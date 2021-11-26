الصحف الرياضية: الرئيس كروس.. كابرال هو ليفاندوفسكي الجديد (صور)

شكل اقتراب مانشستر يونايتد من التعاقد مع المدرب الألماني المخضرم رالف رانجنيك كمدرب مؤقت، ونتائج لقاءات دوري المجموعات بالدوري الأوروبي، ونكسة بيدري نجم برشلونة الشاب، العناوين الأبرز للصحف الرياضية الصادرة، اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف بعودة الألماني توني كروس لأفضل مستوى، وتألق اللاعبين البرازيليين في ريال مدريد، ورغبة ميكيل أرتيتا في عودة آرسين فينغر لآرسنال، وتنافس اللاعبين الشباب على مركز أساسي في برشلونة، والأشغال الكبرى لإدارات يوفنتوس وميلان وإنتر ميلان، وانتقادات الصحافة الفرنسية لليونيل ميسي.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على الألماني توني كروس وعودته لمستواه لقيادة ريال مدريد، وكتبت: ”الرئيس“ و“توني كروس يعود لأفضل مستوى للعب وقيادة ريال مدريد“.

كما تحدثت عن أتلتيكو مدريد بعد هزيمته أمام ميلان، وتعقد وضعه في التأهل لدور الـ16 بدوري الأبطال، وكتبت: ”فضيحة ميلان تشير بالاتهام للأسماء الكبيرة في الفريق“.

الصحيفة اهتمت بنكسة بيدري نجم برشلونة الشاب، وكتبت: ”بيدري لن يعود حتى بداية عام 2022“.

كما اهتمت الصحيفة بفوز ريال بيتيس على فرينكفاروزي 2/0 وهزيمة ريال سوسيداد 2/1 في دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

سبورت

ركزت الصحيفة على الثلاثي الشاب إلياس أخوماش وعبدالصمد الزلزولي ويوسف دمير، وتنافسهم على مراكز في برشلونة، وكتبت: ”اختيار من أجل الأجنحة“.

كما تحدثت عن نكسة بيدري وهدف برشلونة في سوق الانتقالات الشتوي، وكتبت: ”بيدري يغيب حتى 2022″، و“أرثور كابرال هو ليفاندوفسكي الجديد“.

الصحيفة اهتمت بفوز ريال بيتيس على فرينكفاروزي 2/0 وهزيمة ريال سوسيداد 2/1 من موناكو في دوري المجموعات بالدوري الأوروبي، وكتبت: ”ريال بيتيس يتأهل للدور القادم، وريال سوسيداد مضطر للفوز على آيندهوفن“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة وبحثه عن قلب هجوم ومصير عثمان ديمبلي، وكتبت: ”مطلوب هداف“ و“نيوكاسل يتطفل على عثمان ديمبلي“.

كما تحدثت عن نتائج الأندية الإسبانية في دور المجموعات بالدوري الأوروبي، وكتبت: ”ريال بيتيس يحصل على التأهل وريال سوسيداد يجب أن يقاتل“.

كما اهتمت بانتقادات وسائل الإعلام الفرنسية لليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، وكتبت: ”الصحافة الفرنسية توجه انتقادات لميسي: يجب أن تساهم أكثر“.

أس

ركزت الصحيفة على اللاعبين البرازيليين الأساسيين في ريال مدريد: ميليتاو وكاسيميرو ورودريغو و فينيسيوس جونيور، وكتبت: ”سامبا ريال مدريد“.

كما تحدثت عن نكسة بيدري نجم برشلونة الشاب واستمرار غيابه عن الملاعب، وكتبت: ”دون بيدري حتى 2022“.

الصحيفة اهتمت بنتائج الأندية الإسبانية في دور المجموعات بالدوري الأوروبي، فوز ريال بيتيس على فرينكفاروزي 2/0، وهزيمة ريال سوسيداد 2/1، وكتبت: ”ريال بيتيس يتقدم وريال سوسيداد يتوقف“.

الصحف البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على اقتراب مانشستر يونايتد من التعاقد مع المدرب الألماني رالف رانجنيك، وكتبت: ”أولد ترافورد يستدعي أسطورة ألمانيا“.

كما تحدثت عن خسارة توتنهام في دوري المؤتمر الأوروبي أمام مورا السلوفيني، وكتبت: ”كيف يمكن أن تذهب لسلوفينيا“.

الصحيفة اهتمت برغبة ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال بعودة الفرنسي آرسين فينغر لمساعدته، وكتبت: ”انظروا من يحب أرتيتا أن يعود برفقته لآرسنال“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز موناكو على ريال سوسيداد 2/1 وتأهله لدور الـ16 في الدوري الأوروبي، وكتبت: ”موناكو زميل جيد“.

كما اهتمت بهزيمة أولمبيك مارسيليا أمام غالطة سراي 4/2 في دور المجموعات بالدوري الأوروبي ومغادرته الدوري الأوروبي، وكتبت: ”أوروبا جميلة جدا بالنسبة لأولمبيك مارسيليا“.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على الثلاثي ميلان ويوفنتوس وإنتر ميلان، وانشغالاتهم في قضية اللاعبين، وكتبت: ”يوفنتوس وميلان وإنتر ميلان: أشغال عظيمة“ و“يوفنتوس الضغط من أجل زكريا“ و ”إنتر ميلان: الأولوية بروزوفيتش“ و“ميلان: تجديد عقد بيولي حتى 2023: توقيع ذهبي“.

كما تحدثت عن فوز قطبي روما، لاتسيو على لوكوموتيف موسكو 3/0 في الدوري الأوروبي، وروما على زوريا لوهانسك 4/0 في دوري المؤتمر الأوروبي، وكتبت: ”إيموبيلي وأبراهام يا لها من ليلة“.