‏نتائج دوري أبطال أوروبا.. تأهل مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وريال مدريد وإنتر ميلان لدور الـ16

ضمنت أندية ريال مدريد ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وإنتر ميلان التأهل إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء.

وجاء تأهل مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان بعد فوز الأول على الثاني بنتيجة 2/1.

وبعد شوط أول سلبي على ملعب الاتحاد في الجولة الخامسة من المجموعة الأولى، سجل كيليان مبابي الهدف الأول في الدقيقة 50، بتسديدة بين قدمي الحارس البرازيلي إيدرسون مورايس.

وأدرك رحيم سترلينغ التعادل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 63، وسجل البرازيلي غابرييل جيسوس الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 77 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد كرة عرضية من برناردو سيلفا.

ورفع الفوز رصيد مانشستر سيتي إلى 12 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة، في حين يأتي خلفه باريس سان جيرمان برصيد 8 نقاط، ويتبعهما لايبزيغ الألماني وكلوب بروج برصيد 4 نقاط لكل منهما، حيث فاز النادي الألماني 5/0 على منافسه البلجيكي.

وتأهل ريال مدريد إلى دور الـ16 بعدما تغلب 3/0 على مضيفه شيريف تيراسبول من مولدوفا، سجلها دافيد ألابا في الدقيقة 30 من ركلة حرة مباشرة، وتوني كروس من تسديدة رائعة في الدقيقة 45+1، وكريم بنزيما في الدقيقة 55.

ورفع الفوز رصيد ريال مدريد إلى 12 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة، ويتبعه إنتر ميلان الذي ضمن التأهل إلى دور الـ16 بفوزه 2/0 على شاختار دونيتسك، سجلهما إدين دجيكو.

ويملك إنتر ميلان 10 نقاط ويلعب مع ريال مدريد على ملعب سانتياغو برنابيو في الجولة الأخيرة في صراع على صدارة ترتيب المجموعة الرابعة.

وفاز ليفربول 2/0 على ضيفه بورتو، سجلهما تياغو ألكانتارا في الدقيقة 52، ومحمد صلاح في الدقيقة 70.

كما فاز ميلان 1/0 على أتلتيكو مدريد في العاصمة الإسبانية، سجله جونيور ميسياس في الدقيقة 87.

ويملك ليفربول 15 نقطة في صدارة المجموعة علما أنه ضمن التأهل والصدارة، في حين يملك بورتو 5 نقاط في المركز الثاني وخلفه أتلتيكو مدريد بـ4 نقاط وأخيرا ميلان بـ4 نقاط.

وكان أياكس أمستردام قد تغلب 2/1 على بشكتاش التركي ليرفع النادي الهولندي رصيده إلى 15 نقطة، علما أنه ضمن التأهل والصدارة عن المجموعة الثالثة، في حين يملك سبورتينغ لشبونة 9 نقاط بعد فوزه 3/1 على بروسيا دورتموند الذي تجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز الثالث، وأخيرا بشكتاش بلا رصيد من النقاط.

وبنهاية مباريات الجولة الخامسة في دوري أبطال أوروبا تأهلت إلى دور الـ16 أندية مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان عن المجموعة الأولى، وليفربول عن المجموعة الثانية، وأياكس أمستردام عن المجموعة الثالثة، وريال مدريد وإنتر ميلان عن المجموعة الرابعة، وبايرن ميونخ عن المجموعة الخامسة، ومانشستر يونايتد عن المجموعة السادسة، وتشيلسي ويوفنتوس عن المجموعة الثامنة.