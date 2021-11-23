أندية دوري السوبر ترد على بيان البرلمان الأوروبي واليويفا

اعتمد البرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء قرارًا شاملاً بشأن السياسة الرياضية للاتحاد الأوروبي ودعا إلى اتخاذ إجراءات لحماية الرياضة من تهديد البطولات الانفصالية مثل دوري السوبر، لكن في الوقت نفسه ردت أندية ريال مدريد ويوفنتوس وبرشلونة المتبقية في المنافسة على بيان البرلمان الأوروبي.

وقالت شبكة ”ميدياست“ الإيطالية قد تمت الموافقة على قرار البرلمان الأوروبي من قبل الأغلبية الساحقة من الأعضاء الذين يمثلون 27 دولة عضو في الاتحاد.

وبالطبع رحب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) بقرار البرلمان الأوروبي واعتبره خطوة مهمة إلى الأمام في تطوير النموذج الأوروبي للرياضة على أساس القيم والتضامن والجدارة.

فلورنتينو بيريز: دوري السوبر الأوروبي أكبر من مجرد بطولة جديدة https://t.co/ts0riBZXPQ pic.twitter.com/i1hzztxM7G — إرم سبورت (@EremSports) November 20, 2021

ويتضمن تقرير توماس فرانكوفسكي عضو البرلمان الأوروبي واللاعب السابق في المنتخب البولندي توصيات محددة وقابلة للتنفيذ في مجالات مهمة مثل الحكم الرشيد والتضامن والمساواة بين الجنسين والتنوع والحقوق الأساسية والنزاهة في كرة القدم والاستدامة والصحة والرفاهية.

وجاء في بيان البرلمان الأوروبي ”بصفته مؤسسة سياسية رئيسية ، فإن برلمان الاتحاد الأوروبي مصمم على مواجهة التهديدات الرئيسة التي تواجه الرياضة في قارتنا. يدين أعضاء البرلمان الأوروبي بشدة المسابقات الانفصالية مثل ما يسمى بدوري السوبر لأنها تقوض قيم ومبادئ الرياضة الأوروبية، وتفكر فقط في مصالح النخبة والربح دون أي اعتبار لاتخاذ قرار شامل“.

كما يعارض البرلمان الأوروبي الاقتراح الأخير بشأن إقامة كأس العالم مرة كل سنتين، ويطلب من المنظمات الرياضية احترام الأجندة الحالية للأحداث الرياضية الدولية الكبرى، كما يدعو إلى تطوير الأطر التنظيمية لتحديث أنظمة انتقال اللاعبين وتلبية الاحتياجات والمعايير والأهداف الخاصة بالقارة.

وأضاف البيان: ”سيعمل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مع الاتحادات المحلية وأصحاب المصلحة الرئيسيين لكرة القدم الأوروبية – المشجعين واللاعبين والأندية والبطولات – لتنفيذ القرار وتنفيذ توصياته، يجب أن تستمر الهيئات والمؤسسات التي تدير الرياضة في العمل معًا بشكل وثيق لمعالجة أولويات أوروبا وأهداف السياسة العامة والنتائج الاجتماعية“.

ترحيب اليويفا

وفي هذا السياق، دعا الاتحاد الأوروبي (اليويفا) توماس فرانكوفسكي الذي كان وراء إصدار التقرير، للتحدث مع أصحاب المصلحة الرئيسيين لكرة القدم في الاجتماع العام المقبل لاتفاقية مستقبل كرة القدم الأوروبية المتوقع إصداره في أوائل عام 2022.

وفي حديثه عن القرار، قال السلوفيني ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي: ”رسالة البرلمان الأوروبي نيابة عن المواطنين واضحة: أوروبا والأوروبيون يعارضون بشدة المشاريع الانفصالية مثل دوري السوبر لأنهم يهددون قيم الرياضة الأوروبية، كرة القدم ليست سوقًا مصممة لتحقيق مكاسب النخبة والمكاسب المالية: إنها قصة نجاح أوروبية تفيد المجتمع ككل، سنواصل العمل مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز وحماية النموذج الرياضي الأوروبي في بلدنا كرة القدم“.

فتح "اليويفا" تحقيقا من أجل اتخاذ إجراءات انضباطية ضد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس بسبب محاولات إطلاق #دوري_السوبر_الأوروبي.#إرم_سبورت pic.twitter.com/wITZuBOA0b — إرم سبورت (@EremSports) May 12, 2021

دوري السوبر يرد على البرلمان الأوروبي واليويفا

وردت أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس المتبقية من 12 ناديا في دوري السوبر الأوروبي على بيان البرلمان الأوروبي، عبر أنس لاغراري وجون هان الممولين الراعيين لاقتراح الدوري السوبر في بيان جاء فيه.

”اقتراح دوري السوبر الأوروبي لا يعتبر دوريا منفصلا، على العكس من ذلك، فقد كان دائمًا خاضعًا تعاقديًا لضمان توافقه التام مع استمرار مشاركة الأندية في مسابقاتهم الوطنية“.

أما فيما يتعلق بالنص الذي وافق عليه البرلمان الأوروبي اليوم والذي أعلن فيه أعضاء البرلمان الأوروبي أنهم يعارضون ”المسابقات الانفصالية التي تهدد استقرار النظام البيئي الرياضي الأوروبي.

”هناك سؤال رئيس مفقود من تقرير اليوم“ وأوضح الممولان: ”لا توجد ظروف أخرى في أوروبا يمكن أن تكون فيها جهة تنظيمية احتكارية خاصة مثل اليويفا هي المهيمنة الوحيدة أيضًا.

”الغرض الرئيس من اقتراح دوري السوبر هو على وجه التحديد حماية كرة القدم الأوروبية من مثل هذه الانتهاكات من خلال فرض الامتثال الصارم للوائح المتعلقة باللوائح المالية العادلة“.