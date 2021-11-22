أليغري يعترف: يوفنتوس يعاني من قلة الأهداف منذ رحيل كريستيانو رونالدو

قال ماسيمليانو أليغري مدرب يوفنتوس، اليوم الإثنين، إن فريقه سيخوض اختبارا مهما في معركته مع تشيلسي لاحتلال صدارة المجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لكنه اعترف بأن فريقه لا يزال يكافح من أجل تسجيل الأهداف منذ رحيل كريستيانو رونالدو.

وسينتقل الفريق الإيطالي إلى لندن بعد تأهله بالفعل إلى دور الـ16 إثر فوزه في أربع مباريات متتالية وحصد العلامة الكاملة، ويتفوق بفارق ثلاث نقاط عن متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز.

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لكن تشيلسي، الذي خسر 0/1 أمام يوفنتوس في تورينو سبتمبر أيلول الماضي، يستهدف إقصاء فريق المدرب أليغري من صدارة المجموعة وقد يستعيد صفقته القياسية روميلو لوكاكو بعد تعافيه من الإصابة للمساعدة أمام يوفنتوس.

وقال أليغري في مؤتمر صحفي: ”سنخوض مباراة الغد من أجل حسم صدارة المجموعة أمام متصدر الدوري الإنجليزي وحامل لقب دوري أبطال أوروبا.

وأضاف ”في وجود روميلو سيلعبون بشكل مختلف. دونه سيعتمدون على الهجمات المرتدة من خلال الاعتماد على لاعبين يتميزون بالسرعة. سيكون اختبارا مهما لنا“.

ويعاني يوفنتوس محليا هذا الموسم، حيث فاز في ست من 13 مباراة في الدوري بينها الانتصار 2/0 على لاتسيو في روما يوم السبت الماضي، ليحتل المركز الثامن في المسابقة.

ويتصدر باولو ديبالا هدافي الفريق هذا الموسم بستة أهداف في كافة المسابقات، لكن أليغري قال إن الدولي الأرجنتيني قد لا يشارك أمام تشيلسي نظرا لأنه لا يزال يعاني من الإصابة.

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وطالب المدرب الإيطالي لاعبيه بالمزيد من الفعالية الهجومية مع استمرار معاناة الفريق لتسجيل الأهداف منذ رحيل رونالدو هداف الدوري الموسم الماضي، وانتقاله إلى مانشستر يونايتد الصيف الماضي.

وقال أليغري: ”يتعين علينا تحسين إنهاء الهجمات. نصنع فرصا جيدة لكن نرتكب الأخطاء في اللمسة الأخيرة.

وأضاف ”في كل مكان ذهب إليه كريستيانو كان دائما الهداف. لدينا العديد من اللاعبين القادرين على تسجيل الأهداف لكن حاليا لا نجدهم“.

وانضم رونالدو ليوفنتوس قادما من ريال مدريد صيف العام 2018 مقابل أكثر من 100 مليون يورو، وسجل اللاعب البرتغالي مع يوفنتوس 101 هدف، وقدم 22 تمريرة حاسمة، خلال 134 مباراة في مختلف المسابقات، بينها 81 هدفا خلال 98 مباراة في الدوري الإيطالي.