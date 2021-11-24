الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

تتجه الأنظار مساء اليوم الأربعاء إلى ملعب (الاتحاد) لمتابعة المواجهة المرتقبة التي تجمع بين مانشستر سيتي الإنجليزي وضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي في قمة مباريات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وضمنت 6 أندية بشكل رسمي الظهور في دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا وهي تشيلسي الإنجليزي حامل اللقب ويوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني وأياكس الهولندي وليفربول الإنجليزي.

وتستعرض (إرم نيوز) في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان:

رئيس بايرن ميونخ السابق يسخر من فشل باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا https://t.co/32dm6uK4Ux pic.twitter.com/tds2TO19sh — إرم سبورت (@EremSports) November 12, 2021

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب (الاتحاد) بإنجلترا ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة للمجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا.

وتذاع المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس بريميوم 1“ بصوت المعلق عامر الخوذيري.

ترتيب المجموعة وسيناريوهات التأهل

يتصدر مانشستر سيتي ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط بعدما حقق 3 انتصارات وتلقى هزيمة وحيدة.

وسجل السيتي بقيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا 15 هدفا في 4 مباريات واستقبل 7 أهداف.

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني برصيد 8 نقاط بعدما حقق انتصارين وتعادلين دون هزيمة.

وسجل البي إس جي بقيادة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو 8 أهداف واستقبل 5 أهداف.

ويحتل كلوب بروغ البلجيكي المركز الثالث برصيد 4 نقاط بينما يقبع لايبزيغ الألماني في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

ويصعد مانشستر سيتي إلى دور الستة عشر بشكل رسمي حال تعادله الليلة مع باريس سان جيرمان أو تحقيقه الفوز بفضل تفوقه في المواجهات المباشرة على كلوب بروج حال تساويهما في النقاط.

ويحتاج باريس سان جيرمان للفوز لتأمين تأهله إلى ثمن النهائي بشكل رسمي بغض النظر عن نتيجة مواجهة بروغ ولايبزيغ خاصة أن التعادل سيبقى على آمال الفريق البلجيكي لتحقيق المفاجأة.

ويطمع بروج في تحقيق الفوز في الجولتين الخامسة والسادسة على حساب لايبزيغ وباريس للوصول إلى 10 نقاط مع تعثر باريس أمام السيتي سواء بالتعادل أو الهزيمة أو تعثر السيتي بالخسارة أمام باريس ولايبزيغ.

تاريخ المواجهات

تقابل الفريقان للمرة الأولى في مرحلة المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الأوروبي عام 2008 وتعادلا دون أهداف.

وكانت المواجهة الأولى في دوري أبطال أوروبا بدور الثمانية لنسخة 2016 وتأهل السيتي بعد التعادل بنتيجة 2-2 ذهابا وفوز السيتي إيابا بهدف دون رد.

وكرر السيتي تفوقه في نصف نهائي دوري الأبطال بالنسخة الماضية وفاز بنتيجة 2-1 و2-0 ولكن باريس سان جيرمان تفوق في لقاء الدور الأول للمجموعة بالنسخة الحالية بالفوز بنتيجة 2-0.

ولعب غوارديولا ضد باريس سان جيرمان 3 مرات فاز مرتين وخسر مواجهة وحيدة بينما واجه بوكتينيو السيتي 19 مرة وفاز في 6 لقاءات وتلقى 10 هزائم وتعادل 3 مرات.

وتقابل غوارديولا ضد بوكتينيو 21 مرة ويتفوق البيب بشكل واضح برصيد 12 فوزا مقابل 4 انتصارات فقط للبوتشي و5 تعادلات.

كيف يفكر غوارديولا؟

يدخل مانشستر سيتي مواجهة الليلة باحثا عن تحقيق الفوز وضمان التأهل بغض النظر عن أي حسابات أخرى بجانب الثأر من خسارته أمام البي إس جي.

وقال المدرب بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن المواجهة ضد بوكتينيو دائما تكون صعبة فهو مدرب ممتاز ويتطور بصورة كبيرة ومسألة تحقيقه الألقاب ليست معيارا لتقييمه.

وأوضح غوارديولا أن هجوم باريس سان جيرمان رائع ومرعب فلا يعلم أحد ماذا سيفعل مبابي أو ميسي أو نيمار بالكرة حين يستلمها أحد منهم، مؤكدا أن فريقه سيلعب بشكل عام لضمان التأهل.

ويعاني مانشستر سيتي غياب نجمه الموهوب كيفين دي بروين بجانب الظهير الأيسر بنيامين ميندي بجانب عدم جاهزية الثنائي فران توريس وليام ديلاب.

ويعول غوارديولا على طريقة 4-3-3 بتشكيلة تضم على الأرجح حارس المرمى إيدرسون مورايس وأمامه روبن دياز وجون ستونز وكايل ووكر وجواو كانسيلو في خط الدفاع.

ويلعب رودريجو دور لاعب الارتكاز الدفاعي في خط الوسط وبجواره إلكاي غوندوغان الذي يعوض دي بروين بجانب بيرناندو سيلفا مع ثلاثي هجومي يضم فيل فودين ورحيم سترلينغ ورياض محرز.

وقال محمد اليماني مهاجم ستاندرلييغ البلجيكي الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن السيتي فريق رأس ماله يتمثل في قوة خط الوسط وتبادل التمريرات.

وأوضح أن السيتي لديه العديد من الأوراق المميزة في خط الهجوم ولكنه يفضل التحضير المنظم للهجمات وعدم التسرع في بناء اللعب وهي مواصفات خطة غوارديولا بصفة عامة ولكن سترلينغ وفودين ومحرز أو جيسوس عليهم عبء كبير في إنهاء الهجمات بشكل مثالي.

وأشار إلى أن إيقاف خطورة هجوم باريس ليس صعبا إذا لعب السيتي بشكل جماعي منظم وخاصة بعد فقدان الكرة.

ماذا يدور في عقل بوكيتنيو؟

يبحث باريس سان جيرمان عن تكرار تفوقه من أجل ضمان التأهل وحسم الأمور بعيدا عن أي حسابات.

وقال المدرب بوكتينيو في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة إن فريقه سيلعب لتحقيق الفوز مبديا عدم تركيزه على مسألة العوامل الرقمية والبحث عن نسبة الاستحواذ وغيرها من الإحصائيات.

وأضاف ”مانشستر سيتي من أفضل فرق العالم بلا شك ليس لأنه يجيد الاستحواذ ولكن الفاعلية ستكون كلمة السر في هذه المواجهة والظروف مختلفة بالطبع عن مواجهة الموسم الماضي“.

ويغيب عن باريس سان جيرمان جوليان دراكسلر ورافينيا بينما شهدت قائمة الفريق ظهور المدافع الإسباني سيرجيو راموس للمرة الأولى هذا الموسم بعد تعافيه من الإصابة.

ويعتمد باريس سان جيرمان على طريقة 4-3-3 بوجود حارس المرمى جيانلويجي دوناروما وأمامه رباعي خط الدفاع بريسنل كيمبيبي وماركينيوس وأشرف حكيمي وعبده ديالو.

ويقود خط الوسط ثلاثي مميز: لياندرو باريديس وإدريسا جاي وماركو فيراتي، مع ثلاثي الهجوم بقيادة ليونيل ميسي وكيليان مبابي ونيمار.

وتشير الأرقام إلى أهمية دور مبابي الذي ساهم في 14 هدفا حتى الآن لصالح باريس بتسجيل 7 أهداف وصناعة مثلها لفريقه بينما يعد جابريل جيسوس أكثر من ساهم في أهداف مع السيتي بعدما سجل 3 أهداف وصنع 5 لزملائه.

وقال اليماني ”قوة باريس تتمثل في قدراته الهجومية البارزة فالفريق يملك نيمار ومبابي وميسي وهذا الثلاثي هو الأفضل فرديا حتى وإن لم يكن بالقوة ذاتها جماعيا ولكن مع مرور الوقت سيصبح الأقوى“.

وأشار إلى أن دفاع باريس وخط الوسط تحديدا سيكون في اختبار صعب أمام طريقة لعب السيتي التي تعتمد على الاستحواذ وفرض السيطرة على مجريات الأمور.