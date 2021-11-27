رياضة

بالميراس يحقق لقب كوبا ليبرتادوريس على حساب فلامينغو ويتأهل لكأس العالم للأندية
تاريخ النشر: 27 نوفمبر 2021 22:37 GMT
تاريخ التحديث: 27 نوفمبر 2021 23:00 GMT

بالميراس يحقق لقب كوبا ليبرتادوريس على حساب فلامينغو ويتأهل لكأس العالم للأندية

توج بالميراس بلقب ليبرتادوريس للمرة الثالثة في تاريخه بعدما نال اللقب لأول مرة في 1999، وأحرز لقبه الثاني في يناير كانون الثاني من العام الجاري.

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المصدر: رويترز

حقق نادي بالميراس، لقب كأس كوبا ليبرتادوريس على حساب منافسه فلامينغو، بعد الفوز 2-1 في مباراة امتدت لشوطين إضافيين في نهائي برازيلي خالص.

ونجح بالميراس في الحفاظ على لقبه للعام الثاني على التوالي، كما تأهل لكأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات.
وتقدم رفائيل فيغا بهدف لبالميراس بعد مرور خمس دقائق، وأدرك غابرييل باربوسا التعادل في الدقيقة 72.

لكن البديل ديفرسون استغل خطأ دفاعيا وانفرد بمرمى فلامينغو وسجل هدف الفوز بتسديدة بقدمه اليسرى بعد خمس دقائق من الوقت الإضافي.

 

وتوج بالميراس بلقب ليبرتادوريس للمرة الثالثة في تاريخه بعدما نال اللقب لأول مرة في 1999، وأحرز لقبه الثاني في يناير كانون الثاني من العام الجاري.

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