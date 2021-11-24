ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا والأندية المتأهلة لدور الـ16

حسم مانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيان تأهلهما إلى دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا بعد فوزين مهمين على فياريال في إسبانيا ويوفنتوس في ستامفورد بريدج على التوالي الليلة الماضية.

وسجل كريستيانو رونالدو وجيدون سانشو هدفين قرب النهاية ليتغلب مانشستر يونايتد 2-صفر على مضيفه فياريال ويضمن التأهل إلى دور الستة عشر وذلك بعد يومين فقط من إقالة مديره الفني السابق أولي غونار سولشاير وقيادة مساعده مايكل كاريك الفريق أمام فياريال.

وتصدر يونايتد المجموعة السادسة بعشر نقاط من خمس مباريات، متقدما بفارق ثلاث نقاط عن فياريال الذي يمكن أن يتساوى مع يونايتد في حال فوزه في الجولة الأخيرة على ملعب أتلانتا الإيطالي صاحب المركز الثالث بست نقاط ويملك فرصة التأهل مع النادي الإنجليزي في حال فوزه على فياريال الشهر المقبل.

وفي المجموعة الثامنة، حسم تشيلسي حامل اللقب تصدره للمجموعة بعد فوزه الكبير 4-صفر على ضيفه ومنافسه الأول يوفنتوس الذي تأهل للأدوار الإقصائية منذ الجولة الماضية.

وسجل الثلاثي الصاعد من صفوف الناشئين تريفو تشالوبا وريس جيمس وكالوم هودسون-أودوي ثلاثة أهداف، وجاء الهدف الرابع من تيمو فيرنر ليفوز تشيلسي 4-صفر على يوفنتوس ويتصدر المجموعة ويتأهل لأدوار خروج المغلوب.

ويملك تشيلسي ويوفنتوس 12 نقطة من أربعة انتصارات وهزيمة واحدة لكل منهما أمام منافسه اللدود، لكن النادي اللندني يتصدر بفارق الأهداف قبل الجولة الأخيرة.

ويلعب تشيلسي في الجولة الأخيرة في روسيا أمام زينت سان بطرسبرغ بينما يستضيف يوفنتوس فريق مالمو السويدي في تورينو في الثامن من ديسمبر/كانون الأول المقبل.

برشلونة في موقف صعب

وتعقد موقف برشلونة عقب تعادله سلبيا على أرضه مع ضيفه بنفيكا البرتغالي في ثاني مباريات المدير الفني الجديد تشافي هرنانديز.

وتعني هذه النتيجة أن الفريق الثاني المتأهل إلى دور الستة عشر من المجموعة الخامسة برفقة بايرن ميونخ سيتحدد في الجولة الأخيرة من دور المجموعات عندما يلعب النادي الكتالوني في أليانز أرينا، بينما يستضيف بنفيكا فريق دينامو كييف في مواجهة سهلة على النادي البرتغالي.

ويتقدم برشلونة بنقطتين على بنفيكا قبل جولة واحدة على النهاية، لكنه يواجه مهمة صعبة في ختام المجموعة عندما يتجه إلى ألمانيا لمواجهة بايرن، الذي يملك سجلا مثاليا حتى الآن من خمسة انتصارات.

ويحتاج برشلونة صاحب المركز الثاني بسبع نقاط للفوز في ميونخ دون النظر لنتيجة مباراة بنفيكا ودينامو كييف في لشبونة وبالطبع فهي مهمة صعبة أمام النادي البافاري.

لكن من المرجح أن يلعب بايرن من دون بعض لاعبيه الأساسيين نظرا لتأهله بالفعل، كما أن جماهيره ستغيب عن المدرجات بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا حاليا، ما قد يجعل مهمة برشلونة أسهل نسبيا.

وفي المقابل يحتاج بنفيكا للفوز وخسارة أو تعادل برشلونة في أليانز أرينا ليقتنص المركز الثاني خلف بايرن ميونخ ليتأهل معه إلى دور الستة عشر نظرا لتفوقه في المواجهة المباشرة على النادي الكتالوني.

وفي المجموعة السابعة المتقاربة، فاز إشبيلية 2-صفر على فولفسبورغ ، في نتيجة فتحت المنافسة بين كل فرق المجموعة على مصراعيها لبلوغ الدور التالي.

ويتصدر ليل الفرنسي هذه المجموعة المتقلبة بثماني نقاط من خمس مباريات بينما يحتل سالزبورغ النمساوي المركز الثاني ولديه سبع نقاط، ويأتي إشبيلية ثالثا بست نقاط ويتذيل فولفسبورغ الترتيب برصيد خمس نقاط.

وسيتم حسم المركزين الأول والثاني المتأهلين من هذه المجموعة في الجولة الأخيرة الشهر المقبل عندما يلعب إشبيلية في ضيافة سالزبورغ في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول المقبل بينما يستضيف فولفسبورغ منافسه ليل.