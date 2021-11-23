رونالدو وسانشو يرسلان مانشستر يونايتد إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا

سجل كريستيانو رونالدو وجيدون سانشو هدفين قرب النهاية ليتغلب مانشستر يونايتد غير المقنع 2-صفر على مضيفه فياريال ويضمن التأهل إلى دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

ودخل يونايتد المباراة وهو يدرك أن الانتصار سيضمن له الصعود إلى دور الستة عشر قبل جولة واحدة على نهاية دور المجموعات، لكن في أول مباراة بقيادة المدرب المؤقت مايكل كاريك، بدا الفريق الإنجليزي فاقدا الإبداع في الهجوم على إستاد لاسيراميكا.

وأتيحت لأصحاب الأرض الفرص الأخطر، وأنقذ ديفيد دي خيا حارس يونايتد فريقه بالعديد من التدخلات الجيدة، وكان أفضلها من أمام مانو تريجيروس.

لكن على عكس سير اللعب، اقتنص رونالدو الكرة بعد تمريرة سيئة من حارس فياريال خيرونيمو رولي ولم يستطع إيتيين كابو السيطرة عليها، ليسدد المهاجم البرتغالي من فوق الحارس ويعطي يونايتد التقدم في الدقيقة 78.

وبينما ضغط فياريال من أجل إدراك التعادل، شن الفريق الزائر هجمة مرتدة في الدقيقة 90 وأطلق سانشو تسديدة قوية استقرت في المرمى ليرسل يونايتد إلى صدارة المجموعة السادسة بعشر نقاط، متقدما بثلاث نقاط على فياريال الذي لا يستطيع الآن اللحاق بالفريق الإنجليزي المتفوق في سجل المواجهات المباشرة.

بايرن المبتلى بكوفيد يضمن الصدارة بفوزه 2-1 على دينامو

في مباراة أخرى تغلب بايرن ميونخ، الذي لعب دون ستة من لاعبيه بسبب كوفيد-19، على دينامو كييف 2-1 اليوم الثلاثاء ليضمن صدارة المجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم قبل جولة واحدة على نهاية دور المجموعات.

وتقدم بطل ألمانيا بهدفين في الشوط الأول عن طريق المهاجم روبرت ليفاندوفسكي، الذي هز الشباك بتسديدة خلفية رائعة في الدقيقة 14، وكينجسلي كومان قبل ثلاث دقائق على الاستراحة وسط هطول غزير للثلوج.

في أجواء مناخية صعبة، تحت الثلج، ليفاندوفسكي يسجل من خلفية مزدوجة رائعة في شباك ديناموكييف.#دوري_أبطال_أوروبا #ucl #بايرن_ميونخ pic.twitter.com/syzQiAn9jl — إرم سبورت (@EremSports) November 23, 2021

وقلص دينامو، الذي ودع الآن المنافسة على التأهل، الفارق بهدفه الأول في دور المجموعات هذا الموسم عن طريق دينيس جارماش في الدقيقة 70.

وتصدى حارس بايرن مانويل نوير لمحاولة خطيرة من الفريق الأوكراني في الدقيقة 75 ثم سدد دينامو في القائم في الوقت المحتسب بدل الضائع مع بحثه عن تسجيل التعادل في نهاية قوية للمباراة.

ويتصدر الفريق البافاري، الذي كان يتوق للتعافي سريعا بعد هزيمته المفاجئة 2-1 أمام أوجسبورج في الدوري الألماني يوم الجمعة، المجموعة برصيد 15 نقطة من خمسة انتصارات في خمس مباريات.

ويحتل برشلونة، الذي يواجه بنفيكا لاحقا، المركز الثاني ولديه ست نقاط ويأتي الفريق البرتغالي ثالثا بأربع نقاط، ويتذيل دينامو الترتيب بنقطة واحدة.