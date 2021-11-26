رياضة

إنفانتينو: معارضو إقامة كأس العالم كل عامين خائفون على مناصبهم
تاريخ النشر: 26 نوفمبر 2021 10:41 GMT
تاريخ التحديث: 26 نوفمبر 2021 11:45 GMT

إنفانتينو: معارضو إقامة كأس العالم كل عامين خائفون على مناصبهم

في أكتوبر الماضي أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) رسميًا رغبته بتنظيم كأس العالم كل عامين، وأرسل للاتحادات المحلية الأعضاء مقترحًا بالجدول الجديد للبطولات يتضمن تنفيذ ذلك الاقتراح بداية من عام 2026.

+A -A
المصدر: رويترز وفريق التحرير

قال غياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إن المعارضين لتغيير مواعيد إقامة نهائيات كأس العالم للعبة الشعبية يخشون من التغيير ويرغبون في الحفاظ على امتيازاتهم ومناصبهم.

وفي إشارة غير صريحة إلى مسؤولي اللعبة في أوروبا وأمريكا الجنوبية عارضوا خطة إقامة النهائيات العالمية كل عامين بدلا من أربعة أعوام، قال إنفانتينو إن هؤلاء لا يريدون أي تغيير؛ لأنهم يتربعون على قمة اللعبة ويرغبون في الاستمرار.

وجاءت تصريحات إنفانتينو خلال الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم المنعقدة في القاهرة، والتي يتوقع خلالها إعلان الاتحاد القاري عن تأييد المقترحات الجديدة بإقامة النهائيات كل عامين.

وأشار إنفانتينو إلى أنه سيستمر في المشاورات واستطلاع الآراء حول الخطط الجديدة لكنه لم يحدد إطارا زمنيا للتنفيذ.

وقال مسؤول الفيفا الأول أيضا إن كبار مسؤولي اللعبة لا يريدون أي تغييرات ”خوفا من تعرض مناصبهم لأي مخاطر.. ونحن نقدر ونحترم ذلك.. لكن في الوقت نفسه لا يمكننا إغلاق الباب ولابد من الإبقاء عليه مفتوحا“.

وأضاف إنفانتينو ”علينا توفير المزيد من الفرص لكرة القدم على المستوى العالمي، ومنح الكرة الأفريقية فرصة للانطلاق على الساحة العالمية“.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) إن المقترحات الجديدة ”سيكون لها تأثير معاكس على التوازن بين البطولات المحلية والإقليمية والقارية والدولية“.

بينما قال اتحاد أمريكا الجنوبية (الكونميبول) إن المقترحات ”تتجاهل نحو مئة عام من التقاليد الكروية“.

وسيزيد عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم إلى 48 فريقا (بدلا من 32 حاليا) بداية من نهائيات 2026 التي ستستضيفها كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وسبق أن قال ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن أندية الدوري الممتاز عارضت بالإجماع خطط الاتحاد الدولي (الفيفا) لإقامة كأس العالم كل عامين.

وقال ماسترز: ”الدوري الممتاز ملتزم بمنع أي تغييرات جذرية في جدول المباريات الدولية بعد 2024 من شأنها أن تؤثر سلبا على سلامة اللاعبين، وتهدد التنافسية والهيكل التنظيمي لمسابقات كرة القدم المحلية“.

وتابع: ”نحن منفتحون على الإصلاحات والأفكار الجديدة، لكن يجب عليهم إيجاد التوازن المطلوب بين كرة القدم المحلية والدولية لتطوير اللعبة على كافة المستويات“.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play