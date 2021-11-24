الحكم بحبس كريم بنزيما عامًا مع إيقاف التنفيذ في قضية "الابتزاز"

قضت محكمة فرنسية بإدانة كريم بنزيما مهاجم المنتخب الوطني الفرنسي لكرة القدم وريال مدريد بمحاولة ابتزاز زميله السابق في منتخب ”الديوك“ ماتيو فالبوينا بفيديو جنسي.

وأصدرت محكمة فرنسية قرارًا بحبس كريم بنزيما مهاجم فرنسا وريال مدريد لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ.

كما فرضت المحكمة غرامة مالية قدرها 75 ألف يورو (84.170 ألف دولار) على بنزيما، بعد ثبوت إدانته بمحاولة ابتزاز زميله السابق في المنتخب الوطني ماتيو فالبوينا بشريط جنسي.

محكمة النقض تصدم كريم بنزيما في قضية ابتزاز زميله السابق ماتيو فالبوينا https://t.co/zcHfuaiCzO pic.twitter.com/LCC7WLHeOh — إرم سبورت (@EremSports) December 9, 2019

وقال محامي كريم بنزيما للصحفيين اليوم الأربعاء إن مهاجم منتخب فرنسا لكرة القدم وريال مدريد سيطعن ضد إدانته بالاشتراك في محاولة ابتزاز زميله السابق في المنتخب الوطني ماتيو فالبوينا بشريط جنسي

وقال المحامي أنطوان في للصحفيين بعد المحاكمة ”هذا الحكم لا يتوافق بأي حال من الأحوال مع واقع الأحداث“.

ولم يرد ريال مدريد على الفور على طلب التعليق على الحكم.

وكان الادعاء الفرنسي طالب أخيرا بسجن كريم بنزيما لمدة 10 أشهر مع وقف التنفيذ في قضية الابتزاز، إلا أن المحكمة قررت حس ببنزيما عامًا مع إيقاف التنفيذ.

وتعود القضية إلى عام 2015، عندما تعرض فالبوينا للابتزاز من مجهولين بشأن شريط فاضح، ونصحه بنزيما آنذاك بدفع الأموال للمبتزين.

وبنزيما هو واحد من خمسة أشخاص خضعوا للمحاكمة بسبب محاولة الابتزاز؛ ما أدى إلى استبعاده عن منتخب ”الديوك“ لمدة خمس سنوات ونصف السنة.

وطلب المدعي العام أحكاما تتراوح بين السجن 18 شهرا مع وقف التنفيذ والسجن حتى أربع سنوات للمتهمين الأربعة الآخرين.

ويتهم بنزيما بتحريضه فالبوينا على دفع مبلغ من المال للمبتزين الذين هددوا بالكشف عن فيديو حميم للأخير، وقد اعترف الأول حينذاك بتدخله في الموضوع بطلب من أحد المبتزين.

ولطالما نفى بنزيما هذه المزاعم قائلا إنه حاول مساعدة فالبوينا على الخروج من الموقف وليس الإيقاع به.

واستبعد اللاعبان من المنتخب الفرنسي منذ أواخر العام 2015 قبل عودة بنزيما في كأس أوروبا ”يورو 2020“ هذا الصيف، إذ خرج أبطال العالم من الدور الـ16 أمام سويسرا، قبل أن يحققوا أخيرا لقب دوري الأمم الأوروبية على حساب إسبانيا في النهائي بقيادة بنزيما.. فيما لم يستدع فالبوينا مجددا لصفوف ”الديوك“.