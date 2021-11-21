توقف مباراة ليون ومارسيليا بالدوري الفرنسي بسبب شغب الجماهير (صور)

توقفت مباراة ليون ومارسيليا، والتي تقام في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم بسبب شغب الجماهير.

وبعد 4 دقائق فقط من بداية اللقاء قامت جماهير ليون بلقاء قارورة مياه اصطدمت برأس ديميتري باييت لاعب مارسيليا، ليسقط على الأرض.

وسقط باييت أرضًا، حيث كان يستعد لتنفيذ ركلة ركنية بعد 5 دقائق من البداية، وطلب الحكم رودي باكيه من الفريقين العودة لغرف الملابس.

وتدخل الجهاز الطبي لعلاج باييت اللاعب المصاب في رأسه، وسط اعتراض من جميع لاعبي ليون، والذين قرروا الانصراف والعودة لغرفة خلع الملابس.

وخرج باييه الملعب وهو يضع كيسًا من الثلج على رأسه.

وتم التوصل لقرار استئناف مباراة ليون ومارسيليا بعد القبض على الفاعل، واعتبار إصابة باييت حادثة منفردة متعلقة بالشخص مرتكب الجريمة.

وفي حال وقوع أي حدث مماثل سيتم إيقاف المباراة نهائيا.

يذكر أن رابطة الدوري أعلنت في وقت سابق، فرض عقوبة على مرسيليا بلعب مباراة على أرضه خلف أبواب موصدة، على خلفية المشاكل وأعمال الشغب التي وقعت في ملعب “فيلودروم” خلال المباراة ضد سان جيرمان، الشهر الماضي.

وشهد الدوري الفرنسي العديد من حالات الشغب، هذا الموسم، وتم خصم نقطتين من نيس واحدة منهما مع إيقاف التنفيذ بعد اشتباك الجماهير مع لاعبي مرسيليا خلال مواجهة الفريقين في أغسطس/ آب.

وفي سبتمبر، تأجلت بداية الشوط الثاني لمباراة لانس وليل في قمة الشمال لنحو نصف ساعة بعد اشتباك جماهير الفريقين قبل أن تقتحم مجموعة من الجماهير الملعب ممًا أدى إلى تدخل قوات مكافحة الشغب.

كما حدثت وقائع أخرى في: مونبلييه، وأنجيه، ومرسيليان، وسانت إيتيين.

ويدرك ليون، السابع محليًا، والمتألق أوروبيًا، بعد أن ضمن صدارة مجموعته في يوروبا ليغ، قبل أن يسقط سقوطًا مدويًا (4-1) في رين، أن عليه الفوز ضد ضيفه مرسيليا، الأحد، في ختام المرحلة إذا ما أراد الاقتراب من المقاعد الاوروبية.

إلا أن المهمة لن تكون سهلة أمام النادي المتوسطي الرابع (23 نقطة) الذي لم يذق طعم الهزيمة محليًا في مبارياته، الخمس الأخيرة، إلا أنه اكتفى بخمسة تعادلات في آخر 7 مباريات في جميع المسابقات.

ويحتل مرسيليا المركز الثالث في مجموعته في “يوروبا ليغ” بفارق نقطة عن لاتسيو الإيطالي الثاني، و 4 عن غلطة سراي التركي المتصدر الذي يحلّ عليه في إسطنبول، الخميس.