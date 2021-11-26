بث مباشر: نتائج قرعة الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم قطر 2022

يترقب عشاق كرة القدم، نتائج قرعة الملحق الأوروبي الخاصة بتصفيات كأس العالم للعام 2022، والتي ستقام مساء اليوم الجمعة.

وتأهلت 10 منتخبات أوروبية مباشرة إلى مونديال ”قطر 2022“ أبطال مجموعاتها خلال التصفيات، وهي: صربيا، إسبانيا، سويسرا، فرنسا، بلجيكا، الدنمارك، هولندا، كرواتيا، إنجلترا وألمانيا.

بينما يتنافس أصحاب المراكز الثانية في المجموعات العشر، إضافة إلى منتخبين قادمين من مسابقة دوري الأمم الأوروبية، الملحق الأوروبي المكمل، لاختيار 3 منتخبات فقط تنضم للعشرة المتأهلة، حيث هنالك 13 مقعدا من نصيب قارة أوروبا وحدها، من أصل 32 منتخبا في نهائيات بطولة كأس العالم.

إيطاليا والبرتغال تترقبان.. موعد قرعة الملحق الأوروبي الفاصل المؤهل لكأس العالم https://t.co/fteE4OkOGY pic.twitter.com/0MigZgT1wh — إرم سبورت (@EremSports) November 25, 2021

وفيما يلي منتخبات الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2022:

وستكون المنافسة على أشدها في الملحق الأوروبي هذا العام، نظرا لمشاركة بعض من كبار القارة العجوز وأبطالها، بعد فشلها في اللحاق بركب المنتخبات المتأهلة مباشرة لنهائيات كأس العالم، وهو ما زاد الأمر أهمية وإثارة.

ويعتبر المنتخب الإيطالي بطل أوروبا، أبرز المشاركين في الملحق هذا العام، إلى جانب منتخب البرتغال بقيادة نجمه الأبرز كريستيانو رونالدو.

ويخوض الملحق أيضا المنتخب البولندي بقيادة نجمه روبرت ليفاندوفسكي هداف فريق بايرن ميونخ، والمنتخب السويدي مع نجمها المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش العائد من الاعتزال.

إضافة إلى منتخبات: إسكتلندا، ويلز، روسيا، تركيا، مقدونيا الشمالية وأوكرانيا، بجانب منتخبي النمسا والتشيك القادمين من بوابة دوري الأمم الأوروبية.

نظام جديد للملحق

وتم اعتماد نظام جديد للملحق الأوروبي، يشارك فيه 10 منتخبات أصحاب المركز الثاني في مجموعاتها إضافة إلى أفضل منتخبين في دوري الأمم الأوروبية (2020-2021) لم يتأهلا إلى المونديال أو إلى الملحق من خلال المجموعات.

وبحسب هذا النظام فإن المنتخبات المتأهلة إلى الملحق بلغت 12 منتخبا سيتم تقسيمها على ثلاثة مسارات ”أ – ب – ج“ كل مسار يضم أربعة منتخبات سيلعب بحسب القرعة كل منتخبين في الدور نصف النهائي ”من مباراة واحدة“ ثم سيتواجه المنتخبان الفائزان في مباراة حاسمة على حجز بطاقة التأهل للمونديال، علماً بأن المنتخبات الستة الأولى بحسب التصنيف الأوروبي ستخوض مواجهة نصف النهائي على أرضها.

وسينضم الفائز في كل نهائي إلى المنتخبات العشرة التي ضمنت التأهل مباشرة من خلال التصفيات.

تصنيف المنتخبات الـ12

وبحسب تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ فإن المنتخبات الستة الأولى في التصنيف هي كل من (البرتغال – إسكتلندا – إيطاليا – روسيا – السويد – ويلز).

بينما منتخبات المستوى الثاني ستكون كل من (تركيا – بولندا – مقدونيا الشمالية – أوكرانيا – النمسا – جمهورية التشيك).

وبذلك فإن منتخبات المستوى الأول ستلعب مباريات الدور نصف النهائي على أرضها، علما بأن القرعة ستجنب مواجهة روسيا مع أوكرانيا لأسباب سياسية.

نظام قرعة الملحق الأوروبي لكأس العالم 2022

يتم تقسيم المنتخبات المشاركة في الملحق إلى قسمين، ويتواجد كل قسم في وعاء.

يتواجد في الوعاء الأول المنتخبات الست صاحبة أفضل تقييم في تصنيف الـ“يويفا“، وبقية المنتخبات تقع في الوعاء الثاني.

ولا يمكن لأي منتخبين من نفس المستوى التواجه في نصف النهائي، كذلك لاعتبارات سياسية لن تتواجه روسيا وأوكرانيا أو تقعان في نفس المسار.

ويسحب الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) قرعة التصفيات الأوروبية المقرر إجراؤها في 24 و29 مارس المقبل، وكذلك الملحقين الفاصلين المقررين في 13 و14 يونيو المقبل على أرض محايدة، بين خامس التصفيات الآسيوية وخامس التصفيات الأميركية الجنوبية ورابع تصفيات الكونكاكاف (أميركا الوسطى والشمالية والكاريبي) وبطل أوقيانيا.