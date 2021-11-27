الصحف الرياضية: الفصل الأخير لمبابي.. إيطاليا أو رونالدو خارج كأس العالم (صور)

شكلت قرعة ملحق أوروبا للتأهل لكأس العالم ووقوع منتخبي إيطاليا والبرتغال في نفس المسار، وأبرز لقاءات السبت في الدوريات الأوروبية، ورغبة برشلونة في التعاقد مع جناح مانشستر سيتي فيران توريس، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بقرب دخول كيليان مبابي الفترة الحرة من عقده، ووضع المدرب ماوريسيو بوكيتينو في باريس سان جيرمان، وتطورات تعاقد مانشستر يونايتد مع المدرب الألماني رالف رانجنيك، والتحقيق في مالية يوفنتوس، وكأس ديفيز للتنس.

وفي ما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان وقرب دخوله الفترة الحرة من عقده وانتظار ريال مدريد، وكتبت: ”كيليان مبابي: الفصل الأخير“.

كما اهتمت الصحيفة بلقاءات الدوري الإسباني لليوم السبت وأبرزها لقاء فياريال وبرشلونة الذي يسعى للتعاقد مع فيران توريس من مانشستر سيتي وكتبت: ”برشلونة ينطلق من أجل فيران توريس“.

الصحيفة اهتمت بقرعة ملحق تصفيات التأهل لكأس العالم عن القارة الأوروبية وكتبت: ”إيطاليا أو كريستيانو رونالدو خارج نهائيات كأس العالم“.

سبورت

ركزت الصحيفة على محاولة برشلونة ضم الإسباني فيران توريس لاعب مانشستر سيتي وكتبت: ”هجوم من أجل فيران توريس“.

كما تحدثت عن تصريحات تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة قبل مواجهة فياريال في الدوري الإسباني وكتبت: ”تشافي يطلب من مهاجميه مزيدا من الجرأة، لأنه يعتقد أن حل مشكلة عدم تسجيل أهداف يمكن عبر جرأة في الهجوم“.

كما اهتمت الصحيفة بتقدم منتخب إسبانيا في كأس ديفيز للتنس على منتخب الإكوادور.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على رغبة برشلونة في التعاقد مع فيران توريس مهاجم مانشستر سيتي وكتبت: ”عملية فيران توريس“.

كما تحدثت عن لقاء فياريال وبرشلونة في الدوري الإسباني وكتبت: ”تشافي يطلب الجرأة“.

الصحيفة اهتمت بنهائي كأس ليبرتادوريس وكتبت: ”بالميراس وفلامينغو معرفة نهائية من أجل اللقب في مونيفيديو“.

أس

ركزت الصحيفة على النجم الويلزي غاريث بيل جناح ريال مدريد وكتبت: ”غاريث بيل ليس لطيفا“.

كما تحدثت عن قرعة ملحق أوروبا للتأهل لكأس العالم قطر 2022 وكتبت: ”البرتغال أو إيطاليا خارج نهائيات كأس العالم“.

الصحيفة اهتمت بفوز إسبانيا على الإكوادور في أولى لقاءات كأس ديفيز، ولقاءات السبت في الدوري الإسباني.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على تصريحات الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول حول إمكانية تولي مواطنه رالف رانجنيك تدريب مانشستر يونايتد وكتبت: ”يخشى كلوب وتوماس توخيل من ثورة رالف رانجنيك في مانشستر يونايتد حيث لم يستبعد الألماني أن يصبح المدير الدائم للنادي في الصيف القادم“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على باريس سان جيرمان ومستواه هذا الموسم ومستوى نجومه ومردود مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو وكتبت: ”باريس سان جيرمان: ماوريسيو بوكيتينو: معادلة ومجهولون“.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على قرعة ملحق تصفيات التأهل لكأس العالم ووقوع إيطاليا في نفس مسار منتخب البرتغال وكتبت: ”لا يعرف الخوف“.

كما تحدثت عن لقاء يوفنتوس وأتلانتا في الدوري الإيطالي وكتبت: ”لا يمكن تفويتها“.

الصحيفة اهتمت بإنتر ميلان وكتبت: ”خطة إنزاغي: أعياد الميلاد في القمة“.

كما اهتمت بلقاءات منتخب إيطاليا في كأس ديفيز للتنس وتقدمه على الولايات المتحدة الأمريكية 2/1.

كورييري ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على قرعة ملحق تصفيات أوروبا للتأهل لكأس العالم وإمكانية مواجهة منتخب إيطاليا ومنتخب البرتغال من أجل مقعد في النهائيات وكتبت: ”التعذيب كريستيانو رونالدو“.

كما تحدثت عن التحقيق في مالية يوفنتوس وكتبت: ”التحقيق في مكاسب رأس مال يوفنتوس“.

الصحيفة اهتمت بلقاء فينيزيا وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي وكتبت: ”تغييرات إنراغي في إنتر ميلان: في فينيزيا يلعب كوريا“.

كما اهتمت بحوارها مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد وكتبت: ”أنشيلوتي: نحن نغير الدوري الإيطالي“.