أبيدال يعتذر لزوجته حياة بعد اكتشافها خيانته: "أستحق هذا الذل"

نشر إيريك أبيدال، لاعب نادي برشلونة السابق رسالة اعتذار عبر حسابه على إنستغرام لزوجته حياة؛ بعدما طلبت الأخيرة الطلاق على خلفية علاقة نجم برشلونة السابق بخيرة الحمراوي لاعبة فريق سيدات باريس سان جيرمان لكرة القدم.

وكانت حياة قد طلبت الطلاق من أبيدال على خلفية اكتشاف علاقة تجمعه بخيرة الحمراوي لاعبة باريس سان جيرمان، بعدما تم ذكر اسمه خلال تحقيقات الاعتداء عليها مؤخرا.

وكتب أبيدال عبر إنستغرام: ”أتمنى أن تسامحيني، ومهما كان قرارك تبقي في عيني امرأة حياتي، وأم أطفالي الرائعين، أنا أستحق هذا الذل حتى لو تم دفني حيا. الحمد لله، إن شاء الله سوف تسامحيني“.

وقام لاعب منتخب فرنسا السابق بعمل ”منشن“ لعدة وسائل إعلام فرنسية وإسبانية في رسالة اعتذاره الواضحة لزوجته.

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بداية الأزمة..

وكانت صحيفة ”لوموند“ الفرنسية قد قالت في وقت سابق، إن الشريحة الموجودة في هاتف خيرة الحمراوي كانت باسم أبيدال، بينما قالت صحيفة ”ليكيب“ إن حمراوي كانت متشككة في زوجة أبيدال، حياة، بعد أن تعرضت للهجوم يوم الخميس الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، أثناء خروجها لتناول العشاء في مطعم في منطقة بوا دو بولوني الباريسية مع أميناتا ديالو وساكيما قرشاوي، وبعض زميلاتها في باريس سان جيرمان.

وأدى الاعتداء على خيرة حمراوي لاعبة باريس سان جيرمان قبل لقاء الفريق أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا للسيدات، لاعتقال زميلتها أميناتا ديالو في البداية، واتهمت بكونها دبرت الاعتداء لأخذ مكانها في الفريق ولتنافسهما على نفس المركز.

وأطلق سراح أميناتا ديالو وتم توجيه الاتهام لإيريك أبيدال لكونه كان على علاقة مع حمراوي خلال لعبها في برشلونة، ولكون أحد المعتدين قال: ”هذا جزاء من يربط علاقة مع رجل متزوج“.

وتتجه أصابع الاتهام لحياة أبيدال في تهمة الاعتداء على خيرة حمراوي، وذكرت تقارير إعلامية أنها انتقمت منها بسبب علاقتها بزوجها.

وذكرت جينفر لوسادا محامية حياة أبيدال أن موكلتها طلبت الاستماع لها في أسرع وقت لوضع حد للشائعات التي تربطها بقضية الاعتداء على حمراوي.

وكانت خيرة حمراوي قد روت تفاصيل الاعتداء عليها حين كانت عائدة رفقة زميلتها أميناتا ديالو وسكينة قرشاوي من عشاء مع اللاعبات.

وبعد مغادرة قرشاوي كانت أميناتا ديالو في طريقها لإيصال حمراوي إلى منزلها، حيث اعترض طريقهما رجلان ملثمان وأنزلا حمراوي أرضا، وتم ضربها بقضيب، حيث كان يستهدف ساقها بشكل كبير، ولم يتم الاعتداء على زميلتها.

وكانت 4 لاعبات من فريق باريس سان جيرمان قد تلقين اتصالات من رجل مسجون في ليون، تتعلق بعلاقات مع رجال متزوجين.