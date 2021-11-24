ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا: محمد صلاح ورونالدو وهيلير يزاحمون ليفاندوفسكي

سجل الفرنسي سيباستيان هيلير مهاجم أياكس هدفين في فوز فريقه على بيشكتاش التركي 2-1 ليرفع رصيده إلى 9 أهداف في ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا ويتقاسم المركز الأول مع البولندي روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني.

وكان ليفاندوفسكي قد سجل أحد أهداف بايرن ميونخ في الفوز على دينامو كييف الأوكراني 2-1 يوم الثلاثاء ورفع رصيده في النسخة الحالية إلى 9 أهداف.

نهاية مباريات الأربعاء

مانشستر سيتي 2 باريس سان جيرمان 1

شيريف 0 ريال مدريد 3

ليفربول 2 بورتو 0

أتلتيكو مدريد 0 ميلان 1

سبورتينغ لشبونة 3 بروسيا دورتموند 1

كلوب بروج 0 لايبزيغ 5#إرم_سبورت #دوري_أبطال_أوروبا #مانشستر_سيتي #مانشستر_سيتي_باريس #باريس_سان_جيرمان #ريال_مدريد pic.twitter.com/Bzse3U3A5y — إرم سبورت (@EremSports) November 24, 2021

ويهدد اللاعبان هيلير وليفاندوفسكي رقما قياسيا للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الحالي والهداف التاريخي لدوري المجموعات في موسم واحد برصيد 11 هدفا.

وسجل الفرنسي كريستوفر نكونو مهاجم لايبزيغ هدفين في فوز فريقه على كلوب بروج البلجيكي 5/0 ليرفع رصيده للهدف رقم 7 في المركز الثالث.

وسجل المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول هدفا ليلتحق بالبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد في المركز الرابع برصيد 6 أهداف لكل منهما.

انتهت

مانشستر سيتي 2

باريس سان جيرمان 1

النتيجة تضمن تأهل الفريقين إلى دوري الـ16 في #دوري_أبطال_أوروبا#إرم_سبورت #مانشستر_سيتي #باريس_سان_جيرمان pic.twitter.com/4L9uzE1w1d — إرم سبورت (@EremSports) November 24, 2021

ورفع الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد رصيده من الأهداف إلى 5 أهداف بعدما سجل أحد أهداف فريقه في مرمى شيريف تيراسبول.

وعلى صعيد الأندية يتصدر بايرن ميونيخ لائحة أفضل هجوم بتسجيله 19 هدفا متقدما على مانشستر سيتي اذلي سجل 17 هدفا وأياكس أمستردام برصيد 16 هدفا ثم ليفربول برصيد 15 هدفا.

ويعتبر البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب وسط مانشستر يونايتد أفضل صانع أهداف برصيد 6 تمريرات حاسمة متفوقا على أنتوني لاعب أياكس بـ5 تمريرات حاسمة والألماني ليروي ساني لاعب بايرن ميونخ بـ4 تمريرات حاسمة.

وفيما يلي ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا:

1. البولندي روبيرت ليفاندوفسكي ( بايرن ميونخ ) : 9 أهداف.

2. الفرنسي سيباستيان هيلير ( أياكس ) : 9 أهداف.

3. الفرنسي كريستوفر نكونو ( لايبزيج ) : 7 أهداف.

4. البرتغالي كريستيانو رونالدو ( مانشستر يونايتد ) : 6 أهداف.

5. المصري محمد صلاح ( ليفربول ) :6 أهداف.

6. الفرنسي كريم بنزيمة ( ريال مدريد ) :5 أهداف.

7. الألماني ليروي ساني ( بايرن ميونخ ) : 4 أهداف.

8. الجزائري رياض محرز ( مانشستر سيتي ) :4 أهداف.

9.البرتغالي بيدرو جونساليفيس ( سبورتينغ لشبونة ) :4 أهداف.