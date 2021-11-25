دوري أبطال أوروبا.. حسم كافة مقاعد دور الـ16 باستثناء 5

حسم مانشستر سيتي صدارة المجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا على حساب باريس سان جيرمان، وذلك بعد فوزه 2-1 على ضيفه الباريسي، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة من خمس مباريات، متقدما بفارق أربع نقاط عن سان جيرمان، لكن ذلك لم يمنع تأهل الفريقين معا إلى دور الستة عشر.

وسجل البرازيلي غابرييل جيسوس هدف الفوز للسيتي في الدقيقة الـ 76 ليضمن تأهل الفريق الإنجليزي إلى الأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا في صدارة المجموعة، بينما تأهل باريس أيضا بعد فوز لايبزيغ الألماني على كلوب بروغ البلجيكي.

ويحتل لايبزيغ المركز الثالث بأربع نقاط، متساويا مع كلوب بروغ لكنه يتفوق بفارق الأهداف، وسيتم حسم المتأهل منهما إلى الدوري الأوروبي في الجولة الأخيرة عندما يلعب لايبزيغ مع سيتي في ألمانيا ويستضيف سان جيرمان فريق كلوب بروغ في باريس.

صراع ثلاثي

وفي المجموعة الثانية يحلق ليفربول في الصدارة بعدما حقق انتصاره الخامس على التوالي عقب ضمان التأهل في الصدارة منذ الجولة الماضية، وجاء انتصاره على بورتو بهدفين نظيفين في أنفيلد ليزيد تعقد المجموعة، حيث يحتل بورتو المركز الثاني بخمس نقاط، بينما جاء فوز ميلان، بطل القارة سبع مرات، على أتلتيكو في مدريد ليمنحه الأمل في التأهل.

وتقدم ميلان للمركز الثالث بأربع نقاط متقدما على أتلتيكو بفارق الأهداف ليصبح مرشحا بقوة للتأهل لدور الستة عشر في حال فوزه على ليفربول في سان سيرو في الجولة الختامية الشهر المقبل، بينما وجد أتلتيكو مدريد نفسه أمام مهمة شاقة عندما يلعب مع بورتو في البرتغال وكل منهما بحاجة للفوز لمرافقة ليفربول إلى الأدوار الإقصائية، أي أن الصراع على المركز الثاني مفتوح على مصراعيه بين الأندية الثلاثة.

حسم التأهل في المجموعة الثالثة

بعد حسم أياكس أمستردام تأهله منذ الجولة الماضية جاء الدور على سبورتنغ لشبونة البرتغالي ليلحق به إلى دور الستة عشر بعد فوزه 3-1 على عشرة لاعبين من بروسيا دورتموند بفضل هدفين من بيدرو ج جونسالفيس وإطاحته بالفريق الألماني من البطولة.

وسجل جونسالفيس هدفين في الشوط الأول ليقود فريقه لانتصاره العاشر على التوالي في جميع المسابقات ويرفع رصيده إلى تسع نقاط في المجموعة الثالثة، متقدما بثلاث نقاط على دورتموند قبل جولة واحدة على النهاية وبسجل أفضل في المواجهات المباشرة، بعد هزيمته 1-صفر في دورتموند في سبتمبر/ أيلول ليضمن احتلال المركز الثاني.

أسطورة شريف

ثأر ريال مدريد من شريف تيراسبول بطل مولدوفا وتغلب عليه 3-صفر على أرضه ليحسم تأهله إلى دور الستة عشر لدوري الأبطال، بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة الرابعة متقدما بفارق نقطتين عن إنتر ميلان الذي تأهل أيضا بعد فوزه على شاختار دونيتسك الأوكراني.

ويتصدر ريال مدريد المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة من خمس مباريات متقدما بنقطتين على إنتر ميلان ثاني الترتيب والذي حسمت تلك النتيجة تأهله أيضا إلى دور الستة عشر عقب تغلبه 2-صفر على شاختار دونيتسك.

ويحتل شريف، الذي كان قد انتصر 2-1 على ريال مدريد في المباراة الأولى في سبتمبر/ أيلول الماضي، المركز الثالث بست نقاط، وقد ضمن التأهل إلى الدوري الأوروبي. ويتذيل شاختار المجموعة بنقطة واحدة.

وسيتم حسم صدارة المجموعة في الجولة المقبلة عندما يستضيف النادي الملكي إنتر ميلان في سانتياغو برنابيو، وفوز ريال مدريد أو تعادله سيبقيه في الصدارة.

وبذلك تتبقى خمسة مقاعد بين 16 مؤهلة إلى الأدوار الإقصائية سيتم حسمها في الجولة الأخيرة الشهر المقبل، والمقاعد الخمسة كالتالي: المركز الثاني في المجموعة الثانية بين أندية (بورتو وميلان وأتلتيكو مدريد)، والمركز الثاني أيضا في المجموعة الخامسة بين أندية (برشلونة وبنفيكا)، والمركز الثاني في المجموعة السادسة بين أندية (فياريال وأتلانتا)، والمركزان الأول والثاني في المجموعة السابعة بين أندية (ليل وسالزبورغ وإشبيلية وفولفسبورغ).