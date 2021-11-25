الصحف الرياضية: صفقة جديدة على رادار برشلونة.. يوفنتوس كل شيء أو لا شيء.. فاتي إلى ميونخ

شكلت نتائج مباريات الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، التي شهدت تأهل ريال مدريد ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وإنتر ميلان لدور الـ 16، والفوز الخامس لفريق ليفربول، وتعقد مهمة أتلتيكو مدريد، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بتجهيز برشلونة لنجمه أنسو فاتي للمواجهة الحاسمة أمام بايرن ميونيخ، وإدانة كريم بنزيما في قضية ابتزاز ماتيو فالبوينا، وتفشي فيروس كورونا بين لاعبي بايرن ميونيخ، ولقاءات دوري المجموعات في الدوري الأوروبي، والذكرى الأولى لوفاة الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد الكبير على شيريف تيراسبول المولدوفي 3-0 في دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وكتبت :“ على صوت كروس ومودريتش ”.

كما تحدثت عن هزيمة أتلتيكو مدريد بميدانه أمام ميلان وتعقد موقفه في التأهل لدور الـ 16 وكتبت :“ على حافة الهاوية ”.

الصحيفة اهتمت بذكرى وفاة الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا وكتبت :“ سنة على وفاة رقم 10 ”.

كما اهتمت بلقاءات ريال بيتيس – فرينكفاروزي و موناكو – ريال سوسيداد في دوري المجموعات بالدوري الأوروبي.

سبورت

ركزت الصحيفة على اهتمام برشلونة بأرثور كابرال مهاجم بازل السويسري للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية وكتبت :“ أرثور كابرال ”.

كما تحدثت عن نتائج لقاءات دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا وكتبت عن فوز ريال مدريد على شيريف 3-0:“ ريال مدريد يسحق ويتأهل لدور الـ 16 ”، وعن هزيمة أتلتيكو مدريد أمام ميلان 1-0 كتبت :“ أتلتيكو مدريد يتعثر وعلى حافة الإقصاء ”، وعن فوز مانشستر سيتي على باريس سان جيرمان 2-1 كتبت :“ مانشستر سيتي بيب غوارديولا يحقق ريمونتادا على باريس سان جيرمان ”.

الصحيفة اهتمت بإدانة كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد في قضية ابتزاز ماتيو فالبوينا.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تجهيز برشلونة نجمه الشاب أنسو فاتي لمواجهة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ أنسو فاتي إلى ميونخ ”.

كما تحدثت عن إدانة كريم بنزيما في قضية ابتزاز ماتيو فالبوينا وكتبت :“ إدانة كريم بنزيما في قضية فالبوينا“.

الصحيفة اهتمت بنتائج مباريات دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا وكتبت عن هزيمة أتلتيكو مدريد أمام ميلان :“ أتلتيكو مدريد على حافة الهاوية ”، و عن فوز ريال مدريد على شيريف 3-0 وفوز مانشستر سيتي على باريس سان جيرمان 2-1 كتبت :“ ريال مدريد يتأهل لدور الـ 16 ومانشستر سيتي يتأهل في المركز الأول“.

كما اهتمت بلقاءات ريال بيتيس – فرينكفاروزي و موناكو – ريال سوسيداد في دوري المجموعات بالدوري الأوروبي.

آس

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد على شيريف تيراسبول المولدوفي 3-0 في دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا وهزيمة أتلتيكو مدريد أمام ميلان 1-0 وكتبت :“ الشريف هو ريال مدريد “ و “ أتلتيكو مدريد معلق بسلك ”.

الصحيفة اهتمت بتفشي فيروس كورونا في بايرن ميونخ وكتبت :“ تفشي فيروس كورونا في بايرن ميونخ.. كيميش وشيبو موتينغ حالات إيجابية ”.

كما اهتمت بفوز مانشستر سيتي على باريس سان جيرمان 2-1 و تأهلهما معا لدور الـ 16 وكتبت :“ مبابي وحده لا يكفي ”.

الصحيفة تحدثت عن لقاءات الأندية الإسبانية في دوري المجموعات بالدوري الأوروبي وكتبت :“ ريال بيتيس وريال سوسيداد لتجنب الدخول في الفوضى“.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على فوز مانشستر سيتي على باريس سان جيرمان 2-1 في دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا وتأثيره على فرص بوكيتينو في تولي منصب مدرب مانشستر يونايتد وكتبت :“ مانشستر سيتي يحطم مهمة بوكيتينو“.

كما تحدثت عن رغبة مانشستر يونايتد في تعيين إيرنيستو فالفيردي مدربا مؤقتا وكتبت :“ مانشستر يونايتد يتحول نحو فالفيردي كمدرب مؤقت لغاية الصيف القادم ”.

الصحيفة اهتمت بفوز ليفربول على بورتو 2-0 في دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ ارتفاع خمسة لكلوب ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على هزيمة باريس سان جيرمان أمام مانشستر سيتي 2-1 في دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا وكتبت :“ أقل قوة من خيسوس ”.

كما تحدثت عن إدانة كريم بنزيما في قضية ابتزاز فالبوينا وكتبت :“ كريم بنزيما.. كان الغياب خطأ ”.

الصحيفة اهتمت بلقاء أولمبيك مارسيليا وغلطة سراي التركي في دوري المجموعات بالدوري الأوروبي وكتبت :“ أولمبيك مارسيليا لا يملك الاختيار ”.

الصحف الإيطالية

كورييري ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على سلسلة يوفنتوس وكتبت :“ يوفنتوس كل شيء أو لا شيء “ و “ السلسلة الوحيدة التي ستحبها رغم المفسدين ”.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على سلسلة يوفنتوس وكتبت :“ يوفنتوس كل شيء أو لا شيء “ و “ السلسلة الوحيدة التي ستحبها رغم المفسدين ”.

لاغازيتا ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على فوز إنتر ميلان على شاختار دونيتسك 2-0 وتأهله لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا وفوز ميلان على أتلتيكو مدريد 1-0 والإبقاء على حظوظه في التأهل وكتبت :“ دجيكو ممر خارق “ و “ معجزة ميسياس ”.

كما اهتمت بمرور سنة على وفاة أسطورة الأرجنتين وفريق نابولي دييغو مارادونا.