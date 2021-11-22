قائمة المرشحين لنيل جائزة The Best لأفضل لاعب في العالم 2021

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الإثنين، قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في العالم للعام 2021 ”The Best“.

وتواجد النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول ضمن قائمة المرشحين التي تضم 11 لاعبًا للحصول على الجائزة المرموقة.

📲 BREAKING: The candidates shortlisted for #TheBest FIFA Football Awards™ 2021 have been announced 🏆 The winners will be revealed at an online ceremony on 17 January 2022 📰 READ 👉 https://t.co/EwWqYTFz95 pic.twitter.com/TIaLDMAULE — FIFA.com (@FIFAcom) November 22, 2021

ويتنافس صلاح مع الفرنسي نغولو كانتي وجورجينيو لاعبي تشيلسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد، والبلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي.

وفيما يلي قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2021 ”The Best“:

-كريم بنزيما، فرنسا، ريال مدريد.

-كيفين دي بروين، بلجيكا، مانشستر سيتي.

-كريستيانو رونالدو، البرتغال، مانشستر يونايتد.

-إيرلينغ هالاند، النرويج، بروسيا دورتموند.

-جورجينيو، إيطاليا، تشيلسي.

-نغولو كانتي، فرنسا، تشيلسي.

-روبرت ليفاندوفسكي، بولندا، بايرن ميونخ.

-كيليان مبابي، فرنسا، باريس سان جيرمان.

-ليونيل ميسي، الأرجنتين، باريس سان جيرمان.

-نيمار، البرازيل، باريس سان جيرمان.

-محمد صلاح، مصر، ليفربول.

وسيُفتح باب التصويت اليوم الإثنين 22 نوفمبر، ويغلق يوم الجمعة 10 ديسمبر 2021، وسيتم الإعلان عن المرشحين خلال الفترة القليلة المقبلة.

🏆 Nominees: #TheBest FIFA Men's Player Karim Benzema

Kevin De Bruyne

Cristiano Ronaldo

Erling Haaland

Jorginho

N’Golo Kanté

Robert Lewandowski

Kylian Mbappé

Lionel Messi

Neymar

Mohamed Salah 🗳 VOTE NOW 👉 https://t.co/RustQcOw6D pic.twitter.com/0MsRp4Dw6T — FIFA.com (@FIFAcom) November 22, 2021

وفيما يلي قائمة المدربين المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم للعام 2021:

-أنطونيو كونتي، إيطاليا، إنتر ميلان/ توتنهام.

-هانز فليك، ألمانيا، بايرن ميونخ/منتخب ألمانيا.

-بيب غوارديولا، إسبانيا، مانشستر سيتي.

-روبرتو مانشيني، إيطاليا، منتخب إيطاليا.

-ليونيل سكالوني، الأرجنتين، منتخب الأرجنتين.

-دييغو سيميوني، الأرجنتين، أتلتيكو مدريد.

-توماس توخيل، ألمانيا، تشيلسي.

يذكر أن يورغن كلوب مدرب ليفربول فاز بجائزة أفضل مدرب العام الماضي، بعد تفوقه على هانز فليك ومارسيلو بيلسا.

وفيما يلي قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس في العالم 2021

-أليسون بيكر، البرازيل، ليفربول.

-جيانلويجي دوناروما، إيطاليا، ميلان/باريس سان جيرمان.

-إدوارد ميندي، السنغال، تشيلسي.

-مانويل نوير، ألمانيا، بايرن ميونخ.

-كاسبر شمايكل، الدنمارك، ليستر سيتي.

وستكون جوائز THE BEST مقسمة كالتالي:

-أفضل لاعبة في العالم

-أفضل لاعب في العالم

-أفضل مدربة في العالم

-أفضل مدرب في العالم

-أفضل حارسة مرمى في العالم

-أفضل حارس مرمى في العالم

-أفضل 11 لاعبة في العالم

-أفضل 11 لاعبا في العالم

-جائزة الروح الرياضية

-جائزة أفضل هدف في العالم ”بوشكاش“.

-جائزة مشجع الفيفا.

"فيفا" يعلن رسميا موعد حفل جوائز THE BEST https://t.co/V9KB2G79ng pic.twitter.com/jPkjHqZJdw — إرم سبورت (@EremSports) November 9, 2021

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز بالجائزة في حفل يقام يوم 17 يناير 2022، في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم بمدينة زيورخ السويسرية، تماشيًا مع إجراءات الصحة العامة.

وفاز المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الألماني بجائزة أفضل لاعب في العالم في العام الماضي، بعد التفوق على الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.