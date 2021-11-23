ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا: ليفاندوفسكي يعزز صدارته

عزز البولندي روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ صدارته لترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعدما سجل أحد أهداف فريقه خلال الفوز على دينامو كييف الأوكراني 2-1.

وجاء هدف ليفاندوفسكي بطريقة رائعة في الدقيقة 14 وهو الهدف التاسع في النسخة الحالية للمهاجم البولندي ليبقى في صدارة ترتيب الهدافين متقدما على الفرنسي سيباستيان هيلير مهاجم أياكس أمستردام الهولندي والذي سجل 7 أهداف ويلعب الأربعاء رفقة فريقه أمام بيشكتاش التركي.

وهز ليفاندوفسكي الشباك بتسديدة خلفية رائعة في الدقيقة 14 ليهدي فريق صدارة المجموعة الرابعة، حيث أكد بايرن ميونخ زعامته لصدارة المجموعة، بفوز على مضيفه دينامو كييف الأوكراني 2 – 1، ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 15 نقطة في صدارة الترتيب، علما بأنه كان ضمن تأهله لدور الـ16، في المقابل توقف رصيد دينامو كييف عند نقطة واحدة في المركز الرابع.

في أجواء مناخية صعبة، تحت الثلج، ليفاندوفسكي يسجل من خلفية مزدوجة رائعة في شباك ديناموكييف.#دوري_أبطال_أوروبا #ucl #بايرن_ميونخ pic.twitter.com/syzQiAn9jl — إرم سبورت (@EremSports) November 23, 2021

وصعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد للمركز الثالث إثر تسجيله هدف جديد خلال فوز فريقه على فياريال 2-0 ليرفع رصيده إلى 6 أهداف.

ويحتل المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول والفرنسي كريستوفر نكونو مهاجم لايبزيغ الألماني المركز الرابع برصيد 5 أهداف ويلعبان الأربعاء رفقة فريقهم أمام بورتو وكلوب بروغ.

وسجل كل من الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي والألماني ليروي ساني مهاجم بايرن ميونخ والفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد 4 أهداف.

وعلى صعيد الأندية عزز بايرن ميونيخ صدارة أفضل هجوم في النسخة الحالية برصيد 19 هدف متقدما على مانشستر سيتي الذي سجل 15 هدف وأياكس الهولندي 14 هدف وليفربول الإنجليزي 13 هدف.

ويعتبر البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب وسط مانشستر يونايتد أفضل صانع أهداف برصيد 6 تمريرات حاسمة متفوقا على أنتوني لاعب أياكس بـ5 تمريرات حاسمة والألماني ليروي ساني لاعب بايرن ميونخ ب4 تمريرات حاسمة.

وفيما يلي ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا:

1 – البولندي روبيرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ): 9 أهداف

2-الفرنسي سيباستيان هيلير (أياكس): 7 أهداف

3-البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد): 6 أهداف

4-المصري محمد صلاح (ليفربول): 5 أهداف

الفرنسي كريستوفر نكونو (لايبزيغ): 5 أهداف

6-الألماني ليروي ساني (بايرن ميونخ): 4 أهداف

الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد): 4 أهداف

الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي) :4 أهداف