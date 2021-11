قائمة المرشحين لنيل جائزة The Best لأفضل لاعب في العالم 2021

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الإثنين، قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في العالم للعام 2021 ”The Best“.

وتواجد النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول ضمن قائمة المرشحين التي تضم 11 لاعبًا للحصول على الجائزة المرموقة.

📲 BREAKING: The candidates shortlisted for #TheBest FIFA Football Awards™ 2021 have been announced

🏆 The winners will be revealed at an online ceremony on 17 January 2022

📰 READ 👉 https://t.co/EwWqYTFz95 pic.twitter.com/TIaLDMAULE

— FIFA.com (@FIFAcom) November 22, 2021