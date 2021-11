الاتهامات تلاحق أنيلي ونيدفيد.. الشرطة تداهم مكاتب يوفنتوس

قالت ممثلة للادعاء إن شرطة الأموال العامة الإيطالية فتشت مكاتب نادي يوفنتوس المنافس في الدوري الإيطالي لكرة القدم في مدينتي تورينو وميلانو بحثًا عن وثائق تتعلق بصفقات بيع وشراء اللاعبين خلال الفترة ما بين 2019 و2021.

ويوفنتوس هو أكثر أندية إيطاليا نجاحًا بعد فوزه بلقب الدوري المحلي 36 مرة وتتداول أسهمه في بورصة ميلانو، بينما تملك إكسور القابضة حصة الأغلبية في أسهمه.

