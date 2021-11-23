صحفي إسباني: تم إبلاغ ميسي بفوزه بالكرة الذهبية 2021

قال الصحفي الإسباني سيرجيو غونزاليس عبر حسابه على تويتر إن القائمين على جائزة الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة ”فرانس فوتبول“ لأفضل لاعب في العالم أبلغت النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أنه سيحصد جائزة 2021.

وأصبح الصراع مفتوحا على الكرة الذهبية، التي هيمن عليها ميسي وكريستيانو رونالدو في السنوات الأخيرة، مع تقدمهما في العمر وتألق لاعبين آخرين مثل كريم بنزيما وروبرت ليفاندوفسكي وجورجينيو في 2021.

لكن تصريحات الصحفي البارز، في حال صحتها، ستمنح مهاجم باريس سان جيرمان الجديد الكرة الذهبية للمرة السابعة في تاريخه في رقم قياسي جديد.

وتتجه الأنظار صوب العاصمة الفرنسية باريس، يوم الاثنين المقبل، لمتابعة حفل جوائز الكرة الذهبية لعام 2021.

ويتنافس 30 لاعبا من مختلف جنسيات وقارات العالم، لاختيار الأفضل بينهم خلال حفل مجلة ”فرانس فوتبول“ الفرنسية، بعدما ألغيت الجائزة العام الماضي ضمن الإجراءات المتبعة ضد تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، قبل أن تعود للحياة مرة أخرى.

وأحرز ميسي هدفه الأول في الدوري الفرنسي ليبتعد باريس سان جيرمان في الصدارة بفارق 12 نقطة رغم أنه لعب لنحو نصف ساعة بعشرة لاعبين في الفوز 3-1 على ضيفه نانت يوم السبت الماضي.

وهز ميسي الشباك بتسديدة من خارج منطقة الجزاء قبل ثلاث دقائق من النهاية ليضيف هذا الهدف إلى ثلاثة أهداف أخرى مع باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا منذ انضمامه قادما من برشلونة مطلع الموسم الحالي، لكنه عجز عن هز الشباك في خمس مباريات في الدوري الفرنسي قبل هدفه في نانت.

وما يدعم فوز ميسي بالكرة الذهبية للمرة السابعة في تاريخه قيادته منتخب بلاده الأرجنتين للفوز بكأس كوبا أمريكا 2021، وهو أول لقب كبير يحصده مع الأرجنتين وجاء على حساب الغريم التقليدي البرازيل وعلى أرضه.

لكن الهداف التاريخي لبرشلونة لم يحقق مع ناديه الكتالوني السابق سوى كأس ملك إسبانيا الموسم الماضي، وفي حال فوزه بالكرة الذهبية في 2021 سيضمها إلى آخر جوائزه من المجلة الفرنسية التي حصدها في 2019.

وانفرد ابن الـ34 عاما بالرقم القياسي الذي كان يتشاركه مع غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الحالي، بعد فوزه بالجائزة أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015، 2019.