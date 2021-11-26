إنفانتينو: معارضو إقامة كأس العالم كل عامين خائفون على مناصبهم

قال غياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إن المعارضين لتغيير مواعيد إقامة نهائيات كأس العالم للعبة الشعبية يخشون من التغيير ويرغبون في الحفاظ على امتيازاتهم ومناصبهم.

وفي إشارة غير صريحة إلى مسؤولي اللعبة في أوروبا وأمريكا الجنوبية عارضوا خطة إقامة النهائيات العالمية كل عامين بدلا من أربعة أعوام، قال إنفانتينو إن هؤلاء لا يريدون أي تغيير؛ لأنهم يتربعون على قمة اللعبة ويرغبون في الاستمرار.

إنفانتينو يقترح إقامة كأس العالم كل عامين ومنع مشاركة أي منتخب في بطولتين متتاليتين https://t.co/8UxtPBLB9f pic.twitter.com/7SkoLJffzW — إرم سبورت (@EremSports) October 20, 2021

وجاءت تصريحات إنفانتينو خلال الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم المنعقدة في القاهرة، والتي يتوقع خلالها إعلان الاتحاد القاري عن تأييد المقترحات الجديدة بإقامة النهائيات كل عامين.

وأشار إنفانتينو إلى أنه سيستمر في المشاورات واستطلاع الآراء حول الخطط الجديدة لكنه لم يحدد إطارا زمنيا للتنفيذ.

وقال مسؤول الفيفا الأول أيضا إن كبار مسؤولي اللعبة لا يريدون أي تغييرات ”خوفا من تعرض مناصبهم لأي مخاطر.. ونحن نقدر ونحترم ذلك.. لكن في الوقت نفسه لا يمكننا إغلاق الباب ولابد من الإبقاء عليه مفتوحا“.

أندية الدوري الإنجليزي تعارض إقامة كأس العالم كل عامين https://t.co/A12hVeHTtT pic.twitter.com/skbAqWJhkU — إرم سبورت (@EremSports) November 11, 2021

وأضاف إنفانتينو ”علينا توفير المزيد من الفرص لكرة القدم على المستوى العالمي، ومنح الكرة الأفريقية فرصة للانطلاق على الساحة العالمية“.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) إن المقترحات الجديدة ”سيكون لها تأثير معاكس على التوازن بين البطولات المحلية والإقليمية والقارية والدولية“.

بينما قال اتحاد أمريكا الجنوبية (الكونميبول) إن المقترحات ”تتجاهل نحو مئة عام من التقاليد الكروية“.

وسيزيد عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم إلى 48 فريقا (بدلا من 32 حاليا) بداية من نهائيات 2026 التي ستستضيفها كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وسبق أن قال ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن أندية الدوري الممتاز عارضت بالإجماع خطط الاتحاد الدولي (الفيفا) لإقامة كأس العالم كل عامين.

وقال ماسترز: ”الدوري الممتاز ملتزم بمنع أي تغييرات جذرية في جدول المباريات الدولية بعد 2024 من شأنها أن تؤثر سلبا على سلامة اللاعبين، وتهدد التنافسية والهيكل التنظيمي لمسابقات كرة القدم المحلية“.

وتابع: ”نحن منفتحون على الإصلاحات والأفكار الجديدة، لكن يجب عليهم إيجاد التوازن المطلوب بين كرة القدم المحلية والدولية لتطوير اللعبة على كافة المستويات“.