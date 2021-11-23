الصحف الرياضية: أول نهائي لتشافي.. وكريستيانو رونالدو هو الخطر

شكلت لقاءات الثلاثاء في دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وأبرزها لقاءات برشلونة ضد بنفيكا وفياريال ضد مانشستر يونايتد وإشبيلية ضد فولفسبورغ، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف بفوز بيدري نجم برشلونة الشاب بجائزة الفتى الذهبي، ومفاوضات مانشستر يونايتد مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، وتصريحات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حول برشلونة وباريس سان جيرمان وتشافي، وتصريحات فينيسيوس جونيور بشأن اختياره ريال مدريد على حساب برشلونة.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية..

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على حوارها مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان وكتبت :“ ميسي: أنا بحالة جيدة جدا ، وأتأقلم مع باريس سان جيرمان ”.

الصحيفة اهتمت بلقاء برشلونة وبنفيكا في دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا وكتبت :“ تشافي يواجه أول نهائي كمدرب لبرشلونة.

كما اهتمت الصحيفة بلقاءي إشبيلية – فولسبورغ وفياريال – مانشستر يونايتد في دوري الأبطال.

سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء برشلونة وبنفيكا الحاسم في دوري أبطال أوروبا وكتبت :“أول نهائي لتشافي“.

كما تحدثت عن فوز بيدري لاعب برشلونة بجائزة الفتى الذهبي وكتبت :“بيدري يفوز بجائزة الحذاء الذهبي“.

الصحيفة اهتمت بلقاءي إشبيلية – فولفسبورغ وفياريال – مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ فياريال من أجل المركز الأول ”.

كما اهتمت بمفاوضات مانشستر يونايتد مع مدرب باريس سان جيرمان لخلافة سولشاير وكتبت :“ مانشستر يونايتد يتفاوض مع بوكيتينو ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز بيدري بجائزة الفتى الذهبي وترشيح لاعبات من فريق برشلونة للسيدات لجائزة الأفضل في العالم من طرف الفيفا وكتبت :“ برشلونة الذهبي ”.

كما تحدثت عن لقاء برشلونة وبنفيكا في دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا وكتبت :“ إنه نهائي ”.

الصحيفة اهتمت بلقاءي دوري الأبطال فياريال – مانشستر يونايتد و إشبيلية – فولفسبورغ.

آس

ركزت الصحيفة على حوارها مع البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد وكتبت :“ بين ريال مدريد وبرشلونة اخترت بشكل جيد ”.

كما اهتمت بلقاءات الأندية الإسبانية في دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا وكتبت عن لقاء برشلونة وبنفيكا :“ نهائي بغيابات “ وعن لقاء فياريال ومانشستر يونايتد :“ كريستيانو رونالدو هو الخطر “ وعن لقاء إشبيلية وفولفسبورغ :“ القطار الأخير لإشبيلية ”.

الصحيفة اهتمت بفوز بيدري نجم برشلونة الشاب بجائزة الفتى الذهبي.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على رغبة مانشستر يونايتد في التعاقد مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو لخلافة سولشاير وكتبت :“ مانشستر يونايتد يريد بوكيتينو ”.

كما تحدثت عن تجديد الاتحاد الإنجليزي عقد غاريث ساوثجيت مدرب المنتخب الإنجليزي.

الصحيفة اهتمت بلقاء فياريال ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا بعد إقالة المدرب سولشاير وتصريحات هاري ماغوير وكتبت :“ ماغوير : إنه خطؤنا وأولي سولسكاير يذهب للانطلاقة مجددا ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على مشكلة الشغب في الملاعب الفرنسية التي أدت لاعتداءات على اللاعبين وإيقاف عدة لقاءات وكتبت :“ كيف نقف من جديد ؟ ”.

كما اهتمت بلقاء ليل وريد بول سالزبورغ في دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا وكتبت :“ ليل يهاجم المتصدر ”.

الصحف الإيطالية

كورييري ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على الهزيمة الأولى لميلان ونابولي في الدوري الإيطالي وتأثيرها على صراع اللقب وكتبت :“ فوضى في نابولي “ و “ لقب الدوري بين 3 فرق لكن سباليتي المرشح الأقوى ”.

كما اهتمت بهدية جوزيه مورينيو مدرب روما للاعبه الغاني فيليكس جيان بعد تسجيله هدفي الفوز على جنوة وكتبت :“ مورينيو يرد الهدية لفيليكس ”.

الصحيفة اهتمت بلقاء أتلانتا ويونغ بويز السويسري في دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا وكتبت :“ أتلانتا يلعب من أجل كل شيء ”.