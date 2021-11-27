ترتيب الدوري الألماني: هالاند يقود بروسيا دورتموند إلى الصدارة

هز إرلينج هالاند الشباك في عودته من الإصابة ليقود بروسيا دورتموند لقلب تأخره إلى فوز 3-1 على مضيفه فولفسبورج والتقدم لصدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم السبت.

وسجل المهاجم النرويجي هدفه في الدقيقة 81 بعدما شارك كبديل في الشوط الثاني عقب تعافيه من إصابة أعلى الفخذ أبعدته منذ منتصف أكتوبر تشرين الأول.

هالاند منذ انضمامه إلى الدوري الألماني: 5️⃣0️⃣ مباراة

5️⃣0️⃣ هدف pic.twitter.com/ZdNG8EGSZO — إرم سبورت (@EremSports) November 27, 2021

وبفوزه السادس في آخر سبع مباريات في الدوري رفع دورتموند رصيده 30 نقطة متقدما بنقطتين على بايرن ميونيخ الذي يستضيف أرمينيا بيليفيلد في وقت لاحق من اليوم. ويلتقي الفريقان الأسبوع المقبل.

وقال يوليان براندت لاعب وسط دورتموند ”حدثت العديد من الأمور في الأيام القليلة الماضية. لكننا قدمنا أداء جيدا والنتيجة أهم من أي شيء آخر“.

وتأكد خروج دورتموند من دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي بعد خسارته 3-1 أمام سبورتنج لشبونة.

وقال براندت ”نحن سعداء للغاية. الآن لدينا أسبوع كامل للاستعداد لبايرن وسندخل هذه المباراة بثقة كبيرة“.

وتقدم فولفسبورج بعد دقيقتين عندما هز فاوت فيجهورست الشباك بضربة رأس بعد هجمة مرتدة سريعة.

لكن دورتموند أدرك التعادل بركلة جزاء من إيمري تشان في الدقيقة 35 بعد سقوط القائد ماركو رويس داخل منطقة الجزاء.

Erling Haaland is BACK! 🙌 pic.twitter.com/eWV6yqEFdE — ESPN FC (@ESPNFC) November 27, 2021

ومنح دونيل مالن التقدم للفريق الضيف بعد تمريرة من رويس ليسجل للمباراة الثالثة على التوالي بجميع المسابقات.

وشارك هالاند في الشوط الثاني وبدا جاهزا لمواجهة القمة ضد بايرن الأسبوع المقبل.

واحتاج المهاجم النرويجي إلى ثماني دقائق فقط ليحرز هدفه العاشر في سبع مباريات في الدوري بتسديدة مباشرة من مدى قريب ويصبح أصغر لاعب يصل إلى 50 هدفا في الدوري بعمر 21 عاما و128 يوما.