإمكانية مشاركة المدافع الإسباني سيرجيو راموس لأول مرة وكتبت: ”راموس.. وأخيرا“.

كما تحدثت عن لقاء أولمبيك مارسيليا وتروا في الدوري الفرنسي وكتبت: ”أولمبيك مارسيليا وسامبولي: الحب الغامض“.

الصحيفة اهتمت بهزيمة نيس أمام ميتز 1-0 في الدوري الفرنسي وكتبت: ”نيس الوصيف اللطيف جدا“.

الصحف الإيطالية

كوريير ديل سبورت

ركزت الصحيفة على فوز إنتر ميلان على فينيزيا 2-0 في الدوري الإيطالي وكتبت:“ إنتر ميلان ينقر على لقب الدوري الإيطالي، فاز على فينيزيا 2-0 وعلى بعد نقطة من نابولي وميلان المتصدرين“.

الصحيفة اهتمت بهزيمة يوفنتوس في ملعبه أمام أتلانتا والتحقيق في صفقات الفريق المالية وكتبت: ”أزمة يوفنتوس دون نهاية، كريستيانو رونالدو العقد السري“.

كما اهتمت بفوز إيطاليا على كولومبيا في كأس ديفيز للتنس وكتبت: ”مهرجان إيطاليا وتأهل لربع نهائي كأس ديفيز“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز أتلانتا على يوفنتوس 1-0 في الدوري الإيطالي وكتبت: ”صرخة أتلانتا تعصف بيوفنتوس“.

كما اهتمت بفوز إنتر ميلانو على فينيزيا 2-0 وتقليص الفارق عن صدارة الدوري الإيطالي لنقطة وكتبت:“ إنتر ميلان الليلة – 1 ”

الصحيفة اهتمت بتأهل إيطاليا لربع نهائي كأس ديفيز للتنس، وبلقاءات ميلان – ساسولو وروما – تورينو في الدوري الإيطالي.