الصحف الرياضية: عاصفة ريال مدريد في غرناطة.. تشافي دون هدنة.. وتسديدة فراق سولشاير

شكلت إقالة النرويجي أولي جونار سولشاير من تدريب مانشستر يونايتد والمرشحون لخلافته ونتائج لقاءات الدوري الأوروبية وأبرزها فوز ريال مدريد على غرناطة وتصدره الدوري الإسباني واشتعال الصراع على لقب الدوري الإيطالي بعد فوز إنتر ميلانو على نابولي وفوز توتنهام ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الإثنين.

كما اهتمت الصحف بإلغاء لقاء أولمبيك ليون وأولمبيك مارسيليا في الدوري الفرنسي بعد رمي الجماهير زجاجة على اللاعب ديمتري باييت وتأثير تشافي هيرنانديز في غرف ملابس برشلونة ونتائج جائزة قطر للفورمولا وان وفوز الألماني زفيريف بالبطولة الختامية للاعبي التنس.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية..

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد الكبير على غرناطة 4-1، وتصدره ترتيب الدوري الإسباني، وكتبت ”عرض “ و ”ريال مدريد يسحق غرناطة، ويتصدر منفردا الدوري الإسباني“.

كما تحدثت عن احتلال الإسباني فيرناندو ألونسو المركز الثالث في جائزة قطر للفورمولا وان وكتبت ”ألونسو ثالث“.

الصحيفة اهتمت بتعادل ريال سوسيداد سلبيا أمام فالنسيا وفشله في استعادة الصدارة من ريال مدريد وكتبت ”فالنسيا يترك ريال سوسيداد دون صدارة“.

سبورت

ركزت الصحيفة على تأثير تشافي هيرنانديز في غرفة ملابس برشلونة وغيابات لقاء بنفيكا في دوري أبطال أوروبا وكتبت “ برفقة تشافي سنعطي أكثر “ و ”تشافي دون ظهيرين أمام بنفيكا“.

كما اهتمت بفوز ريال مدريد على غرناطة 4-1 في الدوري الإسباني وكتبت “ كان ريال مدريد عاصفة في غرناطة ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على برشلونة ومدربه تشافي هيرنانديز الذي يسعد للقاء مصيري في دوري أبطال أوروبا أمام بنفيكا وكتبت ”تشافي دون هدنة ”.

كما تحدثت عن فوز ريال مدريد على غرناطة 4-1 في الدوري الإسباني وكتبت “ كيفية فوز ريال مدريد على فريق هش دفاعيا ”.

الصحيفة اهتمت بإقالة مانشستر يونايتد لمدربه النرويجي أولي جونار سولشاير واحتلال السائق الإسباني فرناندو ألونسو المركز الثالث في جائزة قطر للفورمولا وان وكتبت “ ألونسو البوديوم بعد مرور 6 سنوات“.

آس

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد 4-1 على غرناطة وتصدره الدوري الإسباني وتألق فينيسيوس جونيور وكتبت “ اللاعب ”.

كما تحدثت عن احتلال الإسباني فيرناندو ألونسو المركز الثالث في جائزة قطر للفورمولا وان وكتبت “ السحر عاد ”.

الصحيفة اهتمت بتوقيف وإلغاء لقاء أولمبيك ليون وأولمبيك مارسيليا في الدوري الفرنسي بسبب شغب الجماهير وكتبت “ زجاجة وتعليق ”.

كما اهتمت بفوز الألماني زفيريف ببطولة لاعبي التنس الختامية.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على إقالة النرويجي أولي جونار سولشاير من تدريب مانشستر يونايتد وتصريحاته وكتبت ”قدم سولشاير تسديدة فراق لإخفاقه في مانشستر يونايتد وهو يقول: تستحقون أفضل من هذا ”.

كما اهتمت بفوز توتنهام على ليدز يونايتد 2-1 ومانشستر سيتي 3-0 على إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على إقالة النرويجي أولي جونار سولشاير وترشيح الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو لخلافته وكتبت “ بوكيتينو في ممر سريع ”.

كما اهتمت بفوز توتنهام على ليدز يونايتد 2-1 وكتبت ”كونتي شعور حار جدا بتوتنهام ”.

الصحيفة اهتمت بمانشستر سيتي جار مانشستر يونايتد وكتبت ”الجيران المزعجون في السرعة القصوى“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على إلغاء لقاء أولمبيك ليون وأولمبيك مارسيليا قمة الدوري الفرنسي الدرجة الأولى بعد ضرب مشجع للاعب ديمتري باييت بزجاجة ماء وتوقف اللقاء لفترة طويلة قبل أن يقرر الحكم عدم إكماله وكتبت “ ليلة أخرى من العار ”.

الصحف الإيطالية

كورييري ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على فوز إنتر ميلان على نابولي 3-2 وإشعال الصراع على لقب الدوري الإيطالي وكتبت “ إنتر ميلانو يبدأ من جديد ”.

كما اهتمت بفوز روما على جنوة 2-0 بفضل تألق الغاني الشاب جيان وكتبت ”روما فيليكس يفوز مورينيو ”.

الصحيفة اهتمت بقيادة كونتي توتنهام للفوز على ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز وفوز البريطاني لويس هاميلتون بجائزة قطر للفورمولا وان والألماني زفيريف ببطولة لاعبي التنس الختامية.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز إنتر ميلان على نابولي 3-2 وإشعال الصراع على لقب الدوري الإيطالي وكتبت ”إنتر ميلانو يقسم نابولي ويوفنتوس يصدق“.

الصحيفة اهتمت بفوز الألماني زفيريف بالبطولة الختامية للاعبي التنس وكتبت ”زفيريف بطل، شكرا تورينو“.