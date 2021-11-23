بعد تكرار أحداث الشغب.. الحكومة الفرنسية تدرس إجراء تغييرات في قوانين الرياضة

أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أنها تدرس إدخال تغييرات على القوانين الرياضية لتحسين الأمن في ملاعب كرة القدم، بعد تكرار أحداث العنف الأخيرة، والتي كان آخرها يوم الأحد الماضي، حين تم الاعتداء على لاعب أولمبيك مارسيليا ديميتري باييه.

وألغيت مباراة أولمبيك ليون وضيفه مارسيليا بشكل نهائي أول أمس الأحد ضمن الجولة الـ14 من دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم ”الليغ آ“، بعدما ألقى مشجعون زجاجة مياه على أرض الملعب، مما أدى إلى إصابة رأس ديميتري باييه، نجم وقائد الفريق الضيف.

لحظة إصابة ديميتري باييت بقارورة مياة التي تسببت بإيقاف مباراة ليون ومرسيليا.#ليًون_مارسًيليا #ليون_مارسيليا_الكلاسيكو pic.twitter.com/fmujrX7JQ8 — إرم سبورت (@EremSports) November 21, 2021

واجتمع وزير الداخلية جيرالد دارمانان، اليوم الثلاثاء، مع وزيري العدل والرياضة، إريك دوبون-موريتي وروكسانا ماراسينيو، على الترتيب، وممثلي هيئات كرة القدم الفرنسية.

وصرح دارمانان للصحافة في نهاية الاجتماع بأنه ”يجب تحسين نظم التحكم في الدخول إلى الملاعب“، مشيراً إلى أنه قد تم تحديد اجتماع آخر في غضون 15 يوماً لتقديم المقترحات إلى رئيس الوزراء جان كاستكس.

واعتبر وزير الداخلية أنه من الضروري تسريع عملية اتخاذ القرار التي تسمح بإيقاف مباراة ما وتحديد دور مندوبي الحكومة (المحافظين).

كما اعتبر دارمانين أنه من الضروري النظر في التغييرات في اللوائح التي تسمح بإجلاء ”الأقلية“ التي تتسبب في المشاحنات، بشكل سريع.

يذكر أنه بعد 4 دقائق فقط من بداية اللقاء قامت جماهير ليون بإلقاء قارورة مياه اصطدمت برأس ديميتري باييت لاعب مارسيليا، ليسقط على الأرض.

وسقط باييت أرضًا، حيث كان يستعد لتنفيذ ركلة ركنية بعد 5 دقائق من البداية، وطلب الحكم رودي باكيه من الفريقين العودة لغرف الملابس.

وتدخل الجهاز الطبي لعلاج باييت اللاعب المصاب في رأسه، وسط اعتراض من جميع لاعبي ليون، الذين قرروا الانصراف والعودة لغرفة خلع الملابس.

وخرج باييه من الملعب وهو يضع كيسًا من الثلج على رأسه.

بعد إلغاء مباراة مارسيليا.. إقامة مباريات أولمبيك ليون في الدوري الفرنسي خلف أبواب مغلقة https://t.co/FmEuwFIEu7 pic.twitter.com/kDGQuldQar — إرم سبورت (@EremSports) November 22, 2021

وقررت رابطة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، أمس الإثنين، إقامة مباريات أولمبيك ليون في المسابقة خلف أبواب مغلقة، حتى يتم الانتهاء من التحقيقات في شغب جماهيري بعد إلغاء مباراة ضد ضيفه أولمبيك مارسيليا، يوم الأحد، بسبب شغب المشجعين.

وشهد الدوري الفرنسي العديد من حالات الشغب هذا الموسم، وتم خصم نقطتين من نيس، واحدة منهما مع إيقاف التنفيذ، بعد اشتباك الجماهير مع لاعبي مرسيليا خلال مواجهة الفريقين في أغسطس/ آب.