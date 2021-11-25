"إيفاب" يبحث استمرار قاعدة التبديلات الخمسة بشكل دائم

أصبح من المحتمل أن تكون قاعدة السماح بإجراء خمسة تبديلات في صفوف الفريق خلال المباراة الواحدة في بطولات كرة القدم، دائمة، حال مصادقة مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب) على توصية بشأن ذلك خلال اجتماعه العام السنوي.

وقد تأتي المصادقة على القاعدة في الاجتماع المقرر يومي الرابع والخامس من مارس المقبل، لتحل بذلك مكان القاعدة الأساسية التي تقضي بالسماح بإجراء ثلاثة تبديلات لكل فريق في المباراة الواحدة، وذلك اعتباراً من يوليو 2022.

ولا يزال العديد من الاتحادات وروابط المسابقات يسمحون للفرق بإجراء خمسة تبديلات، وهو التغيير الذي طرأ بهدف حماية اللاعبين في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد.

كذلك أوصى مجلس الإدارة بتمديد الفترة التجريبية لقواعد التبديلات بسبب حالات الارتجاج، كما أوصى بتطبيق قاعدة تتيح لحراس المرمى وضع قدم خلف خط المرمى، في الوقت الذي يجري إلزامهم فيه بوضع قدم على خط المرمى خلال الاستعداد للتصدي لضربات الجزاء.

استمرار قاعدة التبديلات الخمسة في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي https://t.co/N30A2cPYYb pic.twitter.com/AZyrfZjhfV — إرم سبورت (@EremSports) September 24, 2020

وكان قد تم اتخاذ قرار زيادة عدد التبديلات إلى خمسة بشكل مؤقت في شهر مايو (أيار) عام 2020، وذلك بفعل ظروف فيروس كورونا المستجد آنذاك، والجدول المزدحم للمباريات بعد عودة المنافسات.

وفي مايو (أيار) من العام الجاري 2021، تم تمديد القرار 18 شهراً أخرى حتى نهاية عام 2022، حينما تنتهي منافسات كأس العالم 2022.

لكن الدوري الإنجليزي قرر عدم العمل بتلك القاعدة في موسم 2020-2021، وعاد للتبديلات الثلاثة، وهو الأمر ذاته الذي ينطبق على الموسم الحالي بعدما قامت الأندية بالتصويت على القرار.

وفي الوقت ذاته تم تمديد العمل بالقاعدة العالمية المتمثلة في إجراء تبديل إضافي في حالات الإصابة بالارتجاج، وذلك عقب نهاية التاريخ المبدئي والمقرر له في أغسطس (آب) العام المقبل، لجمع المزيد من البيانات، فيما تمت تلبية طلب الاتحاد الأمريكي الجنوبي ”كونميبول“ بزيادة فترات ما بين الشوطين من 15 دقيقة إلى 25 دقيقة؛ وذلك لضمان سلامة ورفاهية أعضاء الفرق والمسؤولين.

يذكر أن اجتماعاً افتراضياً جرى بين الاتحاد الدولي للعبة ”فيفا“ ومجلس الاتحاد الدولي ”إيفاب“، يوم 27 أكتوبر الماضي، حيث قدمت لجنة ”فاب-تاب“ التابعة للمجلس اقتراحاً باستمرار العمل بقاعدة التبديلات الخمسة بشكل دائم، وذلك وفقاً للمطالب التي تقدمت بها اتحادات قارية ورابطة دوريات وأطراف معنية أخرى.

وذكرت ”إيفاب“ في بيان: ”أوصت اللجنة اليوم بأن تكون البطولات قادرة على زيادة عدد التبديلات وفقاً لاحتياجات وظروف كرة القدم لديها، كما أن عدد التبديلات الحالي (ثلاثة بالإضافة إلى بين الشوطين) يجب أن يبقى كما هو“.