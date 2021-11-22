تعليق عنصري يطغى على لحظة تسلم فيلكس أفينا جيان هدية ثمينة من مورينيو (فيديو)

طغى تعليق عنصري على اللحظة المؤثرة التي أهدى فيها جوزيه مورينيو مدرب روما لاعبه الشاب فيلكس أفينا-جيان حذاء جديدا عقب هدفيه المذهلين، إثر مشاركته كبديل قرب النهاية في الفوز 2/0 على جنوة بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، أمس الأحد.

وفي مقطع فيديو بثه المهاجم الغاني، اليوم الإثنين، يمكن سماع صوت شخص بعيدا عن الكاميرا يقول بالإيطالية: ”يوجد موز بالداخل“، وذلك عندما كان يستكشف الشاب البالغ من العمر 18 عاما ما بداخل الحقيبة التي منحها له مدربه البرتغالي.

José Mourinho promised to buy wonderkid Felix Afena-Gyan [born in 2003!] new €800 shoes after match-winning brace for AS Roma in 10 minutes… …and he did it. “He was dreaming of these shoes, so I thought: let’s do it”. 🎥⤵️ @ohenegyanfelix9 pic.twitter.com/uY5ewVaQEu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 22, 2021

ولم يعلق مورينيو أو أفينا-جيان، الذي كان يتحدث بالإنجليزية، على التصريح الذي صدر من الشخص المجهول عندما كان المهاجم الشاب يفرغ محتويات صندوق الهدية.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من النادي.

وقال فيلكس أفينا-جيان​ عبر حسابه في موقع ”إنستغرام“: ”قرأت الكثير من التعليقات عن الفيديو الذي نشرته في وقت سابق اليوم بشأن لحظة مميزة بالنسبة لي مع المدرب“.

وأضاف: ”أريد أن أؤكد لكم جميعا أنني لم أشعر بالإهانة من التعليق الذي سُمع في خلفية الفيديو بأي شكل من الأشكال، وأعتقد حقا أنه لم يكن هناك أي نية عنصرية من هذا التعليق“.

وتابع ”منذ أول يوم وصلت فيه للنادي تم الترحيب بي في العائلة من الجميع، الذين يمزحون معي كما يفعل جميع أفراد العائلة. لأنهم يرون أنني أتناول الموز بكثرة ليصبح ذلك شيئا نضحك عليه أحيانا وأعتقد أن هذا التعليق كان مثالا اخر على ذلك“.

وجاء الفيديو، الذي انتشر بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب مشاركة أفينا-جيان كبديل، ليسجل هدفين رائعين في فوز روما 2/0 على جنوة، أمس الأحد.

https://twitter.com/MaxiFriggieri/status/1462538736793759744​

وعقب المباراة قال مورينيو إن ”وعده (أفينا-جيان) بزوج من الأحذية تعجبه يكلف نحو 800 يورو (899.20 دولار)“، وأوفى المدرب البرتغالي بوعده.

وشارك الشاب، الذي حضر إلى روما من بلده غانا للانضمام إلى فريق تحت 19 عاما في يناير كانون الثاني الماضي، لأول مرة مع الفريق الأول الشهر الماضي، ولم يبدأ أي مباراة معه حتى الآن.

وشارك في آخر ربع ساعة من مباراة جنوة، وأحدث فارقا كبيرا عندما سجل الهدف الأول قبل أن يطلق تسديدة هائلة في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليصعد بفريق المدرب مورينيو للمركز الخامس في ترتيب الدوري.

وقال أفينا-جيان لموقع روما على الإنترنت: ”مورينيو علمني الكثير وأنا أتعلم منه الكثير. إنه حقق الكثير من الإنجازات خلال مسيرته، كما أنه شخص رائع. أنا سعيد بالعمل معه“.

وتولى مورينيو تدريب روما في مايو الماضي، ويحتل الفريق المركز السادس في ترتيب الدوري الإيطالي وفي رصيده 22 نقطة من 13 مباراة، ويتأخر بـ10 نقاط عن نابولي وميلان المتصدرين.

وبحسب موقع ”transfermarkt“، فإن مورينيو أدار 19 مباراة لروما، حقق خلالها الفوز في 11 مرة، وتعادل مرتين وخسر 6.

ومن المقرر أن يلعب روما مع زوريا لوهانسك الأوكراني يوم الخميس في الجولة الخامسة من دوري المؤتمر الأوروبي.