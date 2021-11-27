الاتهامات تلاحق أنيلي ونيدفيد.. الشرطة تداهم مكاتب يوفنتوس

قالت ممثلة للادعاء إن شرطة الأموال العامة الإيطالية فتشت مكاتب نادي يوفنتوس المنافس في الدوري الإيطالي لكرة القدم في مدينتي تورينو وميلانو بحثًا عن وثائق تتعلق بصفقات بيع وشراء اللاعبين خلال الفترة ما بين 2019 و2021.

ويوفنتوس هو أكثر أندية إيطاليا نجاحًا بعد فوزه بلقب الدوري المحلي 36 مرة وتتداول أسهمه في بورصة ميلانو، بينما تملك إكسور القابضة حصة الأغلبية في أسهمه.

𝘍𝘳𝘰𝘮 𝘵𝘩𝘦 𝘵𝘪𝘨𝘩𝘵𝘦𝘴𝘵 𝘰𝘧 𝘢𝘯𝘨𝘭𝘦𝘴 📐🤯@PauDybala_JR producing the magic with this exquisite free-kick 🪄#GoalOfTheDay pic.twitter.com/PYzisb7G3V — JuventusFC (@juventusfcen) November 26, 2021

وقالت آنا ماريا لوريتو ممثلة الادعاء في تورينو في بيان صدر في ساعة متأخرة، أمس الجمعة، إن التحقيقات هدفها البحث عن أدلة على ادعاءات بقيام كبار مسؤولي يوفنتوس بتقديم معلومات غير صحيحة لمستثمرين وإصدار فواتير تتعلق بصفقات وهمية لم تتم.

وأضافت لوريتو: ”التحقيقات تطال العديد من صفقات بيع وشراء اللاعبين والخدمات التي قدمها بعض العملاء في هذا السياق“.

ولم تعلق إكسور ويوفنتوس على ما ورد في البيان عندما طلبت ”رويترز“ منهما ذلك.

وقال الادعاء العام في إيطاليا، الشهر الماضي، إنه فتح تحقيقًا في عدد من صفقات بيع وشراء اللاعبين في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وقال يوفنتوس، في سبتمبر أيلول الماضي، إن هيئة الرقابة على الأسواق في البلاد تدقق في الإيرادات التي حصل عليها من صفقات تعاقدات اللاعبين.

وذكرت صحيفة ”لاغازيتا ديللو سبورت“ الإيطالية أن ممثلي مكتب المدعي العام الفيدرالي ذهبوا ليوفنتوس لجمع معلومات في القضية والحصول على جميع المستندات اللازمة.

ووفقًا للصحيفة، فإن الاتهامات تلاحق أندريا أنيلي رئيس يوفنتوس ونائبه بافل نيدفيد، إضافة لفابيو باراتيتشي المدير الرياضي السابق، والذي يعمل حاليًا مع توتنهام.

وأوضحت أن مكتب المدعي العام الفيدرالي يحقق، في الفترة من 2018 وحتى 2021، ويتهم يوفنتوس بتحقيق مكاسب رأسمالية زائفة تبلغ 50 مليون يورو.

وقالت الصحيفة إن التحقيق في القضية بدأ من المدعي العام في تورينو خلال شهر يوليو الماضي، لكن تقرير ”COVISOC“ عن الفساد جعل المدعي العام الفيدرالي يتدخل أيضًا.

وقالت الصحيفة، إن مسؤولي يوفنتوس سيخضعون أيضًا لتحقيق جنائي في هذه القضية.

ويحتل يوفنتوس المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة من 13 مباراة، وقد ضمن التأهل إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.