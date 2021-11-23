‏نتائج دوري أبطال أوروبا: بنفيكا يؤجل تأهل برشلونة لمباراة البايرن.. وتشيلسي يتأهل باكتساحه يوفنتوس

خيم التعادل السلبي على مواجهة برشلونة الإسباني وبنفيكا البرتغالي، يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ولم تفلح محاولات الفريقين في هز شباك الأخر طوال 90 دقيقة من المباراة التي أقيمت في ملعب ”كامب نو“ في مدينة برشلونة الإسبانية.

ورفع برشلونة رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني بفارق نقطتين عن بنفيكا صاحب المركز الثالث.

وسيكون على برشلونة الفوز على مضيفه بايرن ميونخ في الجولة السادسة والأخيرة أو التعادل مع خسارة منافسه بنفيكا أو تعادله مع ضيفه دينامو كييف الأوكراني في الجولة المقبلة.

وكان بايرن ميونخ متصدر الترتيب، قد أكد زعامته لصدارة المجموعة، بفوز على مضيفه دينامو كييف الأوكراني 2 – 1، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة ذاتها بالمجموعة الرابعة.

وسجل هدفي بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي وكينغسلي كومان في الدقيقتين 14 و42، فيما سجل هدف دينامو كييف دينيس غارماش في الدقيقة 70.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 15 نقطة في صدارة الترتيب، علما بأنه كان ضمن تأهله لدور الـ16، في المقابل توقف رصيد دينامو كييف عند نقطة واحدة في المركز الرابع.

تشيلسي يستحق يوفنتوس برباعية نظيفة ويتأهل لدور الـ16

في المجموعة الثامنة اكتسح تشيلسي الإنجليزي ضيفه يوفنتوس الإيطالي، بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن مباريات الجولة الخامسة بمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

افتتح تريفوه تشالوباه التسجيل للبلوز في الدقيقة 25 لينتهي الشوط الأول بتقدم تشيلسي بهدف نظيف.

وأضاف رييس جاميس الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 56، وعزز كالوم هودسون أودوي النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 58.

واختتم تيمو فيرنر رباعية تشيلسي في الدقيقة 95.

ولحق تشيلسي، بركب المتأهلين إلى دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا ليحجز البطاقة الثانية بعد يوفنتوس الذي ضمن تأهله إلى ثمن النهائي في وقت سابق.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد تشيلسي إلى 12 نقطة ليتساوى مع يوفنتوس ولكنه يخطف صدارة المجموعة الثامنة بفارق الأهداف.

جوردان يهدي إشبيلية الفوز وينعش آمال التأهل

سجل جوان جوردان هدفا مبكرا ليساعد إشبيلية على الفوز 2-صفر على فولفسبورغ في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء، في نتيجة فتحت المنافسة بين كل فرق المجموعة السابعة على بلوغ الدور التالي.

وأضاف البديل رافا مير الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع، ليحقق إشبيلية فوزه الأول في دور المجموعات هذا الموسم، لكن الفوز كان مستحقا بعدما صنع صاحب الأرض الكثير من الفرص، مقابل ظهور هجومي متواضع للفريق الألماني.

ويتصدر ليل المجموعة برصيد ثماني نقاط من خمس مباريات، وبفارق نقطة واحدة عن سالزبورغ ونقطتين عن إشبيلية، بينما يملك فولفسبورغ خمس نقاط.

وسيلعب إشبيلية في ضيافة سالزبورغ في الجولة الأخيرة في الثامن من ديسمبر كانون الأول، بينما يستضيف فولفسبورغ منافسه ليل.

زينيت يتأهل إلى الدوري الأوروبي بعد التعادل مع مالمو

منح هدف سجله ياروسلاف راكيتسكي من ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة التعادل 1-1 لعشرة لاعبين من زينيت سان بطرسبرج مع مضيفه مالمو في مباراتهما بالمجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء، ليضمن الفريق الروسي الانتقال إلى الدوري الأوروبي في العام الجديد.

وسجل لاعب الوسط الدنمركي سورين ريكس الهدف الأول للفريق السويدي في دور المجموعات في الدقيقة 28، عندما تلقى تمريرة فيليكو بيرمانتشيفيتش قبل أن يسدد كرة منخفضة على يسار الحارس ليمنح مالمو التقدم.

وأهدر زينيت فرصة ذهبية للتعادل من ركلة جزاء في بداية الشوط الثاني، كما طُرد دميتري تشيستياكوف لاعب الفريق الروسي لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 86.

لكن الإثارة لم تكن انتهت بعد واحتسبت مخالفة ضد ريكس لصالح أرتيم جيوبا داخل المنطقة في الوقت المحتسب بدل الضائع، ولم يخطئ راكيتسكي من علامة الجزاء.

وبهذه النتيجة ضمن زينيت، الذي يملك أربع نقاط، ألا يحتل مركزا أقل من الثالث في المجموعة خلف تشيلسي ويوفنتوس، ولكل منهما 12 نقطة. ولدى مالمو نقطة واحدة لكنه خسر خارج ملعبه أمام زينيت الذي يتفوق عليه أيضا في فارق الأهداف.