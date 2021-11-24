سباليتي يرفض مصافحة روي فيتوريا بعد مباراة نابولي وسبارتاك موسكو (فيديو)

رفض المدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي المدير الفني لنابولي مصافحة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لسبارتاك موسكو الروسي، بعد المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الخامسة من دور المجموعات في الدوري الأوروبي، اليوم الأربعاء.

وبعد إطلاق حكم المباراة صافرة النهاية توجه روي فيتوريا نحو سباليتي لمصافحته، كما هو متعارف عليه قبل وبعد المباريات، لكن سباليتي أشار بيديه إلى أنه لا يريد المصافحة، وسط علامات الاستغراب من فيتوريا، المدير الفني السابق لنادي النصر السعودي.

⭕️ في تصرف غريب للغاية، سباليتي مدرب نابولي يرفض مصافحة روي فيتوريا مدرب سبارتاك موسكو بعد فوز الفريق الروسي في #الدوري_الاوروبي.#UEL #UCL pic.twitter.com/gWcppJqkWf — إرم سبورت (@EremSports) November 24, 2021

وانتهت المباراة بفوز سبارتاك موسكو 2/1 سجلهما أليكسندر سوبوليف من ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة، وعاد اللاعب ذاته وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 28، في حين سجل إليف إلماس هدف نابولي في الدقيقة 64.

ورفع الفوز رصيد سبارتاك موسكو إلى 7 نقاط من 5 مباريات في صدارة ترتيب المجموعة الأولى، ويأتي خلفهما ليغيا وارسو برصيد 6 نقاط، وأخيرا ليستر سيتي برصيد 5 نقاط، لكن الأخيرين لعبا مباراة أقل.

وفي الجولة الأخيرة من المسابقة يلعب سبارتاك موسكو مع ليغيا وارسو في بولندا، ويستضيف نابولي ليستر سيتي يوم 9 ديسمبر.

وحتى الآن ضمن ليون الفرنسي فقط التأهل إلى الدور المقبل.

🏟سبارتاك موسكو يهزم نابولي 2/1 في الدوري الأوروبي في المجموعة الثالثة

🟥ترتيب المجموعة

1. سبارتاك موسكو 7 نقاط من 5 مباريات

2. نابولي 7 نقاط من 5 مباريات

3. ليغيا وارسو 6 نقاط من 4 مباريات

4. ليستر سيتي 5 نقاط من 4 مباريات#إرم_سبورت #الدوري_الأوروبي #نابولي pic.twitter.com/QyvcN2jvAG — إرم سبورت (@EremSports) November 24, 2021

يشار إلى أن نابولي يتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي مع ميلان ويملك كل منهما 32 نقطة من 13 مباراة، ويتقدمان بـ4 نقاط عن إنتر ميلان، حامل اللقب.

إصابة قوية

ويفتقد نابولي مهاجمه فيكتور أوسيمين، حيث قال في بيان قبل أيام: ”خضع فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي، لعملية جراحية في عظام وجنتيه وتجويف عينه، من قبل الطبيب جيان باولو تارتارو، الذي ساعده الدكتور ماريو سانتاجاتا وحضر أيضًا الطبيب رافاييل كانونيكو“.

وأضاف: ”تم استخدام ألواح ومسامير من التيتانيوم في العملية الجراحية بوجه أوسيمين، واللاعب في حالة جيدة وسيظل تحت المراقبة خلال الأيام القليلة المقبلة“.



وختم بيان النادي: ”من المتوقع أن يعود أوسيمين إلى العمل في غضون ثلاثة أشهر من الآن“.

وغادر أوسمين في مباراة نابولي وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي، بعد تلقيه ضربة قوية في الرأس خلال كرة مشتركة مع ميلان سكرينيار.

يشار إلى أن أوسمين أغلى صفقة في تاريخ نابولي، بقيمة 70 مليون يورو في 2020، حيث تعاقد معه من ليل الفرنسي الصيف قبل الماضي..

وسجل أوسمين 9 أهداف في كل البطولات مع نابولي هذا الموسم