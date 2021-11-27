بالميراس يحقق لقب كوبا ليبرتادوريس على حساب فلامينغو ويتأهل لكأس العالم للأندية

حقق نادي بالميراس، لقب كأس كوبا ليبرتادوريس على حساب منافسه فلامينغو، بعد الفوز 2-1 في مباراة امتدت لشوطين إضافيين في نهائي برازيلي خالص.
بكاء ديفرسون بعد تسجيله هدف بالميراس الحاسم في شباك فلامينغو.#Palmeiras #بالميراس_فلامينغو #Libertadores
— إرم سبورت (@EremSports) November 27, 2021
ونجح بالميراس في الحفاظ على لقبه للعام الثاني على التوالي، كما تأهل لكأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات.
وتقدم رفائيل فيغا بهدف لبالميراس بعد مرور خمس دقائق، وأدرك غابرييل باربوسا التعادل في الدقيقة 72.
لكن البديل ديفرسون استغل خطأ دفاعيا وانفرد بمرمى فلامينغو وسجل هدف الفوز بتسديدة بقدمه اليسرى بعد خمس دقائق من الوقت الإضافي.
فيغا يفاجئ فلامنغو في نهائي #ليبرتادوريس #CopaLibertadores
— إرم سبورت (@EremSports) November 27, 2021
وتوج بالميراس بلقب ليبرتادوريس للمرة الثالثة في تاريخه بعدما نال اللقب لأول مرة في 1999، وأحرز لقبه الثاني في يناير كانون الثاني من العام الجاري.