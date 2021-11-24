الصحف الرياضية: "فخ شريف" لريال مدريد.. مصير برشلونة.. و "عار" يوفنتوس

شكلت نتائج الثلاثاء في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، التي شهدت تأهل مانشستر يونايتد بعد الفوز على فياريال وتعقد مهمة برشلونة بعد التعادل السلبي أمام بنفيكا وفوز تشيلسي الكبير على يوفنتوس وفوز ليل وإشبيلية، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بأبرز مباريات الأربعاء وأهمها مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد ضد ميلان وريال مدريد ضد شيريف تيراسبول والهدف رقم 800 لكريستيانو رونالدو واهتمام نيوكاسل بالدولي الإنجليزي كيران تريبير وتوقع نجوم مانشستر يونايتد قدوم المدرب الأرجنتيني بوكيتينو.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على لقاء شيريف تيراسبول – ريال مدريد وأتلتيكو مدريد – ميلان في دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا وكتبت:“ مع الحواس الخمسة ”.

الصحيفة اهتمت بنتائج الأندية الإسبانية في دوري أبطال أوروبا خلال لقاءات الثلاثاء وكتبت عن تعادل برشلونة سلبيا أمام بنفيكا: ”برشلونة مضطر للفوز في ميونخ“ وعن فوز إشبيلية على فولفسبوغ كتبت: ”إشبيلية يفوز وعلى بعد فوز من التأهل “ وعن هزيمة فياريال أمام مانشستر يونايتد 2-0 كتبت: “ فياريال على بعد نقطة للتأهل والهدف رقم 800 لكريستيانو رونالدو“.

سبورت

ركزت الصحيفة على نتائج لقاءات الثلاثاء ولقاءات الأربعاء في دوري أبطال أوروبا وكتبت عن تعادل برشلونة سلبيا أمام بنفيكا: ”عمل معجزة في ميونخ“.

وعن فوز إشبيلية على فولفسبورغ الألماني كتبت: ”إشبيلية يفوز ويملك عدة خيارات“.

وعن هزيمة فياريال أمام مانشستر يونايتد 2-0 كتبت: ”فياريال يخسر ويعقد الحياة“.

وكتبت الصحيفة عن لقاء شيريف تيراسبول: ”ريال مدريد لحسم التأهل“ وعن لقاء أتلتيكو مدريد وميلان كتبت: ”أتلتيكو مدريد غير مسموح بمزيد من تضييع النقاط“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تعادل برشلونة سلبيا أمام بنفيكا في دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا وكتبت: ”مع كل شيء في ميونخ“.

كما تحدثت عن فوز إشبيلية على فولفسبورغ الألماني 2-0 وكتبت: ”فوز لمواصلة الحلم“.

الصحيفة اهتمت بلقاء شيريف تيراسبول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا وكتبت: ”لقاء فخ لريال مدريد“.

كما اهتمت بلقاءات أتلتيكو مدريد ضد ميلان ومانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان في دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا وكتبت: ”أتلتيكو مدريد لقاء حياة أو موت“ و ”بيب غوارديولا ضد ميسي وراموس في قائمة باريس سان جيرمان“.

آس

ركزت الصحيفة على تعادل برشلونة سلبيا أمام بنفيكا في دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا وكتبت: ”على حافة الإقصاء“.

كما تحدثت عن لقاءات شيريف – ريال مدريد وأتلتيكو مدريد – ميلان في دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا وكتبت: ”الفوز ثم الفوز“ و ”كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور ضد الحارس أثناسياديس“ و ”رفقة غريزمان وسواريز ضد ميلان“.

الصحيفة اهتمت بفوز إشبيلية على فولفسبورغ 2-0 وهزيمة فياريال أمام مانشستر يونايتد 2-0 وكتبت: “ إشبيلية يملك مصيره بيده“ و ”دي خيا يوقف وكريستيانو رونالدو يحسم“.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على فوز مانشستر يونايتد على فياريال 2-0 وتأهله لدور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا وتوقع لاعبيه قدوم بوكيتينو لتدريب الفريق وكتبت: ”يتوقع نجوم مانشستر يونايتد قدوم مدرب باريس سان جيرمان بوكيتينو، في نفس الوقت كريستيانو رونالدو يساعد مانشستر يونايتد على بلوغ دور الـ16“.

كما تحدثت الصحيفة عن رغبة نيوكاسل يونايتد بالتعاقد مع كيران تريبيير مدافع أتلتيكو مدريد وكتبت: ”نيوكاسل عين على تريبير“.

الصحيفة اهتمت بفوز تشيلسي 4-0 على يوفنتوس في دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا وتأهله لدور الـ16.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز ليل على ريد بول سالزبورغ النمساوي 1-0 في دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا وتصدر الفريق الفرنسي لمجموعته وكتبت: ”دفء القلب“.

كما اهتمت بلقاء مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا وكتبت: ”امتحان القوة“.

الصحف الإيطالية

كوريير ديل سبورت

ركزت الصحيفة على هزيمة يوفنتوس أمام تشيلسي 4-0 في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا وكتبت: ”يوفنتوس صغير“.

كما تحدثت عن تعادل أتلانتا أمام يونغ بويز 3-3 في دوري الأبطال وكتبت: ”أتلانتا مع التشويق، للتأهل يجب أن تفوز على فياريال“.

الصحيفة اهتمت بلقاء إنتر ميلان وشاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا وكتبت: ”إنتر ميلان تهمة سيموني إنزاغي: الآن التأهل لدور الـ16“.

كما اهتمت بفترة غياب النيجيري فيكتور أوسيمين عن نابولي وكتبت: ”نابولي 3 أشهر دون أوسيمين“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على هزيمة يوفنتوس الكبيرة 4-0 أمام تشيلسي في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا وكتبت: ”العار“.

كما اهتمت بتعادل أتلانتا 3-3 أمام يونغ بويز السويسري في دوري أبطال أوروبا وكتبت: ”أتلانتا إلى ما لا نهاية“.

الصحيفة اهتمت بلقاءات الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، ميلان ضد أتلتيكو مدريد وكتبت: ”ميلان البقاء أو الخروج“ ولقاء إنتر ميلان وشاختار دونيتسك وكتبت: ”كرة المقابلة لإنتر ميلان“.