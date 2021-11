تعليق عنصري يطغى على لحظة تسلم فيلكس أفينا جيان هدية ثمينة من مورينيو (فيديو)

طغى تعليق عنصري على اللحظة المؤثرة التي أهدى فيها جوزيه مورينيو مدرب روما لاعبه الشاب فيلكس أفينا-جيان حذاء جديدا عقب هدفيه المذهلين، إثر مشاركته كبديل قرب النهاية في الفوز 2/0 على جنوة بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، أمس الأحد.

وفي مقطع فيديو بثه المهاجم الغاني، اليوم الإثنين، يمكن سماع صوت شخص بعيدا عن الكاميرا يقول بالإيطالية: ”يوجد موز بالداخل“، وذلك عندما كان يستكشف الشاب البالغ من العمر 18 عاما ما بداخل الحقيبة التي منحها له مدربه البرتغالي.

José Mourinho promised to buy wonderkid Felix Afena-Gyan [born in 2003!] new €800 shoes after match-winning brace for AS Roma in 10 minutes…

…and he did it. “He was dreaming of these shoes, so I thought: let’s do it”. 🎥⤵️ @ohenegyanfelix9 pic.twitter.com/uY5ewVaQEu

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 22, 2021