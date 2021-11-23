ميسي يؤكد عودته لبرشلونة "يوما ما" لمساعدة النادي

أكد النجم ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان أنه سيعود إلى برشلونة يوما ما ”لأنه منزله“ ويريد مساعدة النادي الكتالوني الذي رحل عنه الموسم الماضي بكل ما في وسعه، مؤكدا أن زميله السابق تشافي هرنانديز المدير الفني الحالي للفريق يعرف كل شيء عن النادي منذ أن كان طفلا، وتوقع له النجاح.

واستقبل ميسي البالغ عمره 34 عاما صحيفة ”ماركا“ في منزله في باريس بمناسبة حصوله على لقب هداف الليغا الموسم الماضي وذلك للمرة الثامنة في مسيرته مع برشلونة.

وقد تحدث قائد الأرجنتين في مقابلة مطولة عن رغبته في العودة إلى برشلونة من جديد، حيث كان هادئا في المقابلة وسعيدا ومتكيفا مع فريقه الجديد والعاصمة الفرنسية بشكل أفضل مما كان متوقعًا.

وبمجرد استقراره في منزله وبدء الحياة اليومية الروتينية واستقرار عائلته في المنزل، تحولت الأمور للسير بسلاسة، ما منحه وزوجته أنتونيلا راحة البال، ويمكنه الآن التركيز على كرة القدم ومحاولة تحقيق الأهداف التي حددها ناديه الفرنسي وأهمها بالطبع الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

لكنه قال أيضًا: ”يقول الجميع إننا المرشحون البارزون للفوز بدوري الأبطال، ولن أنكر أننا أحد المرشحين، لكننا ما زلنا بحاجة إلى بعض الأشياء لنكون فريقًا قويًا حقًا. إمكانات الفريق هائلة مع وجود العديد من اللاعبين ذوي الجودة الهائلة“.

”ليس من السهل دائمًا اللعب في فريق مليء بالنجوم، لكن غرفة الملابس صحية ومتماسكة للغاية. وأمر رائع أن يكون سيرجيو راموس زميلا لي في الفريق“.

ولم يشارك راموس مع فريقه الجديد باريس سان جيرمان حتى الآن، إذ إنه مصاب منذ انضمامه من ريال مدريد في صفقة مجانية في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

بالطبع تحدث ميسي أيضًا عن برشلونة، حيث يعيش في طور إعادة البناء ويقوده الآن تشافي بعد إقالة الهولندي رونالد كومان المدير الفني السابق، إذ أكد النجم الأرجنتيني أن التعاقد مع زميله السابق تشافي سيؤتي ثماره، موضحا: ”مع تشافي برشلونة سينمو ، إنه مدرب يعرف الكثير عن النادي منذ طفولته. إنه شخص مهم جدًا للشباب، شخص سيجعل برشلونة ينمو كثيرًا، ولا شك لدي في ذلك“.

كما تحدث قائد الأرجنتين عن حياته في باريس وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وانضمام زميله السابق البرازيلي داني ألفيس إلى برشلونة وكأس العالم في مقابلة مطولة ستنشرها الصحيفة الإسبانية الواسعة الانتشار كاملة يوم الثلاثاء.